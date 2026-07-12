Nadchodzi największy hit MŚ. Głośna decyzja z Barcelony. Samolot już wyleciał

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W niedzielę i poniedziałek kibice mają dwa dni odpoczynku od meczów mistrzostw świata, ale będzie to cisza przed dwiema burzami. We wtorek Hiszpania zagra z Francją, a w środę Anglia z Argentyną. To pierwsze zestawienie można nazwać największym szlagierem trwającego turnieju. Joan Laporta wychodzi z cienia i wyleciał do Stanów Zjednoczonych.

Joan Laporta w płaszczu i garniturze gestykuluje na ulicy, obok dwóch piłkarzy w strojach Hiszpanii.
Joan LaportaPABLO GARCIAGetty Images

Do końca mistrzostw świata zostały cztery mecze. Całkiem możliwe, że Joan Laporta obejrzy z trybun nawet dwa z nich. Obecność prezesa Barcelony na szlagierze Francja - Hiszpania zostanie odnotowana medialnie. O jego wylocie do Stanów Zjednoczonych już poinformowało "Mundo Deportivo".

64-latek udaje się do Dallas. Mecz "Trójkolorowymi" z "La Furia Roja" odbędzie się na Arlington Stadium. Trudno się dziwić, że zdecydował się w końcu obejrzeć spotkanie drużyny Luisa de la Fuente. Powołanych do niej jest przecież ośmiu przedstawicieli "Dumy Katalonii" - Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsi, Ferran Torres, Gavi, Eric Garcia i Joan Garcia. W dodatku w zespole Didiera Deschampsa znajduje się Jules Kounde. Mówimy więc o łącznie dziewięciu zawodnikach ekipy ze Spotify Camp Nou.

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Jak napisał zastępca dyrektora wspomnianego dziennika Fernando Polo, Laporta już wcześniej planował wylot do USA, jeśli Hiszpanie dojdą do półfinału. Czytamy, że rano wsiadł do samolotu, a po południu miał wylądować w Teksasie. "Sport" w sobotę pisał, że lot odbędzie się w poniedziałek, więc najwidoczniej miał złe informacje lub doszło do zmiany.

Informują ws. Laporty. Podjął decyzję o wylocie. I ta niepewność ws. finału

Nie jest jasne, co zrobi w kolejnych dniach po półfinale. Jako prezes tak ważnego klubu ma zapewnione miejsce na stadionie na finale turnieju (niedziela 19 lipca, 21:00), ale nie wiadomo, czy z niego skorzysta. Dodajmy, że istnieje ewentualność starcia Hiszpania - Argentyna. Jeśli nie w meczu o złoto, to o brąz. Konfrontacja pomiędzy ośmioma graczami Barcelony przeciwko Lionelowi Messiemu może przyciągnąć Laportę, nawet jeśli stawką będzie "tylko" trzecia pozycja imprezy.

Polo podkreśla, że w grze o medale pozostaje jeszcze Anglik Anthony Gordon. Obrońcy tytułu są więc jedyną kadrą, w której "Blaugrana" nie ma żadnego piłkarza.

"Sport" dodał, że w ostatnim czasie w Stanach był też obecny dyrektor sportowy Deco. Widział z trybun mecz Hiszpanii w 1/8 finału z Portugalią (1:0).

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Trzech piłkarzy w białych strojach z bordowymi detalami podczas rozmowy na boisku, z wyraźnymi numerami 15, 19 i 20 na koszulkach, na tle rozmytej trybuny pełnej kibiców.
Alex Baena, Lamine Yamal i Pedri w barwach reprezentacji HiszpaniiUlises RuizAFP
Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze, białej koszuli i krawacie w paski siedzi na trybunach wśród innych widzów podczas wydarzenia sportowego.
Joan Laporta - prezes FC BarcelonaMATTHIEU MIRVILLEAFP
Siwy mężczyzna w okularach ubrany w elegancki garnitur i krawat, patrzący poważnie przed siebie.
Luis de la FuenteMI NEWSAFP


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