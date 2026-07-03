Największa sensacja mundialu na drodze Argentyny. "Mistrzowie destrukcji"

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

To największa sensacja mundialu. Republika Zielonego Przylądka zatrzymała Hiszpanię, wyrzuciła z mundialu 2-krotnych mistrzów świata, czyli Urugwaj i wyszła z grupy. Dotąd o piłkarzach z archipelagu afrykańskich wysp wiedzieliśmy niewiele. Tymczasem w 1/16 zagrają z obrońcami tytułu z Argentyny. - A jej trener już ostrzega Messiego przed tym meczem. Nie wierzę, że Cabo Verde może wyrzucić Argentynę z mundialu, ale tak samo nie wierzyłem, że zatrzyma Hiszpanów - mówi nam były reprezentant Polski Piotr Czachowski, opowiadając, na czym polega fenomen "kopciuszka".

Największa sensacja mundialu staje na drodze Argentyny. Cabo Verde, to "mistrzowie destrukcji".
Największa sensacja staje na drodze Argentyny. Cabo Verde, to "mistrzowie destrukcji"AFP AFP

Już awans Republiki Zielonego Przylądka na mundial był wielką sensacją. Cabo Verde w eliminacjach przegrało tylko 1 mecz. W grupie D strefy eliminacyjnej CAF okazało się o 4 punkty lepsze od Kamerunu. - I przyjechali na mundial i jeszcze nie przegrali meczu. Nikt tego nie przewidział - mówi Piotr Czachowski, były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport.

"Jak mrówki", co za słowa o rewelacji mundialu

- Już w pierwszym spotkaniu z Hiszpanią zobaczyliśmy ich największe atuty. To, jak byli zorganizowani w destrukcji, jak jeden biegał za drugiego. Byli pracowici jak mrówki. Do tego dobrze, wręcz bardzo dobrze przygotowani fizycznie - wylicza Czachowski, nazywając drużynę Cabo Verde "mistrzami destrukcji".

- Są rewelacją, bo nie wstydzą się swojego DNA. Potrafili dobrze ocenić swoje możliwości i bazują na defensywie i umiejętnym bronieniu się w niskim pressingu. Zwyczajnie trzeba być zachwyconym, jak się na to patrzy. W tym są dobrzy. Muszą jeszcze popracować nad wyjściem do kontry, ale umiejętności gry w destrukcji można im pozazdrościć - przyznaje nasz rozmówca.

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Argentyna? "Nie wierzę, ale z Hiszpanią też nie wierzyłem"

Czachowski nie czaruje, nie mówi, że czuł, że ta drużyna może odpalić. - Trudno było mi sobie wyobrazić, że kogokolwiek mogą zatrzymać. I przed meczem z Argentyną też nie wierzę, że cokolwiek im się uda. A jak się uda, to ciekaw jestem komentarzy w mediach. Bo, że to będzie cud, to mało powiedziane. Ten cud może się jednak zdarzyć, jak dojdzie do karnych. Już Niemcy z Holandią się przekonali, że w karnych wszystko może się wydarzyć. Trzeba tylko do nich dotrwać. Jak to zrobić, pokazał choćby Paragwaj. Inna sprawa, że nieudacznicy z Niemiec zrobili wiele, by tak się stało - Czachowski nie gryzie się w język.

Wydaje się jednak, że piłkarze Republiki Zielonego Przylądka będą musieli zrobić o wiele więcej niż Paragwaj. - Jak powiedziałem, są mistrzami destrukcji, więc stać ich na to. Jeśli do determinacji i biegania dołożą jak najmniejszą liczbę błędów, to kto wie. Cabo Verde musi zablokować boczne sektory i przestrzeń tuż przed polem karnym. Tam Argentyna nie może wygrywać pojedynków. Biorąc pod uwagę siłę Messiego i drużyny nie wierzę, że to się uda, ale tak samo nie wierzyłem, że oni zatrzymają Hiszpanów. A jednak to zrobili, potem dołożyli remis z Urugwajem i kolejny remis w meczu z najłatwiejszym przeciwnikiem, ale o dużym ciężarze gatunkowym, bo to przecież ważyły się losy awansu - zauważa Czachowski.

Trener mistrzów świata ostrzega

- Trener Argentyny już ostrzega swoich zawodników, żeby nie lekceważyli beniaminka. Frajerzy na mundialu byli w latach 70-tych, by wspomnieć Haiti czy Zair. Teraz szacunek należy się każdemu, a szczególnie tej drużynie. Mnie ten rozbudowany mundial nie pasuje, ale bez tego nie byłoby pewnie tej pięknej historii. Pytanie, co zrobi z tym Argentyna. Ten mecz na pewno będzie się toczył na połowie Republiki Zielonego Przylądka, ale jeśli faworyt źle wejdzie w mecz, zagra ospale, to może się rozczarować, może dojść do karnych i loterii - przestrzega nasz ekspert.

Czachowski zwraca uwagę jeszcze na dwie sprawy. Pierwsza to taka, że Cabo Verde bazuje na piłkarzach ogranych w Europie. Może nie w tych topowych klubach, ale jednak. No i druga rzecz jest taka, że odrobiliśmy lekcję z geografii. - Teraz wiemy, gdzie to leży, a ludzie zaczynają się interesować turystycznie tymi wysepkami oddalonymi nieco od Afryki. Miejsce jest cudowne, a teraz okazuje się, że piłkarze stamtąd potrafią grać w piłkę. Może nie cudownie, ale do bólu skutecznie - kończy Czachowski.

Grupa piłkarzy w czerwonych strojach biegnie po murawie stadionu, wyrażając radość i ekscytację, jeden z zawodników unosi ręce w geście triumfu, za nim podążają koledzy z drużyny uśmiechając się i krzycząc z entuzjazmem.
Radość piłkarzy z Republiki Zielonego Przylądka po zdobyciu historycznej bramki w finałach MŚAlex SlitzAFP
Piłkarz w koszulce reprezentacji Argentyny z rozłożonymi ramionami, skupiony na wydarzeniach na boisku podczas meczu.
Leo MessiLEO BARRILARIAFP


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