Mundial z nowym przepisem, FIFA nieugięta. Boniek reaguje. "To nieporozumienie"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Podczas turnieju można zauważyć kilka znaczących zmian w przepisach jak ograniczony czas na wykonanie rzutu z autu czy też przerwy na uzupełnienie płynów. Te są już nierozłączną częścią spotkań i to niezależnie od warunków. Ich sens podważa już kilka znanych osób, a wśród nich znajduje się m.in. Juergen Klopp. Do niego dołączył również Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News

Dokładnie 11 czerwca ruszyły długo oczekiwanie piłkarskie mistrzostwa świata. Zmagania w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku są pewnego rodzaju innowacyjne. Po pierwsze jest to pierwszy turniej tej rangi z aż 48 drużynami. Do tego doszły również małe zmiany przepisów gry. Podczas MŚ należy spieszyć się ze zmianami, a także z wykonywaniem rzutów z autu.

Do tego doszły również przymusowe przerwy na nawodnienie, które odbywają się w środku zarówno pierwszej, jak i drugiej połowy. Sens przerywania gry jest jednak podważany przez środowisko piłkarskie, a najgłośniej w tej sprawie wypowiadał się Juergen Klopp. Twierdzi on, że wcale nie chodzi o zdrowie piłkarzy, a o kwestie sponsorskie. Co więcej, na niektórych obiektach temperatura nie jest na tyle wysoka, by koniecznie wstrzymywać spotkanie.

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Paweł Nowak

FIFA jednak pozostaje nieugięta, a przerwy dalej będą standardowym elementem spotkań. Do byłego niemieckiego szkoleniowca niego dołączył już m.in. Zbigniew Boniek, który za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielił się swoimi spostrzeżeniami odnośnie tego przepisu.

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Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wprost krytykuje pomysł FIFA, by przerwy na nawodnienie były "sztywne". 70-latek jednak nie wypowiada się na temat kwestii sponsorskich, a zwraca uwagę na warunki atmosferyczne. Jego zdaniem jest to nieporozumienie.

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Paweł Nowak
Paweł Nowak

- To nieporozumienie. Można robić, gdy są ekstremalne warunki (wilgotność, temperatura powyżej 30 stopni), natomiast to nie powinien być sztywny przepis podczas mundialu - czytamy we wpisie.

Mistrzostwa świata potrwają jeszcze ponad miesiąc. Finał zmagań zaplanowany jest na 19 lipca. Każdego dnia zapraszamy na całodzienne relacje "na żywo" z wydarzeń na mundialu.

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Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News


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