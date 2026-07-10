Napięcie w Madrycie. Klęska Brazylii, Vinicius zabrał głos. Ogłosił światu

Real Madryt ma za sobą drugi fatalny sezon. Drugi raz z rzędu "Królewscy" zakończyli piłkarski rok bez jednego z trzech najważniejszych trofeów. To wszystko zbiegło się z przybyciem do klubu Kyliana Mbappe. Gdy jednak piłkarze Realu rozjechali się na mistrzostwa świata nagle zaczęli wyglądać tak, jak przystało.

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Jude Bellingham ramię w ramię prowadzi Anglików przez turniej, Kylian Mbappe razem z Michaelem Olise i Ousmane Dembele bryluje w ofensywie Francji, a Vinicius Junior właściwie na własnych plecach zaniósł Brazylię do 1/8 finału turnieju. W Madrycie ta trójka nigdy nie wyglądała tak dobrze, grając razem.

Vinicius zabrał głos. Potrzebował pięciu dni

Anglia i Francja grają dalej w USA, a Brazylia wróciła już do domu. Mundial miał być decydujący dla przyszłości Viniciusa, który wciąż nie podpisał nowej umowy z ekipą "Królewskich". Wedle doniesień medialnych planem było zagranie bardzo dobrego turnieju, aby wywalczyć jak najlepsze warunki kontraktu.

25-latek faktycznie indywidualnie spisywał się znakomicie i na pewno dodał argumentów na swoją korzyść. W Madrycie wciąż z niecierpliwością wyczekują powrotu do rozmów, a Vini w końcu zabrał głos po odpadnięciu z turnieju. Gwiazdor "Canarinhos" potrzebował na zebranie myśli aż pięciu dni.

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"Prawie cztery lata później znów tu jestem, zastanawiając się, co napisać po rozczarowaniu związanym z Mistrzostwami Świata. Widziałem tak wielu ludzi w różnym wieku, którzy mnie wspierali i podzielali nasze marzenie; milczenie byłoby niesprawiedliwe. Ale potrzebowałem kilku dni na refleksję. Noszenie koszulki reprezentacji narodowej to największa duma mojego życia, a odpadnięcie z Mistrzostw Świata w 1/8 finału to uczucie, które trudno opisać" - rozpoczął.

Wiem, jak ciężko się przygotowywałem, jak bardzo byłem skupiony i jak bardzo tego pragnąłem dla Was wszystkich i dla mojej rodziny. Poczucie frustracji jest ogromne. Mieliśmy wystarczająco silny skład, aby osiągnąć więcej, ale nam się nie udało. Przepraszam i będę walczył dalej o nasze marzenie o powrocie na szczyt" - ogłosił.

Wedle hiszpańskich mediów po odpadnięciu z turnieju każdy z reprezentantów otrzymuje 21 dni wolnego. Dziennikarze przekazują, że Vinicius razem z Endrickiem mają się stawić w Madrycie 28 lipca. Wówczas rozpocznie się dla nich okres przygotowawczy pod wodzą Jose Mourinho.

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Vinicius AFP





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