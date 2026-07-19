"Najpierw wstyd, potem bunt". Francuzi mocno po starciu z Anglikami o III miejsce

Francja stała nad przepaścią, była o krok od jednego ze swoich największych futbolowych upokorzeń. Po pierwszej połowie meczu z Anglią o brąz mistrzostw świata 2026 "Les Bleus" przegrywali już 0:4, ale w drugiej odsłonie zdołali nadgonić wynik.

Ostatecznie podopieczni Didiera Deschampsa - w ostatnim jego meczu w roli selekcjonera kadry - przegrali 4:6, ale zostawili po sobie wrażenie wielkich walczaków. Francuskie media naturalnie szeroko skomentowały widowisko do którego doszło za Atlantykiem.

Mbappe numerem 1. Messi ma nowy cel na finał. Oto klasyfikacja strzelców mundialu

"Fajerwerki", "katastrofa", "bunt". Francuskie media mocno o meczu z Anglią

"Fajerwerki na zakończenie" - można było przeczytać na stronie "L'Equipe". Redakcja w ten sposób odniosła się do odejścia Deschampsa ze stanowiska. "Francja była bliska niesamowitego powrotu, ale przegrała z Anglią w zupełnie szalonym meczu o trzecie miejsce na MŚ" - napisał Yves Leroy.

"Katastrofa, a potem bunt" - stwierdzono z kolei w serwisie RMC Sport. "W ostatnim meczu ery Didiera Deschampsa, francuska drużyna pokazała dwa zupełnie odmienne oblicza w meczu o trzecie miejsce z Anglią. Po fatalnej pierwszej połowie Les Bleus odrobili straty po przerwie, ale ostatecznie nie uniknęli porażki" - padło.

W podobne tony uderzyło "Le Figaro". "Najpierw wstyd, potem bunt... ale Les Bleus przegrywają w ostatnim meczu Deschampsa" - orzekł dziennikarz Baptiste Desprez. Jak dodał autor, był to "mecz, który przerodził się w szaleństwo".

"Po oszałamiającym ostatnim meczu Les Bleus wypełniają swe walizki żalem" - napisał zaś Dominique Severac z "Le Parisien". "W sobotni wieczór na Florydzie francuska drużyna nie przetrwała apokaliptycznej pierwszej połowy. Jednak druga połowa w jej wykonaniu, która na długo pozostanie w pamięci, bardziej pasowała do ostatniego meczu Didiera Deschampsa" - dodał.

Mbappe już przed Messim. Przeszedł do historii MŚ, a to nie koniec

MŚ 2026: Wielki finał turnieju już w tę niedzielę

Teraz przed nami już tylko jeden, ostatni mecz mistrzostw świata 2026 - i mowa tu oczywiście o wielkim finale zmagań. 19 lipca o godz. 21.00 w walce o puchar zmierzą się ze sobą Hiszpania oraz Argentyna. Czy "Albicelestes" obronią tytuł mistrzowski, a może "La Furia Roja" wróci na tron po 16 latach przerwy? Szykuje się naprawdę ciekawe domknięcie turnieju.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP