Nagła zamiana miejsc. Hiszpanie wyrzucili Argentyńczyków z ich terenu
Jeszcze kilka godzin wcześniej wydawało się, że niezależnie od wyniku finału Times Square pozostanie argentyńskie. Biało-błękitne koszulki wypełniły najbardziej rozpoznawalny plac Nowego Jorku, nad głowami powiewały flagi z podobizną Diego Maradony i Lionela Messiego, a kolejne grupy kibiców intonowały "Muchachos". Według różnych szacunków przed meczem zebrało się tutaj od kilku do ponad dziesięciu tysięcy Argentyńczyków. Policja musiała zamykać fragmenty ulic, bo tłum przelewał się na Broadway i Siódmą Aleję. Aż nagle wszystko się odwróciło.
Korespondencja z Nowego Jorku
Jeszcze na dobę przed finałem Hiszpanie byli kompletnie niewidoczni w Nowym Jorku. Proporcje można było ocenić nawet na 100 do 1. Pojedyncze czerwone koszulki ginęły wśród ludzi przekonanych, że przyjechali do Nowego Jorku po drugie z rzędu mistrzostwo świata i najpiękniejsze pożegnanie Messiego.
Gol, który wszystko zmienił
Wszystko zmienił gol Ferrana Torresa w dogrywce. Hiszpania wygrała z Argentyną 1:0 i po raz drugi w historii została mistrzem świata. Trafienie w 106. minucie wystarczyło, aby odebrać Albiceleste tytuł, następnie "ich" teren w centrum Nowego Jorku, i rozpocząć świętowanie od East Rutherford przez Manhattan aż po Madryt i Barcelonę.
Nagle okazało się, że jednak tutaj byli. Ktoś rozwinął wielką czerwono-żółtą flagę, ktoś inny wszedł na podwyższenie i zaczął krzyczeć "Campeones del mundo!". Po chwili odpowiedziało mu kilkaset gardeł. Powstawały małe grupy, które łączyły się ze sobą, robiły zdjęcia i tańczyły w świetle reklam. Z głośników telefonów leciały hiszpańskie piosenki, a na środku Times Square rozpoczęła się improwizowana fiesta.
Nie była to demonstracja liczebnej siły podobna do argentyńskiej manifestacji sprzed finału. Hiszpanów wciąż było zdecydowanie mniej. Ich świętowanie miało jednak w sobie coś symbolicznego: przez cały weekend stali na drugim planie, a kiedy skończył się najważniejszy mecz mundialu, to oni zostali na pierwszym.
W tym miejscu przez wiele godzin królowały koszulki z numerem 10 i nazwiskiem Messiego. Po finale coraz częściej widać było stroje Lamine'a Yamala, Rodriego czy Pedriego. Czerwono-żółte flagi pojawiały się pomiędzy telebimami, taksówkami i policyjnymi barierkami. Każdy przejeżdżający samochód, którego kierowca nacisnął klakson, wywoływał kolejną falę krzyków.
Argentyńczycy przyjmowali porażkę różnie. Jedni natychmiast ruszyli w stronę metra, inni zostali, aby ostatni raz wspólnie zaśpiewać. Dochodziło do wymiany gestów i okrzyków, ale zupełnie nie było agresji. Hiszpanie świętowali, Argentyńczycy przeżywali koniec pewnej epoki, a zwykli turyści nagrywali wszystko telefonami, próbując zrozumieć, jak w ciągu kilkudziesięciu minut jeden z najbardziej zatłoczonych placów świata potrafił całkowicie zmienić emocje.
Najpierw Times Square wyglądał jak fragment Buenos Aires przeniesiony na Manhattan. Po finale nie zamienił się nagle w Madryt - Hiszpanów było na to za mało. Wystarczyło ich jednak, aby przejąć noc. To oni śpiewali najgłośniej. To ich flagi zostały uniesione najwyżej. I to oni mogli tej nocy powtarzać słowo, na które czekali od 2010 roku: Campeones.