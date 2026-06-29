Najpierw historyczny sukces, potem stanowisko ws. meczu. FIFA otrzymała "cios"

Kanada jako jeden ze współgospodarzy aktualnie trwającego mundialu wszystkie spotkania fazy grupowej rozegrała na terenie swojego państwa i właściwie nie musiała odbywać większych podróży. W swojej grupie uplasowała się jednak na 2. miejscu, a to oznaczało, że przed swoimi kibicami w następnym etapach (1/16 i 1/8 finału) nie zagra. W Vancouer grać dalej będzie zwycięzca grupy, czyli Szwajcarzy.

Ekipa Jessiego Marscha natomiast musiała udać się do Kalifornii, a dokładniej do Los Angeles, gdzie doszło do starcia z RPA. Współgospodarz mundialu zwyciężył 1:0 i zameldował się w 1/8 finału śrubując swój najlepszy występ na turnieju tej rangi w całej historii. Po meczu amerykański selekcjoner zebrał swoją ekipę i przekazał, że jej członkowie są bohaterami.

- Kanadyjscy bohaterowie. Przyszłość sportu w tym kraju jest ogromna dzięki wam - powiedział.

Marsch stanowczo ws. miejsca rozgrywania meczu. "Szkoda"

Następnie poruszył temat właśnie miejsca, w którym rozgrywane było spotkanie. Kanadyjczycy, grając w USA zostali pierwszą ekipą w historii, która jako współgospodarz turnieju zagrała mecz poza swoimi granicami. Wiele osób i przedstawicieli mediów zwracała uwagę, że za wszystko odpowiada FIFA, gdyż do sprawy zbyt logicznie nie podeszła. Selekcjoner mówił jasno, że jest mu przykro, iż awansu dalej nie mógł świętować przed własną publicznością.

- Szkoda, że nie mogliśmy tego zrobić w Vancouver, przed naszymi kibicami, ale mimo wszystko myślę, że zobaczyliście charakter drużyny, jej jakość, mentalność i jedność - uzupełnił cytowany przez BBC Sport.

W spotkaniu o ćwierćfinał Kanadyjczycy zmierzą się z wygranym rywalizacji Holandia - Maroko. Opiekun Kanady zapowiada, że jego kadra będzie walczyć o zwycięstwo. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać - dodał.

Kiedy Kanada zawalczy o ćwierćfinał? Kolejny mecz (w Houston) z ich udziałem zaplanowany jest na 4 lipca na godz. 19:00 czasu polskiego.

Jesse Marsch AFP

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