Na czerwonej kartce się nie skończyło. Surowa kara dla piłkarza na mundialu

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn rozpoczęły się z przytupem od meczu Meksyku z Republiką Południowej Afryki zakończonego wynikiem 2:0 dla gospodarzy, w którym sędzia Wilton Sampaio pokazał nie jedną, a aż trzy czerwone kartki. W 84. minucie spotkania, po rozegraniu zaledwie 23 minut, kartonik w tym kolorze obejrzał Themba Zwane. 36-latek, który w 61. minucie zastąpił na boisku Jaydena Adamsa, uderzył w głowę w głowę Roberta Alvarado, co poskutkowało opuszczeniem murawy i świadomością, że piłkarz ominie kolejny mecz w fazie grupowej.

Jak się teraz okazuje, Komitet Dyscyplinarny FIFA nie zamierzał być łaskawy dla reprezentanta RPA. Kilka dni po rozegraniu meczu podjęło decyzje o ogłoszeniu surowszej kary dla 36-letniego gwiazdora. Zdecydowano bowiem, że doszło do zbyt poważnego faulu ze strony podopiecznego Hugo Broosa i ten zmuszony będzie ominąć nie jedno, a aż trzy kolejne spotkania. Oznacza to, że Zwane mógłby powrócić do gry na etapie 1/8 finału. Wiele wskazuje jednak na to, że RPA pożegna się z mundialem na etapie fazy grupowej, a więc najprawdopodobniej Południowoafrykańczyka nie zobaczymy już na mistrzostwach świata.

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Dużo zmian na mistrzostwach świata. Takiego mundialu jeszcze nie było

W tym roku na brak wrażeń fani futbolu nie mogą narzekać. W tegorocznej edycji mistrzostw świata udział w zmaganiach bierze bowiem aż 48 drużyn, a turniej rozpoczyna się od fazy grupowej składającej się z 12 grup po dwie drużyny. Do fazy pucharowej przejdą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a także 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc, a więc łącznie 32 drużyny. Oznacza to, że łączna liczba rozegranych meczów wzrośnie z 64 do 104, a liczba spotkań przez co najmniej półfinalistów wzrośnie z 7 do 8 spotkań.

Przypomnijmy, że w turnieju tym razem udziału nie biorą reprezentanci Polski. "Biało-Czerwoni" o awans na czempionat walczyli w barażach i choć na starcie pokonali Albanię 2:1, w decydującym starciu ulegli Szwedom 2:3. W USA, Meksyku i Kanadzie nasz kraj reprezentują sędziowie - nominację na tę imprezę otrzymali arbiter główny Szymon Marciniak, sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski oraz asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.

Themba Zwane Eurasia Sport Images Getty Images

Mecz Meksyk - RPA na mundialu 2026 Hannah Peters - FIFA Getty Images

Themba Zwane Chris Brunskill/Fantasista Getty Images





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