Najszybszy gol turnieju i brazylijska samba. To działo się nocą na mundialu

Nie mają nawet chwili wytchnienia kibice piłki nożnej od emocji związanych z aktualnie trwającymi mistrzostwami świata. W czwartek rozpoczęła się druga seria gier fazy grupowej, a w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego się działo. I to bardzo dużo - od awansu współgospodarza po najszybszą bramkę turnieju.

USA - Australia 2:0

Noc mundialowa rozpoczęła się jeszcze w piątkowy wieczór, gdy do gry ruszyła kadra Stanów Zjednoczonych. Po drugiej stronie boiska pojawili się Australijczycy, a rywalizacja zapowiadała się na ciekawą. Współgospodarze mundialu jednak nie pozostawili piłkarzom z Antypodów złudzeń i zwyciężyli 2:0. W ten sposób drużyna Mauricio Pochettino zapewniła sobie grę w fazie pucharowej.

Sukces ekipy nie przeszedł obojętnie tamtejszym mediom, które chwaliły swój zespół za postawę na murawie. - Dzięki szerokiej kadrze Amerykanie poradzili sobie z brakiem Pulisica i po raz pierwszy w historii zapewnili sobie miejsce w kolejnej fazie turnieju już po dwóch meczach - pisała agencja AP.

Szkocja - Maroko 0:1

Następnie na obiekcie w Bostonie pojawili się Szkoci oraz Marokańczycy (grupa C). Lepsza (1:0) okazała się czwarta ekipa poprzedniego mundialu. Bez wahania podkreślić należy nie tylko gola wybitnej urody Ismaela Saibariego, lecz przede wszystkim czas, w którym wspólnie z kolegami tego dokonał.

Zespół z Afryki z gola cieszył się zaledwie po... 71 sekundach. Był to jednocześnie najszybciej strzelony gol tego turnieju. Żadna z ekip wcześniej nie potrafiła zaskoczyć przeciwnika w tak krótkim czasie. Ich wyczyn został jednak przebity zaledwie kilka godzin później.

Brazylia - Haiti 3:0

Jeśli już o grupie C mowa, to drugie spotkanie zapowiadało się na jednostronnie, bowiem Brazylia mierzyła się z Haiti. Kadra Carlo Ancelottiego nie zaprezentowała się najlepiej z Marokiem i wielu kibiców Brazylii liczyło na znaczną poprawę. Ta nadeszła, gdyż piłkarze wykonali najważniejsze zadanie - wygrali 3:0.

Niezły był styl, w jakim tego dokonali. Wszystkie gole właściwie rozstrzygając wynik meczu strzelili jeszcze w pierwszej połowie. Co ciekawe, łącznie piłka w siatce lądowała aż pięciokrotnie. Dwa trafienia dla Brazylijczyków zostały jednak anulowane z powodu minimalnych spalonych.

Turcja - Paragawaj 0:1

Na koniec doszło do jednego z najostrzejszych spotkań w trakcie całych mistrzostw: Turcja - Paragwaj. Wskazywani przez wielu na "czarnego konia" Turcy ulegli 0:1 Paragwajowi tracąc gola po... 64 sekundach. W ten sposób Paragwajczycy odebrali Marokańczykom najszybszego gola turnieju. Natomiast przedstawiciel Europy pożegnał się z mundialem.

Co ciekawe, w trakcie rywalizacji miejsce miały historyczne sceny. Pierwszą czerwoną kartkę z powodu zasłonięcia ust otrzymał Miguel Almiron. Taki gest od jakiegoś czasu jest zakazany niezależnie, czy gracz powiedział żart, czy coś obraźliwego.

Co jeszcze działo się nocą na mundialu?

Dalej głośno jest wokół kontrowersyjnego występu Szymona Marciniaka w meczu Argentyny z Algierią. W końcu FIFA opublikowała komunikat, w którym popierała działania sędziego, lecz federacja afrykańskiej drużyny złożyła protest. Głos w całej sprawie zabrał były arbiter - Michał Listkiewicz.

- FIFA zajęła już stanowisko w tej sprawie. Uznała decyzje Szymona Marciniaka za prawidłowe. Pierluigi Collina w pełni je akceptuje. [...] To częste jest, jak ktoś przegra, że szuka winnych wszędzie poza sobą - mówił w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty.

Oświadczenie po doznaniu poważnej kontuzji (złamania nogi) wydał Ismael Kone, kanadyjski piłkarz. Ten zwrócił się do wszystkich kibiców, którzy wspierają go w tym trudnym czasie, a także nie zapomniał o swoich kolegach z drużyny. Wszystko za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Warto również wspomnieć o zachowaniu szkockich i marokańskich kibiców w trakcie spotkania między ich reprezentacjami. W 76. minucie wszyscy zgromadzeni na stadionie zjednoczyli się i poprzez owację na stojąco oddali hołd zmarłemu kilka dni temu w Bostonie Donny'emu Strathie.

Ten przynależał do słynnej "Tratan Army", czyli ekipy najbardziej zagorzałych kibiców reprezentacji Szkocji. Spotkanie z Marokiem miało być jego pierwszym obejrzanym na żywo meczem Szkotów w ramach mistrzostw świata. Niestety zabrakło mu kilku dni.

Mecz Brazylia - Haiti INTERIA.PL

Bruno Guimaraes i Vinicius Junior w barwach reprezentacji Brazylii podczas mundialu 2026 William Volcov AFP

Reprezentacja Maroko SEBASTIEN BOZON AFP





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