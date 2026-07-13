Nagłe wieści przed Francja - Hiszpania. FIFA dała przyzwolenie, jest reakcja prezydenta Francji

Na mistrzostwach świata zostały już tylko cztery drużyny. Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna są pewne walki o medale i wyłącznie jeden zespół opuści mundial z pustymi rękoma. Obecnie największym faworytem do złotego medalu wydaje się być Francja, która prezentuje znakomity futbol i ofensywny tercet składający się z Kyliana Mbappe, Ousmane Dembele oraz Michaela Olise zachwyca swoją grą. Zadanie przed "Trójkolorowymi" nie jest jednak łatwe.

Hiszpania to zawsze groźny rywal i mimo wpadki w pierwszym spotkaniu z Wyspami Zielonego Przylądka, "La Furia Roja" rozkręcała się z meczu na mecz. Dlatego wielu kibiców zaciera ręce na świetne spotkanie. Rywalizacja Francja - Hiszpania zaplanowano na wtorek na godzinę 21:00 polskiego czasu. Niedługo przed meczem okazało się, że pierwszy gwizdek zostanie poprzedzony minutą ciszy.

Minuta ciszy przed meczem Francja - Hiszpania. Prezydent Francji zakomunikował

A w mediach społecznościowych poinformował o tym sam prezydent Francji, Emmanuel Macron. "Przed meczem Francja - Hiszpania zostanie zachowana minuta ciszy na cześć ofiar zamachu w Nicei, dziesięć lat po 14 lipca 2016 roku. Dziękujemy Prezydentowi FIFA za odpowiedź na prośbę Francji i wszystkich zmobilizowanych Francuzów. Nigdy nie zapomnimy" - czytamy we wpisie prezydenta Francji.

Wydarzenia, o których napisał Macron, wstrząsnęły całą Francją. Podczas obchodów Dnia Bastylii zamachowiec Mohamed Lahouaiej Bouhlel wjechał ciężarówką w tłum ludzi zgromadzonych na Promenadzie Anglików. 31-latek przejechał blisko 2 kilometry. W wyniku zamachu śmierć poniosło aż 87 osób, a ponad 200 osób zostało rannych.

Pierwszą osobą, która zaapelowała o upamiętnienie tych wydarzeń, był burmistrz Nicei, Eric Ciott. Jego list wysłany do Gianniego Infantino spotkał się z brakiem odpowiedzi. Najwyraźniej dopiero po reakcji prezydenta Francji oraz Francuskiej Federacji Piłki Nożnej udało się dostać przyzwolenie od FIFA na upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń. Wszelkie zmiany w programie meczowym muszą dostać zielone światło od światowej federacji piłkarskiej.

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Kylian Mbappe i Emmanuel Macron Abdullah Firas/ABACA East News

Emmanuel Macron AFP





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