Zakończony w niedziele mundial był przełomowy w dotychczasowej historii rozgrywania tego turnieju. Na boiskach w USA, Meksyku oraz Kanadzie po raz pierwszy wystąpiło aż 48 drużyn, co w konsekwencji przerodziło się w rekordowe 104 spotkania światowego czempionatu.

Podczas mundialu nie brakowało niespodzianek - zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. W pierwszej kategorii trzeba uwzględnić przede wszystkim Republikę Zielonego Przylądka. Debiutanci na mundialu podbili serca kibiców remisując na starcie turnieju z Hiszpanami. Niewiele brakowało, by już na wstępie fazy pucharowej wyeliminowali Argentynę.

Z drugiej zaś strony największy niedosyt czuć mogą kibice reprezentacji Holandii oraz Niemiec. Oczekiwania kibiców tych nacji tradycyjnie były duże. Skończyło się jednak porażkami już na etapie 1/16 finału.

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Epilog tegorocznego światowego czempionatu nastąpił w ostatnią niedzielę. W wielkim finale mundialu po dwóch stronach barykady stanęli obrońcy tytułu mistrza świata Argentyńczycy oraz Hiszpanie, którzy przyjęli rolę pretendentów.

Ostatecznie puchar świata trafił w ręce Hiszpanów. Ostateczny triumf "La Roja" zagwarantowali sobie w dogrywce za sprawą trafienia Ferrana Torresa. Ogólnie jednak potyczka na MetLife Stadium mocno rozczarowała pod kątem stricte piłkarskim. Krytyka związana była głównie z postawą Argentyńczyków. Ówcześni mistrzowie świata długimi fragmentami prezentowali brutalną grę, a przez 120 minut oddali tylko dwa strzały na bramkę, w tym żadnego celnego.

Starcie Hiszpanii i Argentyny nie spotkało się z uznaniem redakcji "The Athletic", która ponownie dokonała klasyfikacji wszystkich spotkań mundialu pod kątem atrakcyjności. Finał turnieju został uznany przez ekspertów za trzeci najgorszy mecz tych mistrzostw świata. W ich opinii nudniejsze były tylko starcia Szkocji z Haiti oraz Czech z RPA. Spotkanie o złoty medal ostatecznie "wyrzuciło" z podium tego rankingu mecz otwarcia Meksyk - RPA.

Z drugiej strony, za najciekawsze spotkanie mundialu uznano, zgodnie ze wszelkimi przewidywaniami, mecz o trzecie miejsce zakończony zwycięstwem Anglii nad Francją wynikiem 6:4. Pozostałe miejsca na podium należały do Argentyńczyków - drugie miejsce zdobyło wspomniane już, wygrane 3:2 spotkanie z RZP, a na najniższym stopniu podium znalazła się remontada Messiego i spółki w półfinałowym meczu z Anglią.





Piłkarze Hiszpanii przylecieli do kraju po triumfie na mundialu. WIDEO JAIME ALEKOS / AFPTV / AFP AFP