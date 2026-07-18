Nagła zmiana tuż przed finałem mundialu. Kibice w szoku. To się naprawdę dzieje

- Lionel Messi jest przeszłością i teraźniejszością. Lamine Yamal jest teraźniejszością i przyszłością. To cała różnica między nimi - oznajmił właśnie boss Barcelony, Joan Laporta.

I wydaje się, że trafił w sedno. Tyle że przyszłość musi jeszcze chwilę zaczekać. Tu i teraz należy na razie do Argentyńczyka. I to on powrócił właśnie na szczyt rankingu faworytów do zdobycia Złotej Piłki.

Lionel Messi nie zamierza się zatrzymać. Dziewiąta Złota Piłka w karierze? Tak, to całkiem realna wizja

Serwis GiveMeSport zaprezentował najnowsze zestawienie pretendentów do zwycięstwa w prestiżowym plebiscycie "France Football". Na szczyt rankingu wskoczył piłkarz, który gościł tu wielokrotnie - Lionel Messi. To efekt jego znakomitej postawy w trwającym mundialu.

Argentyński wirtuoz poprowadził "Albicelestes" do wielkiego finału. Po półfinałowym starciu z Anglią (2:1) wysforował się na czoło klasyfikacji strzelców. Stało się tak dzięki... dwóm asystom - ma ich na koncie już cztery, co pozwoliło mu wyprzedzić Kyliana Mbappe. Francuz również legitymuje się ośmioma golami w turnieju, ale zaliczył jedno ostatnie podanie mniej.

Jeśli w niedzielę 39-letni Messi sięgnie po tytuł mistrza świata i zarazem po snajperskie berło, Złota Piłka zapewne powędruje do niego. Do tej pory odbierał ją aż ośmiokrotnie, co jest absolutnym rekordem. Bezkonkurencyjny okazywał się w latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 i 2023.

Kapitan reprezentacji Argentyny pozostaje w TOP 10 jedynym piłkarzem spoza Europy i jedynym reprezentantem klubu spoza Starego Kontynentu. Stawkę uzupełniają trzej zawodnicy z La Liga oraz po dwóch z Premier League, Bundesligi i Ligue 1.

Ranking pretendentów do Złotej Piłki (wg GiveMeSport):

1. Lionel Messi (Inter Miami/Argentyna)

2. Lamine Yamal (FC Barcelona/Hiszpania)

3. Harry Kane (Bayern Monachium/Anglia)

4. Ousmane Dembele (PSG/Francja)

5. Kylian Mbappe (Real Madryt/Francja)

6. Michael Olise (Bayern Monachium/Francja)

7. Jude Bellingham (Real Madryt/Anglia)

8. Declan Rice (Arsenal/Anglia)

9. Erling Haaland (Manchester City/Norwegia)

10. Chwicza Kwaracchelia (PSG/Gruzja)

Dwaj najwyżej klasyfikowani piłkarze staną twarzą w twarz w niedzielnym finale MŚ. Początek meczu Hiszpania - Argentyna o 21:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

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Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Lamine Yamal ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Harry Kane ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP





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