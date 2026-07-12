Do końca mistrzostw świata zostały cztery mecze. Całkiem możliwe, że Joan Laporta obejrzy z trybun nawet dwa z nich. Obecność prezesa Barcelony na szlagierze Francja - Hiszpania zostanie odnotowana medialnie. O jego wylocie do Stanów Zjednoczonych już poinformowało "Mundo Deportivo".

64-latek udaje się do Dallas. Mecz "Trójkolorowymi" z "La Furia Roja" odbędzie się na Arlington Stadium. Trudno się dziwić, że zdecydował się w końcu obejrzeć spotkanie drużyny Luisa de la Fuente. Powołanych do niej jest przecież ośmiu przedstawicieli "Dumy Katalonii" - Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsi, Ferran Torres, Gavi, Eric Garcia i Joan Garcia. W dodatku w zespole Didiera Deschampsa znajduje się Jules Kounde. Mówimy więc o łącznie dziewięciu zawodnikach ekipy ze Spotify Camp Nou.

Jak napisał zastępca dyrektora wspomnianego dziennika Fernando Polo, Laporta już wcześniej planował wylot do USA, jeśli Hiszpanie dojdą do półfinału. Czytamy, że rano wsiadł do samolotu, a po południu miał wylądować w Teksasie. "Sport" w sobotę pisał, że lot odbędzie się w poniedziałek, więc najwidoczniej miał złe informacje lub doszło do zmiany.

Informują ws. Laporty. Podjął decyzję o wylocie. I ta niepewność ws. finału

Nie jest jasne, co zrobi w kolejnych dniach po półfinale. Jako prezes tak ważnego klubu ma zapewnione miejsce na stadionie na finale turnieju (niedziela 19 lipca, 21:00), ale nie wiadomo, czy z niego skorzysta. Dodajmy, że istnieje ewentualność starcia Hiszpania - Argentyna. Jeśli nie w meczu o złoto, to o brąz. Konfrontacja pomiędzy ośmioma graczami Barcelony przeciwko Lionelowi Messiemu może przyciągnąć Laportę, nawet jeśli stawką będzie "tylko" trzecia pozycja imprezy.

Polo podkreśla, że w grze o medale pozostaje jeszcze Anglik Anthony Gordon. Obrońcy tytułu są więc jedyną kadrą, w której "Blaugrana" nie ma żadnego piłkarza.

"Sport" dodał, że w ostatnim czasie w Stanach był też obecny dyrektor sportowy Deco. Widział z trybun mecz Hiszpanii w 1/8 finału z Portugalią (1:0).

Alex Baena, Lamine Yamal i Pedri w barwach reprezentacji Hiszpanii Ulises Ruiz AFP

Joan Laporta - prezes FC Barcelona MATTHIEU MIRVILLE AFP

Luis de la Fuente MI NEWS AFP





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