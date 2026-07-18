Nagła zmiana tuż przed finałem mundialu. Kibice w szoku. To się naprawdę dzieje
Kilkadziesiąt godzin przed finałem MŚ 2026 przedstawiono najnowszy ranking faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Na czoło zestawienia wrócił Lionel Messi. Jeśli nie pozwoli nikomu zepchnąć się ze szczytu, po Ballon d'Or sięgnie po raz dziewiąty w karierze i uczyni to w wieku 39 lat. O wszystkim zdecyduje niedzielny bój o mundialowe złoto, w którym dojdzie do zderzenia gigantów.
- Lionel Messi jest przeszłością i teraźniejszością. Lamine Yamal jest teraźniejszością i przyszłością. To cała różnica między nimi - oznajmił właśnie boss Barcelony, Joan Laporta.
I wydaje się, że trafił w sedno. Tyle że przyszłość musi jeszcze chwilę zaczekać. Tu i teraz należy na razie do Argentyńczyka. I to on powrócił właśnie na szczyt rankingu faworytów do zdobycia Złotej Piłki.
Lionel Messi nie zamierza się zatrzymać. Dziewiąta Złota Piłka w karierze? Tak, to całkiem realna wizja
Serwis GiveMeSport zaprezentował najnowsze zestawienie pretendentów do zwycięstwa w prestiżowym plebiscycie "France Football". Na szczyt rankingu wskoczył piłkarz, który gościł tu wielokrotnie - Lionel Messi. To efekt jego znakomitej postawy w trwającym mundialu.
Argentyński wirtuoz poprowadził "Albicelestes" do wielkiego finału. Po półfinałowym starciu z Anglią (2:1) wysforował się na czoło klasyfikacji strzelców. Stało się tak dzięki... dwóm asystom - ma ich na koncie już cztery, co pozwoliło mu wyprzedzić Kyliana Mbappe. Francuz również legitymuje się ośmioma golami w turnieju, ale zaliczył jedno ostatnie podanie mniej.
Jeśli w niedzielę 39-letni Messi sięgnie po tytuł mistrza świata i zarazem po snajperskie berło, Złota Piłka zapewne powędruje do niego. Do tej pory odbierał ją aż ośmiokrotnie, co jest absolutnym rekordem. Bezkonkurencyjny okazywał się w latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 i 2023.
Kapitan reprezentacji Argentyny pozostaje w TOP 10 jedynym piłkarzem spoza Europy i jedynym reprezentantem klubu spoza Starego Kontynentu. Stawkę uzupełniają trzej zawodnicy z La Liga oraz po dwóch z Premier League, Bundesligi i Ligue 1.
Ranking pretendentów do Złotej Piłki (wg GiveMeSport):
1. Lionel Messi (Inter Miami/Argentyna)
2. Lamine Yamal (FC Barcelona/Hiszpania)
3. Harry Kane (Bayern Monachium/Anglia)
4. Ousmane Dembele (PSG/Francja)
5. Kylian Mbappe (Real Madryt/Francja)
6. Michael Olise (Bayern Monachium/Francja)
7. Jude Bellingham (Real Madryt/Anglia)
8. Declan Rice (Arsenal/Anglia)
9. Erling Haaland (Manchester City/Norwegia)
10. Chwicza Kwaracchelia (PSG/Gruzja)
Dwaj najwyżej klasyfikowani piłkarze staną twarzą w twarz w niedzielnym finale MŚ. Początek meczu Hiszpania - Argentyna o 21:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.