"Najpierw wstyd, potem bunt". Francuzi mocno po starciu z Anglikami o III miejsce

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Jeśli komuś mecze o brąz na mundialach wydawały się dotychczas jedynie zbędnym dodatkiem, to starcie Francji i Anglii o III miejsce na MŚ 2026 z pewnością zadało kłam takiemu myśleniu. W rywalizacji tej skończyło się bowiem na triumfie "Synów Albionu" 6:4 - choć po pierwszej połowie wygrywali 4:0, to "Les Bleus" zdołali honorowo powalczyć i odpowiedzieli oponentom. Dla mediów znad Sekwany i Loary potyczka stała się oczywiście momentalnie tematem numer jeden.

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Mundial 2026: Reprezentanci Francji po meczu z AngliąCHANDAN KHANNAAFP

Francja stała nad przepaścią, była o krok od jednego ze swoich największych futbolowych upokorzeń. Po pierwszej połowie meczu z Anglią o brąz mistrzostw świata 2026 "Les Bleus" przegrywali już 0:4, ale w drugiej odsłonie zdołali nadgonić wynik.

Ostatecznie podopieczni Didiera Deschampsa - w ostatnim jego meczu w roli selekcjonera kadry - przegrali 4:6, ale zostawili po sobie wrażenie wielkich walczaków. Francuskie media naturalnie szeroko skomentowały widowisko do którego doszło za Atlantykiem.

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"Fajerwerki", "katastrofa", "bunt". Francuskie media mocno o meczu z Anglią

"Fajerwerki na zakończenie" - można było przeczytać na stronie "L'Equipe". Redakcja w ten sposób odniosła się do odejścia Deschampsa ze stanowiska. "Francja była bliska niesamowitego powrotu, ale przegrała z Anglią w zupełnie szalonym meczu o trzecie miejsce na MŚ" - napisał Yves Leroy.

"Katastrofa, a potem bunt" - stwierdzono z kolei w serwisie RMC Sport. "W ostatnim meczu ery Didiera Deschampsa, francuska drużyna pokazała dwa zupełnie odmienne oblicza w meczu o trzecie miejsce z Anglią. Po fatalnej pierwszej połowie Les Bleus odrobili straty po przerwie, ale ostatecznie nie uniknęli porażki" - padło.

W podobne tony uderzyło "Le Figaro". "Najpierw wstyd, potem bunt... ale Les Bleus przegrywają w ostatnim meczu Deschampsa" - orzekł dziennikarz Baptiste Desprez. Jak dodał autor, był to "mecz, który przerodził się w szaleństwo".

"Po oszałamiającym ostatnim meczu Les Bleus wypełniają swe walizki żalem" - napisał zaś Dominique Severac z "Le Parisien". "W sobotni wieczór na Florydzie francuska drużyna nie przetrwała apokaliptycznej pierwszej połowy. Jednak druga połowa w jej wykonaniu, która na długo pozostanie w pamięci, bardziej pasowała do ostatniego meczu Didiera Deschampsa" - dodał.

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MŚ 2026: Wielki finał turnieju już w tę niedzielę

Teraz przed nami już tylko jeden, ostatni mecz mistrzostw świata 2026 - i mowa tu oczywiście o wielkim finale zmagań. 19 lipca o godz. 21.00 w walce o puchar zmierzą się ze sobą Hiszpania oraz Argentyna. Czy "Albicelestes" obronią tytuł mistrzowski, a może "La Furia Roja" wróci na tron po 16 latach przerwy? Szykuje się naprawdę ciekawe domknięcie turnieju.

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Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEOCECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFPAFP

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