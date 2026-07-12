Mundial sędziowskiego zagubienia. FIFA nie pomaga, te zdarzenia zatrważają

Korespondencja z USA

Lina, która może przejść do historii mundialu

Najnowszym symbolem turnieju została bramka Jude'a Bellinghama na 1:1 w ćwierćfinale Anglia - Norwegia. Cała akcja rozpoczęła się od wybicia Orjana Nylanda. Piłka wzbiła się wysoko, po czym spadła w nienaturalny sposób. Norwegowie byli przekonani, że zahaczyła o linę podtrzymującą kamerę znajdującą się nad boiskiem.

Gdyby do kontaktu rzeczywiście doszło, gra powinna zostać przerwana i wznowiona rzutem sędziowskim. Wszystko, co wydarzyło się później - łącznie z golem Bellinghama - nie powinno mieć znaczenia. Sędzia zdarzenia jednak nie zauważył, a VAR nie zainterweniował. FIFA poinformowała, że sensor znajdujący się w piłce nie zarejestrował kontaktu ani nienaturalnego impulsu. Stale Solbakken odpowiadał, że zawodnicy i sztab Norwegii widzieli, jak piłka nagle spada niemal pionowo. Anglia wygrała po dogrywce 2:1 i awansowała do półfinału. Można więc zapytać, po co futbolowi system, który zamiast przedstawić rozstrzygający dowód, tworzy dwie konkurencyjne wersje rzeczywistości. Obraz sugeruje kontakt, sensor mu zaprzecza, sędzia niczego nie widzi, a wynik pozostaje nieodwracalny. Sytuację tę włączamy do panteonu decyzji kontrowersyjnych lub zwyczajnie błędnych. I zastanawiamy się, skąd taka ich liczba się bierze. Ale najpierw podsumujmy inne.

Najbardziej skandaliczna decyzja mundialu?! "To nie miało prawa bytu". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Włosy Matanovicia ważniejsze niż sens akcji

Kilka dni wcześniej technologia zadziałała dokładnie odwrotnie. Chorwacja przegrywała z Portugalią 1:2, gdy w 13. minucie doliczonego czasu Josko Gvardiol zdobył bramkę na 2:2. Radość została przerwana, ponieważ sensor umieszczony w piłce zarejestrował minimalny kontakt Igora Matanovicia. Prawdopodobnie napastnik musnął piłkę włosami, przez co w kolejnym momencie akcji Gvardiol znalazł się na spalonym.

Kontakt nie był widoczny gołym okiem, a piłka nie zmieniła w ogóle toru lotu. Chorwacka federacja nazwała decyzję "nadużyciem technologii", ale od strony przepisów FIFA i sędziowie mieli argumenty. Prawo 11 IFAB nie wymaga, aby dotknięcie było świadome, wyraźne albo zmieniało trajektorię piłki. Pozycję spaloną ocenia się w chwili każdego zagrania lub dotknięcia piłki przez partnera. Jeżeli urządzenie faktycznie wykryło kontakt, decyzja była formalnie do obrony. Tylko że wiarygodność FIFA jest aktualnie żadna, zwłaszcza przy sytuacji z meczu Norwegia - Anglia. O sensorze FIFA nie informowała wcześniej i kibic może mieć wątpliwości, czy ktoś nie próbuje dopasować wytłumaczenia decyzji do pasujących mu okoliczności.

Bo zestawienie obu sytuacji jest dla FIFA katastrofalne wizerunkowo. System potrafił wykryć włos Matanovicia i odebrać Chorwacji gola na 2:2, ale kilka dni później nie pomógł jednoznacznie ustalić, że piłka uderzyła w grubą linę zawieszoną nad boiskiem. Technologia jest przedstawiana jako precyzyjna, dopóki potwierdza decyzję FIFA. Gdy pojawiają się wątpliwości, kibic ponownie ma po prostu zaufać organizatorom.

Czerwona kartka Baloguna, którą zmienił telefon z Białego Domu

Jeszcze większym skandalem niż sama decyzja sędziego była sprawa Folarina Baloguna. Napastnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych został wyrzucony z boiska po interwencji VAR za nadepnięcie Tarika Muharemovicia w meczu z Bośnią i Hercegowiną. W czasie rzeczywistym zderzenie wyglądało stosunkowo zwyczajnie. W zwolnionym tempie kontakt korków z okolicą kostki prezentował się znacznie brutalniej.

Można było dyskutować, czy czerwona kartka była właściwa. Prawdziwy skandal rozpoczął się później. Donald Trump zadzwonił do Gianniego Infantino i poprosił o ponowne przeanalizowanie sprawy. FIFA nie anulowała kartki, ale zawiesiła obowiązkową jednomeczową dyskwalifikację, dzięki czemu Balogun mógł wystąpić przeciwko Belgii. UEFA określiła tę decyzję jako bezprecedensową, niezrozumiałą i niemożliwą do uzasadnienia, a Belgowie oficjalnie kwestionowali uprawnienie zawodnika do gry.

W tym momencie mundial przekroczył niebezpieczną granicę. Kontrowersyjna decyzja podjęta na boisku została skorygowana nie w ramach przejrzystej procedury dostępnej dla każdej federacji, lecz po telefonie prezydenta państwa współorganizującego turniej. Nie trzeba wierzyć w żadne spiski, aby uznać, że wiarygodność rozgrywek została potężnie naruszona.

Messi mógł wylecieć. Nie dostał nawet kartki

Jeszcze bardziej uderzające było porównanie Baloguna z Lionelem Messim. W spotkaniu Argentyny z Algierią Messi od tyłu trafił podniesioną stopą w łydkę Aïssy Mandiego. Nie otrzymał nawet żółtej kartki, a VAR nie doprowadził do zmiany decyzji. Argentyńczyk pozostał na boisku i zdobył trzy bramki.

Algierczycy złożyli oficjalną skargę do FIFA. Wskazali również na nieukarane uderzenie łokciem Alexisa Mac Allistera. Spotkanie prowadził Szymon Marciniak, znajdujący się bardzo blisko drugiego zdarzenia.

Trudno wytłumaczyć zawodnikom, dlaczego nadepnięcie Baloguna - dostrzeżone dopiero w zwolnionym tempie - oznaczało czerwoną kartkę, a wejście Messiego w łydkę rywala nie przyniosło żadnej kary. Być może każdą sytuację da się osobno obronić. Problem polega na tym, że umieszczone obok siebie tworzą obraz systemu pozbawionego stałego progu interwencji.

Gol Viníciusa anulowany za dotknięcie

Brazylijczycy również przekonali się, jak bardzo VAR potrafi zmienić ocenę zwykłego boiskowego starcia. Vinícius Junior odebrał piłkę Jackowi Hendry'emu w meczu ze Szkocją i trafił do siatki. Po obejrzeniu powtórek sędzia uznał jednak, że Brazylijczyk sfaulował obrońcę.

Kontakt był minimalny, a Hendry sprawiał wrażenie zawodnika, który przede wszystkim popełnił błąd przy wyprowadzeniu piłki. Brazylijska federacja wystąpiła później do FIFA z żądaniem konsekwentnego stosowania standardów interwencji VAR. Brazylia wygrała 3:0, więc decyzja nie wpłynęła na wynik, ale była kolejnym przykładem, w którym powtórki pozwoliły dopatrzyć się przewinienia niemal niewidocznego podczas normalnej gry.

W tym samym turnieju Niemcy zdobyli bramkę z Ekwadorem po akcji, w której Aleksandar Pavlović wcześniej trafił Pedro Vite wysoką nogą w głowę. Tutaj VAR nie zareagował, a gol Leroya Sane został uznany. Jedno delikatne zetknięcie wystarczało więc do anulowania trafienia, podczas gdy znacznie bardziej niebezpieczne zagranie nie zatrzymało innej akcji bramkowej.

Ghana bez karnego, chociaż Konsa nie trafił w piłkę

Jedną z najbardziej ewidentnych pomyłek fazy grupowej był brak rzutu karnego dla Ghany w meczu z Anglią. Ezri Konsa wykonał spóźniony wślizg, nie dotknął piłki i trafił Prince'a Adu w kolano. Sędzia puścił grę, a VAR nie uznał sytuacji za wymagającą interwencji.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0. Ewentualny gol Ghany mógł zmienić nie tylko przebieg meczu, lecz także układ całej grupy. Trener Carlo Queiroz skomentował później, że VAR najwyraźniej "poszedł na kawę".

Podobne zdziwienie wywołały sytuacje Kyliana Mbappé w meczu Francji z Senegalem oraz Harry'ego Kane'a przeciwko Demokratycznej Republice Konga. W pierwszym przypadku VAR wezwał sędziego do monitora po wejściu Sadio Mané, ale arbiter podtrzymał decyzję o braku karnego, uznając, że to napastnik zainicjował kontakt. W drugim bramkarz Lionel Mpasi wślizgiem zetknął się z Kane'em wychodzącym na pozycję, lecz ani sędzia, ani VAR nie dopatrzyli się przewinienia.

Jeden lekki kontakt odbiera gola, drugi daje karnego

Niemcy prawdopodobnie długo nie zapomną bramki Jonathana Taha w dogrywce spotkania z Paragwajem. Trafienie, które dawało prowadzenie 2:1, zostało anulowane po interwencji VAR. Waldemar Anton miał zablokować bramkarza Orlando Gilla, chociaż kontakt był minimalny.

FIFA tłumaczyła później, że przed mundialem nakazano sędziom ostrzej karać zawodników, którzy nie są zainteresowani piłką i celowo utrudniają poruszanie się bramkarzowi. Decyzja miała więc oparcie w turniejowych wytycznych, ale ponownie pojawiło się pytanie o próg interwencji. Czy lekkie przesunięcie się Antona było naprawdę oczywistym błędem sędziego, który wymagał odebrania gola w dogrywce? Niemcy ostatecznie odpadli po rzutach karnych.

W meczu Belgii z Senegalem próg został ustawiony równie nisko, ale tym razem w drugą stronę. W końcówce dogrywki Youri Tielemans upadł po bardzo delikatnym kontakcie z Lamine'em Camarą. Sędzia początkowo nie zareagował, lecz po długiej analizie VAR przyznał Belgom rzut karny. Tielemans wykorzystał jedenastkę, a Belgia wygrała 3:2.

W obu przypadkach technologia nie naprawiała oczywistych pomyłek. Pozwalała sędziom ponownie interpretować miękkie, niejednoznaczne kontakty, których podczas meczu są dziesiątki. Raz taki kontakt odbierał gola. Innym razem dawał bramkę decydującą o awansie.

Nowy przepis wyrzucił Embolo i zmienił ćwierćfinał

Ćwierćfinał Argentyna - Szwajcaria przyniósł jeszcze bardziej niezwykłą interwencję. Początkowo żółtą kartkę za starcie z Breelem Embolo zobaczył Leandro Paredes. VAR uruchomił jednak procedurę dotyczącą błędnej identyfikacji winnego. Po analizie arbiter uznał, że Paredes nie sfaulował Embolo, lecz Szwajcar próbował wymusić przewinienie. Kartka została przeniesiona z Argentyńczyka na Embolo.

Ponieważ napastnik Szwajcarii był już napomniany, oznaczało to jego usunięcie z boiska. Szwajcarzy dopiero co wyrównali, a po czerwonej kartce musieli rozegrać całą dogrywkę w osłabieniu. Argentyna wygrała 3:1. Nawet Lionel Scaloni przyznał później, że jego drużyna miała szczęście z powodu wykluczenia rywala. Rozszerzona interpretacja "błędnej identyfikacji" została wprowadzona przed mundialem i pozwala VAR-owi przenosić odpowiedzialność również pomiędzy zawodnikami przeciwnych drużyn. Od strony proceduralnej interwencja była więc dopuszczalna.

Francja - Paragwaj: sędzia stracił kontrolę, choć nie zmienił wyniku

Osobnym przypadkiem było spotkanie Francji z Paragwajem. Tutaj nie doszło do jednej decyzji, która bezpośrednio wypaczyła wynik. Problem stanowił cały sposób prowadzenia meczu.

Paragwaj grał skrajnie agresywnie, regularnie przerywał akcje, prowokował i atakował rywali również poza grą. Mimo to nie otrzymał w trakcie spotkania ani jednej żółtej kartki. Trzech Francuzów zostało napomnianych. Rayan Cherki po meczu ironicznie pytał, ile przewinień popełnili rywale: 30 czy 40. Francuzi wygrali 1:0, lecz arbiter Ilgiz Tantashev kompletnie zgubił kryterium karania i pozwolił, aby spotkanie zamieniło się w serię przepychanek.

To również jest rodzaj sędziowskiej porażki. Arbiter nie musi uznać nieprawidłowej bramki, aby stracić kontrolę nad meczem. Wystarczy, że zawodnicy zorientują się, iż mogą przekraczać kolejne granice bez konsekwencji.

Nie każda bolesna decyzja była błędem

Do listy kontrowersji należy dopisać także spalone mierzone w milimetrach. Iran stracił bramkę w 93. minucie spotkania z Egiptem, która dawałaby historyczny awans. Shoja Khalilzadeh znajdował się na spalonym prawdopodobnie tylko fragmentem stopy. Podobnie wyglądało anulowanie zwycięskiego trafienia Davinsona Sancheza dla Kolumbii przeciwko Portugalii.

Obie decyzje były zgodne z obowiązującymi przepisami.

Sędziowie nie nadążają już za własnym systemem

Problem mundialu nie polega wyłącznie na tym, że arbitrzy popełniają błędy. Robili to zawsze. Problem polega na tym, że obecnie sami wydają się zagubieni pomiędzy tempem gry, obrazem oglądanym w zwolnieniu, sygnałami z piłki, nowymi kompetencjami VAR-u, zmieniającymi się wytycznymi oraz potężną presją wyniku.

Liczba interwencji VAR już na wczesnym etapie turnieju przekroczyła wyniki całych 64-meczowych mundiali z 2018 i 2022 roku. FIFA przed turniejem rozszerzyła zakres sytuacji, w których mogą interweniować czterej arbitrzy pracujący przy monitorach. Do końca 1/8 finału pokazano zawodnikom 13 czerwonych kartek - ponad trzy razy więcej niż podczas dwóch poprzednich mundiali, choć do tego etapu mówimy o rozegraniu 88 meczów, przy 64 w porównywanym okresie (zatem o sporo mniejszej liczbie, niż trzykrotność).

Więcej technologii nie wyeliminowało interpretacji. Przeciwnie - stworzyło więcej momentów, w których ktoś musi zdecydować, czy kontakt był wystarczająco mocny, akcja rozpoczęła się wystarczająco dawno, a błąd był wystarczająco oczywisty.

W czasie rzeczywistym sędzia może czegoś nie dostrzec. W zwolnieniu każde nadepnięcie wygląda jak brutalny atak, a każde dotknięcie jak potencjalny faul. Sensor zauważa rzeczy, których nie widzi człowiek, lecz nie zawsze potrafi rozwiać najważniejsze wątpliwości. Do tego dochodzi presja największych nazwisk, gospodarzy, dziesiątek tysięcy kibiców i działaczy FIFA, którzy niemal każdą decyzję potrafią później obronić przepisem albo nową wytyczną.

I właśnie dlatego mundial w 2026 roku zostanie zapamiętany nie tylko z powodu piłkarzy. To również turniej, na którym sędziowie gubią się we własnej technologicznej rewolucji.

Norwegia - Anglia Rebecca Blackwell East News





Najbardziej skandaliczna decyzja mundialu?! "To nie miało prawa bytu". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport