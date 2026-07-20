Najlepsi z najlepszych, Hiszpanie zdominowali mundial. Oto ich nagrody

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Po 16 latach przerwy Hiszpania znowu stała się piłkarskim mistrzem globu. W finale mundialu 2026 "La Furia Roja" pokonała 1:0 zespół Argentyny po golu Ferrana Torresa. Na zakończenie turnieju trzej podopieczni selekcjonera Luisa de la Fuente mogli przy tym cieszyć się nie tylko z upragnionego pucharu, ale i wyjątkowych nagród indywidualnych.

Pau Cubarsi, Rodri i Unai Simon w strojach Hiszpanii z indywidualnymi nagrodami mundialu 2026.
Mundial 2026: Pau Cubarsi, Rodri, Unai SimonBuda MendesAFP

Kurtyna opadła, wszystko jest już jasne. Po 104 rozegranych meczach poznaliśmy ostatecznie nowego piłkarskiego mistrza świata. W wielkim finale zorganizowanego w Ameryce Północnej mundialu triumfatorem okazała się reprezentacja Hiszpanii.

"La Furia Roja" w kluczowym starciu ograła skromnie, bo 1:0, drużynę Argentyny, natomiast przez zdecydowaną większość tej rywalizacji to właśnie gracze selekcjonera Luisa de la Fuente dyktowali wszelkie warunki na murawie. Jak się okazało, występ ten był też swoistym stemplem jeśli mowa o przyznaniu nagród indywidualnych za turniej.

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Nagrody indywidualne MŚ przyznane. Dominacja Hiszpanii, szykuje się kolejna Złota Piłka dla gwiazdy "La Furia Roja"?

Złota Rękawica, a więc wyróżnienie dla najlepszego golkipera MŚ, trafiła do Unaia Simona, który w ogólnym rozrachunku skapitulował na czempionacie tylko raz, puszczając w ćwierćfinale bramkę Belga Charlesa De Ketelaere.

Tytuł najlepszego młodego gracza otrzymał tymczasem Pau Cubarsi, który wyróżnił się wieloma skutecznymi interwencjami w obronie. Z jego występu w finale jednak, co trzeba przyznać, najmocniej zostanie mimo wszystko zapamiętany zapewne fakt, że to właśnie po faulu na nim czerwoną kartkę otrzymał Enzo Fernandez.

Tytuł MVP całych mistrzostw dostał w swe ręce tymczasem kapitan Hiszpanów Rodri - i co ciekawe to druga tego typu nagroda dla niego z rzędu jeśli mowa o największych turniejach, bo do podobnej sytuacji doszło też w trakcie ostatniego Euro.

Warto nadmienić, że Rodri potem siłą rozpędu zgarnął też Złotą Piłkę i w najbliższej edycji prestiżowego plebiscytu bez dwóch zdań znowu będzie wymieniany w gronie wielkich faworytów do sięgnięcia po laur...

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