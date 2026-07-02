Nagła decyzja przed Anglia - Meksyk. Poważna zmiana. Rząd wkroczył do akcji

Anglia mistrzostwa świata zaczęła z przytupem. Po świetnym meczu podopieczni Thomasa Tuchela pokonali Chorwację 4:2 i zachwycili także postronnych kibiców. W kolejnych meczach nieco spuścili jednak z tonu i ich gra nie była już tak imponująca. Anglicy duże problemy mieli przede wszystkim z pokonaniem Demokratycznej Republiki Konga. Niespodziewanie to zespół z Afryki prowadził przez większość rywalizacji w 1/16 finału.

Anglicy zostali jednak uratowani przez ich kapitana, Harry'ego Kane'a. Napastnik Bayernu Monachium w 75. i 86. minucie wpisał się na listę strzelców i dał awans swojej drużynie. Dzięki temu "Synowie Albionu" wciąż są w grze o mistrzostwo świata, a ich kolejnym rywalem będzie Meksyk. Współgospodarze tegorocznej imprezy wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania i mają ochotę na przedłużenie swojej serii.

Rząd Wielkiej Brytanii reaguje na mecz Anglików. Jest pozwolenie

Anglicy będą jednak najtrudniejszym z rywali, z jakim Meksykanie zmierzą się na mundialu. Gorszą informacją dla fanów z Wysp Brytyjskich jest fakt, że będą musieli "zarwać" noc dla swojej ukochanej drużyny. Rywalizacja Anglia - Meksyk zaplanowana jest bowiem na godzinę 1:00 czasu angielskiego (2:00 czasu polskiego). A to mogło powodować pewne komplikacje dla osób, które chciałyby przeżywać emocje w pubach sportowych.

Lokale miały bowiem pozwolenie, aby serwis trwał maksymalnie do godziny 2 w nocy. To pozwolenie na czas mundialu i tak zostało przedłużone. Jednak brytyjski rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom fanów i kolejny raz wydłużył pozwolenie. Zielone światło dla takiego rozwiązania dał premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer.

"Futbol może wracać do domu, ale dbamy o to, aby kibice nie musieli tego robić. Otwarte puby do ostatniego gwizdka to dobra wiadomość dla kibiców i dobra wiadomość dla pubów i miejsc, które jednoczą nasze społeczności. Cały kraj będzie kibicował drużynie. Naprzód, Anglia" - przekazał premier Wielkiej Brytanii. Ze specjalnych uprawnień skorzysta minister spraw wewnętrznych, który wyda stosowne zezwolenie dla pubów.

Harry Kane PAUL ELLIS AFP

Harry Kane i Jude Bellingham w barwach reprezentacji Anglii podczas mundialu 2026 William Volcov AFP





Przed Anglikami spore wyzwanie! Czy awansują na mistrzostwach świata? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport