Nagła zamiana miejsc. Hiszpanie wyrzucili Argentyńczyków z ich terenu

Korespondencja z Nowego Jorku

Jeszcze na dobę przed finałem Hiszpanie byli kompletnie niewidoczni w Nowym Jorku. Proporcje można było ocenić nawet na 100 do 1. Pojedyncze czerwone koszulki ginęły wśród ludzi przekonanych, że przyjechali do Nowego Jorku po drugie z rzędu mistrzostwo świata i najpiękniejsze pożegnanie Messiego.

Gol, który wszystko zmienił

Wszystko zmienił gol Ferrana Torresa w dogrywce. Hiszpania wygrała z Argentyną 1:0 i po raz drugi w historii została mistrzem świata. Trafienie w 106. minucie wystarczyło, aby odebrać Albiceleste tytuł, następnie "ich" teren w centrum Nowego Jorku, i rozpocząć świętowanie od East Rutherford przez Manhattan aż po Madryt i Barcelonę.

Nagle okazało się, że jednak tutaj byli. Ktoś rozwinął wielką czerwono-żółtą flagę, ktoś inny wszedł na podwyższenie i zaczął krzyczeć "Campeones del mundo!". Po chwili odpowiedziało mu kilkaset gardeł. Powstawały małe grupy, które łączyły się ze sobą, robiły zdjęcia i tańczyły w świetle reklam. Z głośników telefonów leciały hiszpańskie piosenki, a na środku Times Square rozpoczęła się improwizowana fiesta.

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Nie była to demonstracja liczebnej siły podobna do argentyńskiej manifestacji sprzed finału. Hiszpanów wciąż było zdecydowanie mniej. Ich świętowanie miało jednak w sobie coś symbolicznego: przez cały weekend stali na drugim planie, a kiedy skończył się najważniejszy mecz mundialu, to oni zostali na pierwszym.

W tym miejscu przez wiele godzin królowały koszulki z numerem 10 i nazwiskiem Messiego. Po finale coraz częściej widać było stroje Lamine'a Yamala, Rodriego czy Pedriego. Czerwono-żółte flagi pojawiały się pomiędzy telebimami, taksówkami i policyjnymi barierkami. Każdy przejeżdżający samochód, którego kierowca nacisnął klakson, wywoływał kolejną falę krzyków.

Argentyńczycy przyjmowali porażkę różnie. Jedni natychmiast ruszyli w stronę metra, inni zostali, aby ostatni raz wspólnie zaśpiewać. Dochodziło do wymiany gestów i okrzyków, ale zupełnie nie było agresji. Hiszpanie świętowali, Argentyńczycy przeżywali koniec pewnej epoki, a zwykli turyści nagrywali wszystko telefonami, próbując zrozumieć, jak w ciągu kilkudziesięciu minut jeden z najbardziej zatłoczonych placów świata potrafił całkowicie zmienić emocje.

Najpierw Times Square wyglądał jak fragment Buenos Aires przeniesiony na Manhattan. Po finale nie zamienił się nagle w Madryt - Hiszpanów było na to za mało. Wystarczyło ich jednak, aby przejąć noc. To oni śpiewali najgłośniej. To ich flagi zostały uniesione najwyżej. I to oni mogli tej nocy powtarzać słowo, na które czekali od 2010 roku: Campeones.





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