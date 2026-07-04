Na mundialu zostało 16 drużyn. Oto pary 1/8 finału, zacznie się w sobotę

Śmiało można założyć, że początek fazy pucharowej mistrzostw świata nie zawiódł nawet kibiców, których reprezentacje nie biorą udziału w turnieju. Przede wszystkim jest to zasługa niżej notowanych zespołów. Sprawiły one niespodzianki lub chociaż starały się doprowadzić do sensacji. I tak oto w ojczyźnie są już na przykład Niemcy po tym, gdy w konkursie rzutów karnych lepszy okazał się Paragwaj. Jeszcze większą sensacją pachniało w Dallas, o czym wspominaliśmy na wstępie. Republika Zielonego Przylądka przegrała z Argentyną po dogrywce 2:3.

Podczas 1/16 finału oglądaliśmy także świetne na papierze zestawienia. W bezpośredniej konfrontacji zmierzyli się choćby Portugalczycy z Chorwatami. I nie brakowało dramaturgii. Luka Modrić i spółka w jednej z ostatnich akcji meczu już cieszyli się z gola na wagę dogrywki, lecz sędzia anulował trafienie z powodu spalonego. Odpadnięcia w bardziej dramatycznych okolicznościach brązowi medaliści sprzed prawie czterech lat nie mogli sobie wyobrazić. "Nawigatorzy" jednak nie mogą odetchnąć z ulgą, bo teraz zmierzą się z Hiszpanami.

Mundial. Zaczyna się 1/8 finału. Nie zabraknie ciekawych spotkań

To właśnie bój drużyn z Półwyspu Iberyjskiego jawi się jako jeden z kolejnej fazy turnieju. I co najważniejsze rozegrany zostanie o dobrej porze dla fanów stacjonujących na Starym Kontynencie. Poza tym warto zwrócić uwagę między innymi na pojedynek Meksyku z Anglią. W Seattle natomiast amerykański sen podopiecznych Mauricio Pochettino będą chcieli przerwać Belgowie. Pełny terminarz przedstawiamy poniżej. Start już za kilkanaście godzin.

Mecze 1/8 finału na tegorocznym mundialu:

Kanada - Maroko (sobota 04.07, 19:00)

Paragwaj - Francja (sobota 04.07, 23:00)

Brazylia - Norwegia (niedziela 05.07, 22:00)

Meksyk - Anglia (noc z niedzieli na poniedziałek 05/06.07, 2:00)

Portugalia - Hiszpania (poniedziałek 06.07, 21:00)

USA - Belgia (noc z poniedziałku na wtorek 06/07.07, 2:00)

Argentyna - Egipt (wtorek 07.07, 18:00)

Szwajcaria - Kolumbia (wtorek 07.07, 22:00)

Cristiano Ronaldo Dan Mullan AFP

Lamine Yamal MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Cristiano Ronaldo GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Dan Mullan AFP





Przed Anglikami spore wyzwanie! Czy awansują na mistrzostwach świata? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport