Musieli przeprosić Niemców. Powód był prosty. Incydent w trakcie mundialu

Na każdym mundialu Niemcy są głównymi kandydatami do zgarnięcia tytułu. Nie inaczej jest w tym roku. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna posiada mnóstwo gwiazd. Są nimi m.in. Jamal Musiala i Florian Wirtz, wirtuozi pozycji ofensywnego pomocnika.

Na start imprezy nasi zachodni sąsiedzi rozbili 7:1 Curacao. Na listę strzelców wpisywali się Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, wspomniany Musiala Nathaniel Brown oraz Deniz Undav.

Nagle zwrócili się do Niemców: Przepraszamy. To stało się w trakcie mundialu

Niestety w koszulki z nazwiskami niektórych ze zdobywców bramek w ostatnim czasie nie mogli zaopatrzyć się niemieccy kibice. Wszystko przez to, że u dostawcy - czyli firmy Adidas - zabrakło... literki "V".

W rozmowie z AFP rzecznik prasowy nie ukrywał, że stało się to ze względu na olbrzymie zainteresowanie trykotami z nazwiskami graczy, takich jak Undav, Havertz i Pavlovic. Z tego powodu Adidas chwilowo został zmuszony przerwać sprzedaż niektórych koszulek reprezentacji Niemiec. Zapasy zwyczajnie zostały wyczerpane.

"Przepraszamy ale tymczasowo nie mamy dostępnych koszulek z literą V" - można było przeczytać w sklepie internetowym. Jak dodaje RMC Sport, ostatecznie problem szybko został rozwiązany.

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Adidas dostarcza stroje dla 14 z 48 drużyn biorących udział w tegorocznych mistrzostwach świata. Jasnym jest, że Niemcy są w trakcie rozstania z tą marką. Tym samym kończy się współpraca trwająca ponad 70 lat i obejmująca cztery triumfy w mistrzostwach świata. Od 2027 roku kadrę Juliana Nagelsmanna będzie ubierała amerykańska firma Nike.

Po wygranej 7:1 z Curacao nasi zachodni sąsiedzi są liderami grupy E. W fazie grupowej czekają ich jeszcze starcia z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.

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Reprezentanci Niemiec THOMAS KIENZLE AFP





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