Największa sensacja mundialu na drodze Argentyny. "Mistrzowie destrukcji"

Już awans Republiki Zielonego Przylądka na mundial był wielką sensacją. Cabo Verde w eliminacjach przegrało tylko 1 mecz. W grupie D strefy eliminacyjnej CAF okazało się o 4 punkty lepsze od Kamerunu. - I przyjechali na mundial i jeszcze nie przegrali meczu. Nikt tego nie przewidział - mówi Piotr Czachowski, były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport.

"Jak mrówki", co za słowa o rewelacji mundialu

- Już w pierwszym spotkaniu z Hiszpanią zobaczyliśmy ich największe atuty. To, jak byli zorganizowani w destrukcji, jak jeden biegał za drugiego. Byli pracowici jak mrówki. Do tego dobrze, wręcz bardzo dobrze przygotowani fizycznie - wylicza Czachowski, nazywając drużynę Cabo Verde "mistrzami destrukcji".

- Są rewelacją, bo nie wstydzą się swojego DNA. Potrafili dobrze ocenić swoje możliwości i bazują na defensywie i umiejętnym bronieniu się w niskim pressingu. Zwyczajnie trzeba być zachwyconym, jak się na to patrzy. W tym są dobrzy. Muszą jeszcze popracować nad wyjściem do kontry, ale umiejętności gry w destrukcji można im pozazdrościć - przyznaje nasz rozmówca.

Argentyna? "Nie wierzę, ale z Hiszpanią też nie wierzyłem"

Czachowski nie czaruje, nie mówi, że czuł, że ta drużyna może odpalić. - Trudno było mi sobie wyobrazić, że kogokolwiek mogą zatrzymać. I przed meczem z Argentyną też nie wierzę, że cokolwiek im się uda. A jak się uda, to ciekaw jestem komentarzy w mediach. Bo, że to będzie cud, to mało powiedziane. Ten cud może się jednak zdarzyć, jak dojdzie do karnych. Już Niemcy z Holandią się przekonali, że w karnych wszystko może się wydarzyć. Trzeba tylko do nich dotrwać. Jak to zrobić, pokazał choćby Paragwaj. Inna sprawa, że nieudacznicy z Niemiec zrobili wiele, by tak się stało - Czachowski nie gryzie się w język.

Wydaje się jednak, że piłkarze Republiki Zielonego Przylądka będą musieli zrobić o wiele więcej niż Paragwaj. - Jak powiedziałem, są mistrzami destrukcji, więc stać ich na to. Jeśli do determinacji i biegania dołożą jak najmniejszą liczbę błędów, to kto wie. Cabo Verde musi zablokować boczne sektory i przestrzeń tuż przed polem karnym. Tam Argentyna nie może wygrywać pojedynków. Biorąc pod uwagę siłę Messiego i drużyny nie wierzę, że to się uda, ale tak samo nie wierzyłem, że oni zatrzymają Hiszpanów. A jednak to zrobili, potem dołożyli remis z Urugwajem i kolejny remis w meczu z najłatwiejszym przeciwnikiem, ale o dużym ciężarze gatunkowym, bo to przecież ważyły się losy awansu - zauważa Czachowski.

Trener mistrzów świata ostrzega

- Trener Argentyny już ostrzega swoich zawodników, żeby nie lekceważyli beniaminka. Frajerzy na mundialu byli w latach 70-tych, by wspomnieć Haiti czy Zair. Teraz szacunek należy się każdemu, a szczególnie tej drużynie. Mnie ten rozbudowany mundial nie pasuje, ale bez tego nie byłoby pewnie tej pięknej historii. Pytanie, co zrobi z tym Argentyna. Ten mecz na pewno będzie się toczył na połowie Republiki Zielonego Przylądka, ale jeśli faworyt źle wejdzie w mecz, zagra ospale, to może się rozczarować, może dojść do karnych i loterii - przestrzega nasz ekspert.

Czachowski zwraca uwagę jeszcze na dwie sprawy. Pierwsza to taka, że Cabo Verde bazuje na piłkarzach ogranych w Europie. Może nie w tych topowych klubach, ale jednak. No i druga rzecz jest taka, że odrobiliśmy lekcję z geografii. - Teraz wiemy, gdzie to leży, a ludzie zaczynają się interesować turystycznie tymi wysepkami oddalonymi nieco od Afryki. Miejsce jest cudowne, a teraz okazuje się, że piłkarze stamtąd potrafią grać w piłkę. Może nie cudownie, ale do bólu skutecznie - kończy Czachowski.

Radość piłkarzy z Republiki Zielonego Przylądka po zdobyciu historycznej bramki w finałach MŚ Alex Slitz AFP

Leo Messi LEO BARRILARI AFP





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