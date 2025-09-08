Na zegarze wybiła 94. minuta. Katastrofalny błąd, stadion eksplodował. Zrobili to po raz siódmy

W Europie eliminacje do mistrzostw świata powoli wchodzą w decydującą fazę, lecz wciąż nie poznaliśmy ani jednej drużyny pewnej awansu na przyszłoroczny mundial. Inaczej sytuacja wygląda na innych kontynentach, gdzie zapadły już kluczowe rozstrzygnięcia.

W Ameryce Południowej pewne awansu na MŚ są Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj. W strefie azjatyckiej natomiast przepustkę wywalczyli sobie Japonia, Nowa Zelandia, Iran, Uzbekistan, Korea Południowa, Jordania oraz Australia.

W Afryce również sytuacja powoli zaczyna się klarować. W poprzedni piątek po wysokim zwycięstwie 5:0 nad Nigrem awans przypieczętowało Maroko - czwarty zespół ostatniego czempionatu rozegranego w Katarze. Maroko osiągnęło cel jako pierwsza drużyna w Afryce.

Tunezja kolejnym finalistą mistrzostw świata. Dramatyczna końcówka przesądziła

W poniedziałek przed taką samą szansą stanęła Tunezja. By nie musieć polegać na rozstrzygnięciach, które zapadną na innych stadionach, Tunezyjczycy musieli na wyjeździe pokonać Gwineę Równikową. W jej szeregach można było dostrzec doskonale znanego z polskich boisk Ibana Salvadora. Pomocnik Wisły Płock znalazł się w wyjściowym składzie i grał do 71. minuty.

Tunezji na terenie niżej notowanego rywala przez długi czas szło bardzo opornie. Mijały kolejne minuty, a wynik na tablicy świetlnej ani drgnął. Bezbramkowy remis oznaczałby, że Tunezja jeszcze jakiś czas musiałaby czekać na wielką fetę związaną z awansem.

Wszystko rozstrzygnęło się w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Po fatalnym błędzie na własnej połowie jednego z zawodników gospodarzy Tunezja otrzymała niepowtarzalną okazję, by zapewnić sobie wygraną. W kierunku bramki momentalnie udał się Firas Chaouat. 29-latek nie pokusił się jednak o strzał z ostrego kąta, lecz bardzo przytomnie dograł do nadbiegającego kolegi z zespołu. Egzekutorem całej akcji okazał się Mohamed Ali Ben Romdhane. Pomocnik egipskiego Al-Ahly nie zawiódł i wprowadził swój kraj na kolejny turniej mistrzostw świata.

Dla Tunezji będą to trzecie finały mistrzostw świata z rzędu, a siódme w historii tamtejszej federacji - debiut przypadł na argentyński mundial w 1978 roku. Tunezji nigdy nie udało się przebrnąć fazy grupowej. Występy tego kraju na najważniejszej imprezie czterolecia wiążą się również z polską myślą trenerską.

Na mistrzostwach świata w 1998 roku reprezentację Tunezji prowadził Henryk Kasperczak. Polski szkoleniowiec nie może wspominać tego turnieju najlepiej. Po porażkach z Anglią i Kolumbią Kasperczak został zdymisjonowany. Już bez Polaka na ławce Tunezja w ostatnim meczu grupowym zremisowała 1:1 z Rumunią.

Statystyki meczu Gwinea Równikowa 0 - 1 Tunezja Posiadanie piłki 0% 0% Strzały 0 0 Strzały celne 0 0 Strzały niecelne 0 0 Strzały zablokowane 0 0 Ataki 76 74

Reprezentacja Tunezji grała podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku JEWEL SAMAD / AFP AFP

Henryk Kasperczak prowadził kadrę Tunezji podczas mundialu w 1998 roku we Francji GABRIEL BOUYS AFP