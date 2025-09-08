Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na zegarze wybiła 94. minuta. Katastrofalny błąd, stadion eksplodował. Zrobili to po raz siódmy

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W Afryce wyłonił się kolejny, 17. już finalista przyszłorocznych mistrzostw świata. Została nim Tunezja, która w wyjazdowym pojedynku pokonała 1:0 Gwineę Równikową. Gol na wagę siódmego w historii awansu padł w jednej z ostatnich akcji meczu, a poprzedziła go fatalna pomyłka jednego z przeciwników. Z tunezyjskim futbolem bezpośrednio związana jest jedna z legend polskiego futbolu. Henryk Kasperczak miał okazję prowadzić Tunezję podczas finałów mistrzostw świata w 1998 roku.

Reprezentacja Tunezji po raz siódmy w historii zagra na mistrzostwach świata
Reprezentacja Tunezji po raz siódmy w historii zagra na mistrzostwach świataMohamed Hammi/SIPAEast News

W Europie eliminacje do mistrzostw świata powoli wchodzą w decydującą fazę, lecz wciąż nie poznaliśmy ani jednej drużyny pewnej awansu na przyszłoroczny mundial. Inaczej sytuacja wygląda na innych kontynentach, gdzie zapadły już kluczowe rozstrzygnięcia.

W Ameryce Południowej pewne awansu na MŚ są Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj. W strefie azjatyckiej natomiast przepustkę wywalczyli sobie Japonia, Nowa Zelandia, Iran, Uzbekistan, Korea Południowa, Jordania oraz Australia.

W Afryce również sytuacja powoli zaczyna się klarować. W poprzedni piątek po wysokim zwycięstwie 5:0 nad Nigrem awans przypieczętowało Maroko - czwarty zespół ostatniego czempionatu rozegranego w Katarze. Maroko osiągnęło cel jako pierwsza drużyna w Afryce.

Zobacz również:

Yeray Alvarez i Robert Lewandowski podczas meczu La Liga
La Liga

UEFA bezwzględna ws. rywala Lewandowskiego. Drakońska kara, nie ma odwrotu

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Tunezja kolejnym finalistą mistrzostw świata. Dramatyczna końcówka przesądziła

    W poniedziałek przed taką samą szansą stanęła Tunezja. By nie musieć polegać na rozstrzygnięciach, które zapadną na innych stadionach, Tunezyjczycy musieli na wyjeździe pokonać Gwineę Równikową. W jej szeregach można było dostrzec doskonale znanego z polskich boisk Ibana Salvadora. Pomocnik Wisły Płock znalazł się w wyjściowym składzie i grał do 71. minuty.

    Tunezji na terenie niżej notowanego rywala przez długi czas szło bardzo opornie. Mijały kolejne minuty, a wynik na tablicy świetlnej ani drgnął. Bezbramkowy remis oznaczałby, że Tunezja jeszcze jakiś czas musiałaby czekać na wielką fetę związaną z awansem.

    Wszystko rozstrzygnęło się w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Po fatalnym błędzie na własnej połowie jednego z zawodników gospodarzy Tunezja otrzymała niepowtarzalną okazję, by zapewnić sobie wygraną. W kierunku bramki momentalnie udał się Firas Chaouat. 29-latek nie pokusił się jednak o strzał z ostrego kąta, lecz bardzo przytomnie dograł do nadbiegającego kolegi z zespołu. Egzekutorem całej akcji okazał się Mohamed Ali Ben Romdhane. Pomocnik egipskiego Al-Ahly nie zawiódł i wprowadził swój kraj na kolejny turniej mistrzostw świata.

    Dla Tunezji będą to trzecie finały mistrzostw świata z rzędu, a siódme w historii tamtejszej federacji - debiut przypadł na argentyński mundial w 1978 roku. Tunezji nigdy nie udało się przebrnąć fazy grupowej. Występy tego kraju na najważniejszej imprezie czterolecia wiążą się również z polską myślą trenerską.

    Na mistrzostwach świata w 1998 roku reprezentację Tunezji prowadził Henryk Kasperczak. Polski szkoleniowiec nie może wspominać tego turnieju najlepiej. Po porażkach z Anglią i Kolumbią Kasperczak został zdymisjonowany. Już bez Polaka na ławce Tunezja w ostatnim meczu grupowym zremisowała 1:1 z Rumunią.

    Kwalifikacje MŚ - Afryka
    8 kolejka
    08.09.2025
    15:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Statystyki meczu

    Gwinea Równikowa
    0 - 1
    Tunezja
    Posiadanie piłki
    0%
    0%
    Strzały
    0
    0
    Strzały celne
    0
    0
    Strzały niecelne
    0
    0
    Strzały zablokowane
    0
    0
    Ataki
    76
    74
    Turcja - Hiszpania. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Matty Cash (z lewej), Marcin Możdżonek (w środku), Jordan Loyd (z prawej)
    Sportowe życie

    Błyszczą w kadrze, ale to nie wystarcza. Możdżonek nagle przemówił, przekaz jest jednoznaczny

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    MŚ Katar 2022. Tunezja - Australia: Mitchell Duke uderza piłkę głową podczas jednego z ataków na bramkę rywali
    Reprezentacja Tunezji grała podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze w 2022 rokuJEWEL SAMAD / AFPAFP
    Mężczyzna w średnim wieku w sportowej koszulce z logo, uśmiecha się i macha ręką na tle stadionu z żółtymi i niebieskimi siedzeniami.
    Henryk Kasperczak prowadził kadrę Tunezji podczas mundialu w 1998 roku we FrancjiGABRIEL BOUYSAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja