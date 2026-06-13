Nagrała hymn na mundial. Nazywają ją "arabską Rihanną"

Przez najbliższe tygodnie oczy całego piłkarskiego świata zwrócone będą na Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę. To właśnie w tych krajach 48 drużyn walczyć będzie w mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn. Organizatorzy postarali się, aby jeszcze przed rozpoczęciem zmagań na boisku o mundialu usłyszał cały świat - w tym roku bowiem wydano nie jeden czy dwa hymny, a cały album, w którym znalazło się aż 18 utworów.

Od wielu już lat przeboje na mistrzostwa świata przygotowuje Shakira. Ba, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że każdy kibic futbolu zna doskonale "Waka Waka (This Time for Africa)" wydane specjalnie na mundial w Południowej Afryce w 2010 roku czy "La La La", do którego fani bawili się podczas turnieju w Brazylii. Tym razem artystka połączyła siły z Burna Boy'em i wspólnie nagrali piosenkę "Dai Dai".

W tym roku kibice równie entuzjastycznie zareagowali na utwór, który wspólnie przygotowały na mundial Jessie Reyez i Elyanna - "Illuminate". Teledysk, który na platformie YouTube opublikowała FIFA, obejrzano już ponad 7 mln razy.

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Elyanna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek Bliskiego Wschodu w branży muzycznej. W wieku zaledwie 15 lat przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, a dziś tworzy muzykę w stylu arab-pop, która łączy tradycyjne bliskowschodnie brzmienia z elementami R&B i muzyki latynoskiej.

W maju 2020 roku Caterina Minthe z magazynu "Vogue Arabia" nazwała 24-latkę "arabską Rihanną". Zaledwie trzy lata później o młodej gwieździe usłyszał cały świat, gdy przeszła ona do historii jako pierwsza artystka, która wykonała pełny set muzyczny w całości w języku arabskim na festiwalu Coachella. Dziś jej poczynania w branży muzycznej śledzą miliony fanów.

Ruszają mistrzostwa świata. Tym razem bez reprezentacji Polski

XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej rozpoczęły się 11 czerwca i potrwają aż do 19 lipca. W tym roku liczba drużyn wzrosła do 48, przez to zobaczymy nie 64, a 104 spotkania. Mecz otwarcia Meksyk - RPA odbędzie się na Mexico City Stadium w Meksyku, do finału rozgrywek natomiast dojdzie w New Jersey na MetLife Stadium.

W tym roku w turnieju nie zobaczymy reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana w finale baraży przegrali ze Szwecją 2:3. Na mundialu nie zabraknie jednak polskich wątków - do Kanady, USA i Meksyku pojechało bowiem czterech sędziów z naszego kraju. Nominacje otrzymali Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski.

Elyanna Emma McIntyre Getty Images

Elyanna Monica Schipper Getty Images

Elyanna Steve Jennings Getty Images





Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEO ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP AFP