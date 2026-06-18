Na czerwonej kartce się nie skończyło. Surowa kara dla piłkarza na mundialu

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Z pewnością nie tak rywalizację na tegorocznych mistrzostwach świata wyobrażał sobie Themba Zwane. 36-letni piłkarz z RPA już w meczu otwarcia z Meksykiem "zarobił" czerwoną kartkę i opuścił boisko w 84. minucie. Teraz okazuje się, że konsekwencje zachowania Południowoafrykańczyka będą znacznie surowsze, niż jedynie czerwoni kartonik i ominięcie jednego meczu na mundialu. Komitet Dyscyplinarny FIFA podjął decyzję w sprawie podopiecznego Hugo Broosa.

Themba Zwane obejrzał czerwoną kartkę w meczu otwarcia mistrzostw świata
Themba Zwane obejrzał czerwoną kartkę w meczu otwarcia mistrzostw świataNurPhotoGetty Images

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn rozpoczęły się z przytupem od meczu Meksyku z Republiką Południowej Afryki zakończonego wynikiem 2:0 dla gospodarzy, w którym sędzia Wilton Sampaio pokazał nie jedną, a aż trzy czerwone kartki. W 84. minucie spotkania, po rozegraniu zaledwie 23 minut, kartonik w tym kolorze obejrzał Themba Zwane. 36-latek, który w 61. minucie zastąpił na boisku Jaydena Adamsa, uderzył w głowę w głowę Roberta Alvarado, co poskutkowało opuszczeniem murawy i świadomością, że piłkarz ominie kolejny mecz w fazie grupowej.

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Jak się teraz okazuje, Komitet Dyscyplinarny FIFA nie zamierzał być łaskawy dla reprezentanta RPA. Kilka dni po rozegraniu meczu podjęło decyzje o ogłoszeniu surowszej kary dla 36-letniego gwiazdora. Zdecydowano bowiem, że doszło do zbyt poważnego faulu ze strony podopiecznego Hugo Broosa i ten zmuszony będzie ominąć nie jedno, a aż trzy kolejne spotkania. Oznacza to, że Zwane mógłby powrócić do gry na etapie 1/8 finału. Wiele wskazuje jednak na to, że RPA pożegna się z mundialem na etapie fazy grupowej, a więc najprawdopodobniej Południowoafrykańczyka nie zobaczymy już na mistrzostwach świata. 

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W tym roku na brak wrażeń fani futbolu nie mogą narzekać. W tegorocznej edycji mistrzostw świata udział w zmaganiach bierze bowiem aż 48 drużyn, a turniej rozpoczyna się od fazy grupowej składającej się z 12 grup po dwie drużyny. Do fazy pucharowej przejdą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a także 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc, a więc łącznie 32 drużyny. Oznacza to, że łączna liczba rozegranych meczów wzrośnie z 64 do 104, a liczba spotkań przez co najmniej półfinalistów wzrośnie z 7 do 8 spotkań.

Przypomnijmy, że w turnieju tym razem udziału nie biorą reprezentanci Polski. "Biało-Czerwoni" o awans na czempionat walczyli w barażach i choć na starcie pokonali Albanię 2:1, w decydującym starciu ulegli Szwedom 2:3. W USA, Meksyku i Kanadzie nasz kraj reprezentują sędziowie - nominację na tę imprezę otrzymali arbiter główny Szymon Marciniak, sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski oraz asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.

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Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz w żółtym stroju drużyny narodowej gestykulujący dłońmi podczas meczu na stadionie.
Themba ZwaneEurasia Sport ImagesGetty Images
Kilku piłkarzy w żółtych i zielonych strojach oraz dwóch sędziów stoi na murawie boiska, zawodnicy żywo gestykulują i dyskutują między sobą.
Mecz Meksyk - RPA na mundialu 2026Hannah Peters - FIFAGetty Images
Piłkarz w żółto-zielonym stroju reprezentacji wraca z murawy podczas meczu, w tle zawodnik drużyny przeciwnej oraz kibice na trybunach.
Themba ZwaneChris Brunskill/FantasistaGetty Images


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