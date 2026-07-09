Największy skandal mundialu. Koszmar Francuzów nie chce się skończyć. Co teraz?

To będzie rewanż za bój o finał poprzedniego mundialu. A dla części obserwatorów - przedwczesny finał trwającego czempionatu. Francja - Maroko, Boston, czwartek, godz. 22:00.

Stawką - tym razem półfinał. Można w nieskończoność analizować liczne walory i nieliczne niedostatki obu ekip. Nie tylko francuskie media skupiają się jednak na zupełnie innym aspekcie, który z samym futbolem ma niewiele wspólnego.

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Wszystko zaczęło się w czasach niemal zamierzchłych. Francja była organizatorem pierwszego w dziejach turnieju o mistrzostwo Europy (1960). Gospodarzom przyszło zmierzyć się o brązowy medal z Czechosłowacją. Przed własną publiką, 9 lipca, przegrali 0:2.

Na drodze do strefy medalowej, również 9 lipca, zostali zatrzymani przed dwoma laty. W półfinale ME stanęli wówczas naprzeciw Hiszpanii, późniejszemu triumfatorowi. Objęli prowadzenie, ale ostatecznie polegli 1:2. Bohaterem spotkania okazał się Lamine Yamal, który trafił do bramki jako 16-latek i stał się tym samym najmłodszym strzelcem gola w historii kontynentalnych czempionatów.

Ale najgłośniejszy 9 lipca z udziałem Francuzów to oczywiście rok 2006. W finale mundialu doszło do konfrontacji "Tricolores" z Włochami. W siódmej minucie z rzutu karnego na 1:0 trafił Zinedine Zidane, ale jeszcze przed upływem kwadransa wyrównał Marco Materazzi.

Wynik nie uległ zmianie mimo rozegranej dogrywki. W rzutach karnych lepsza okazała się Italia. Po końcowym gwizdku - a później przez lata - mówiło się jednak przede wszystkim o incydencie ze 110. minuty.

Doszło wtedy do wymiany zdań między Zidane'em a Materazzim. Włoch miał w niewybredny sposób obrazić siostrę Francuza i to trzykrotnie. "Zizou" nie powstrzymał emocji na wodzy. Uderzył rywala "z byka" w klatkę piersiową, wyleciał z murawy z czerwoną kartką i w taki sposób zakończył reprezentacyjną karierę.

Teraz, znów 9 lipca, ekipa Didiera Deschampsa spróbuje wyrzucić za turniejową burtę rewelacyjne w tym turnieju Maroko. Czy klątwa nareszcie zostanie przełamana? To pytanie francuscy kibice stawiają sobie z uzasadnionym niepokojem.

Relację live z tego spotkania znajdziesz w sportowym serwisie Interii.

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

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