Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 zbliżają się do ostatecznego rozstrzygnięcia. Przed nami już tylko jedno spotkanie, po którym poznamy najlepszą drużynę na planecie. O miano to zawalczą ze sobą reprezentanci Hiszpanii oraz Argentyny.

Od 2024 roku Hiszpanie mogą pochwalić się tytułami mistrzów Europy oraz mistrzów olimpijskich. Do pełni szczęścia brakuje więc tylko triumfu na mundialu, który pozwoliłby skompletować najważniejsze trofea światowego futbolu.

Z kolei przed Argentyńczykami stoi szansa na zapisanie się w historii. Jeśli obronią tytuł mistrzów świata, zostaną pierwszą reprezentacją od 1962 roku, która wygra dwa kolejne turnieje o mundialowy prymat. Stawka tego meczu jest więc bardzo duża.

Mistrz świata otrzymał pozwolenie na wjazd do USA. Apel do Trumpa przyniósł efekt

Dzień przed finałem tegorocznych MŚ w mediach pojawił się dramatyczny apel mistrza świata z 2010 roku. Joan Capdevila, bo o nim mowa, został zaproszony na pojedynek swoich rodaków z Argentyńczykami w charakterze widza. Okazało się jednak, że ikona "La Furia Roja" pierwotnie nie otrzymała zgody na przekroczenie granicy Stanów Zjednoczonych. Powodem tej decyzji było spotkanie, które piłkarz rozegrał około 10 lat temu. Wystąpił on wówczas w meczu legend La Ligi, rozegranym na terenie Iranu.

Emerytowany piłkarz zwrócił się z dramatycznym apelem, w którym o pomoc prosił samego Donalda Trumpa. Okazuje się, że jego wysiłki przyniosły zamierzony efekt.

Jak podają dziennikarze portalu "New York Post", Capdevila ostatecznie zostanie wpuszczony na teren USA, dzięki czemu będzie mógł obejrzeć tegoroczny finał MŚ na żywo.

- Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, po desperackiej prośbie skierowanej w piątek do prezydenta Trumpa, Joan Capdevila otrzymał zezwolenie na wjazd po tym, jak urzędnicy wcześniej odrzucili jego wniosek o wjazd do USA bez wizy - piszą dziennikarze amerykańskiego portalu.

To nie pierwszy raz, kiedy aktywni lub bierni uczestnicy mundialu mają problem z uzyskaniem pozwolenia na wjazd do USA. Jakiś czas temu z podobnym kłopotem spotkała się między innymi reprezentacja Urugwaju, której pierwotny samolot nie posiadał odpowiednich uprawnień do wlotu na teren Stanów Zjednoczonych.

Joan Capdevila Javier SORIANO AFP

Donald Trump JIM WATSON AFP

Joan Capdevila w akcji na mundialu w RPA LLUIS GENE AFP





Paulina Czarnota-Bojarska o nadchodzących wydarzeniach sportowych. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.PL