Mundial z nowym przepisem, FIFA nieugięta. Boniek reaguje. "To nieporozumienie"

Dokładnie 11 czerwca ruszyły długo oczekiwanie piłkarskie mistrzostwa świata. Zmagania w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku są pewnego rodzaju innowacyjne. Po pierwsze jest to pierwszy turniej tej rangi z aż 48 drużynami. Do tego doszły również małe zmiany przepisów gry. Podczas MŚ należy spieszyć się ze zmianami, a także z wykonywaniem rzutów z autu.

Do tego doszły również przymusowe przerwy na nawodnienie, które odbywają się w środku zarówno pierwszej, jak i drugiej połowy. Sens przerywania gry jest jednak podważany przez środowisko piłkarskie, a najgłośniej w tej sprawie wypowiadał się Juergen Klopp. Twierdzi on, że wcale nie chodzi o zdrowie piłkarzy, a o kwestie sponsorskie. Co więcej, na niektórych obiektach temperatura nie jest na tyle wysoka, by koniecznie wstrzymywać spotkanie.

FIFA jednak pozostaje nieugięta, a przerwy dalej będą standardowym elementem spotkań. Do byłego niemieckiego szkoleniowca niego dołączył już m.in. Zbigniew Boniek, który za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielił się swoimi spostrzeżeniami odnośnie tego przepisu.

Boniek stanowczo ws. przepisu FIFA. Komunikat poszedł w świat

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wprost krytykuje pomysł FIFA, by przerwy na nawodnienie były "sztywne". 70-latek jednak nie wypowiada się na temat kwestii sponsorskich, a zwraca uwagę na warunki atmosferyczne. Jego zdaniem jest to nieporozumienie.

- To nieporozumienie. Można robić, gdy są ekstremalne warunki (wilgotność, temperatura powyżej 30 stopni), natomiast to nie powinien być sztywny przepis podczas mundialu - czytamy we wpisie.

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Mistrzostwa świata potrwają jeszcze ponad miesiąc. Finał zmagań zaplanowany jest na 19 lipca. Każdego dnia zapraszamy na całodzienne relacje "na żywo" z wydarzeń na mundialu.

Zbigniew Boniek Andrzej Iwańczuk East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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