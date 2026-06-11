Mundial małych reprezentacji. Skąd się wzięły kadry Curacao i innych?

Za historiami tych najmniejszych kryje się coś więcej niż szczęśliwy zbieg okoliczności.

Sekret pierwszy: dzieci emigracji

Największym kapitałem małych reprezentacji często nie są zawodnicy wychowani w kraju. To piłkarze dorastający tysiące kilometrów od ojczyzny rodziców. Współczesny futbol sprawił, że granice stały się płynne. Synowie emigrantów szkolą się w akademiach Anglii, Francji czy Holandii, a później decydują się reprezentować kraj swoich przodków. Dla niewielkich federacji oznacza to dostęp do zawodników rozwijających się w najlepszych systemach szkolenia na świecie.

Curacao jest wręcz podręcznikowym przykładem takiej strategii. Większość kadrowiczów dorastała i szkoliła się w Holandii. To tam rozwijali się zawodnicy, którzy później zdecydowali się reprezentować karaibską ojczyznę swoich rodziców lub dziadków. Jednym z symboli tej drogi jest Tahith Chong, były zawodnik Manchesteru United, obecnie występujący w angielskiej Championship. Obok niego występuje Juninho Bacuna, mający za sobą występy w Premier League w barwach Huddersfield Town, a także jego starszy brat Leandro Bacuna, były piłkarz Aston Villi i Cardiff City. Do tego dochodzi bramkarz Eloy Room, przez lata grający w MLS i Eredivisie.

Sprowadza się to do tego, że reprezentacja kraju liczącego niewiele ponad 150 tysięcy mieszkańców może wystawić skład złożony z piłkarzy mających doświadczenie w najlepszych ligach Europy. A jednak właśnie tak wygląda współczesny futbol.

Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP

Republika Zielonego Przylądka? Europa w miniaturze

Podobny model zastosowała Republika Zielonego Przylądka. Archipelag zamieszkuje około 600 tysięcy ludzi, ale diaspora liczy wielokrotnie więcej. Jednym z liderów zespołu jest Roberto Lopes - urodzony w Dublinie środkowy obrońca, syn Irlandki i Kabowerdeńczyka. Przez większość kariery występował w irlandzkiej lidze i jeszcze jako nastolatek reprezentował Irlandię na poziomie młodzieżowym.

Z kolei Logan Costa, urodzony we Francji, przeszedł przez francuski system szkolenia. Inną ważną postacią jest Ryan Mendes, wychowany w Portugalii, który przez lata występował w Ligue 1 oraz tureckiej Süper Lig. Napastnik Dailon Livramento z kolei dorastał w Holandii. Ta mieszanka doświadczeń i kultur stworzyła zespół, który potrafił wyprzedzić w eliminacjach choćby Kamerun.

Haiti, czyli piłka jako chwilowe lekarstwo na smutek kraju

W przypadku Haiti też mówimy o pokoleniu wziętym z emigracji, ale tutaj historia jest większa. To opowieść o drużynie, która awansowała na mistrzostwa świata, choć przez znaczną część eliminacji nie mogła normalnie funkcjonować we własnym kraju.

Haiti po raz pierwszy od 1974 roku zakwalifikowało się do mundialu. Dla kilku pokoleń Haitańczyków jest to wydarzenie niemal niewyobrażalne. Zwłaszcza że awans przyszedł w momencie, gdy państwo zmaga się z przemocą gangów, kryzysem humanitarnym i politycznym chaosem. Ze względów bezpieczeństwa reprezentacja nie mogła rozgrywać domowych spotkań w Port-au-Prince i była zmuszona szukać neutralnych stadionów. Choć sekret jest tu podobny - tak samo jak Curacao czy Republika Zielonego Przylądka, Haiti korzysta z potencjału swojej diaspory.

Najlepszym przykładem jest Jean-Ricner Bellegarde. Urodził się we Francji, przeszedł tamtejsze szkolenie, reprezentował nawet francuską kadrę młodzieżową, a dziś jest jednym z liderów Haiti. Pomocnik angielskiego Wolverhampton wniósł do zespołu doświadczenie wyniesione z Ligue 1 i Premier League.

Równie symboliczna jest historia Duckensa Nazona. Urodzony pod Paryżem napastnik przez lata występował m.in. w Anglii, Bułgarii, Turcji i Iranie. Mimo że całe życie spędził poza Haiti, nigdy nie miał wątpliwości, którą reprezentację chce reprezentować. Dziś jest najlepszym strzelcem w historii kadry, mając na koncie 44 gole. To właśnie jego bramki w eliminacjach w dużej mierze otworzyły Haiti drogę na mundial.

Jest też Frantzdy Pierrot, którego historia mogłaby posłużyć za scenariusz filmu. Urodził się w Cap-Haïtien, ale jako nastolatek wyjechał z rodziną do Massachusetts. Nie trafił do wielkiej europejskiej akademii - swoją drogę budował przez amerykańskie uczelnie, grając w futbol akademicki. Dopiero później wyjechał do Belgii, Francji, Izraela, Grecji i Turcji. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych haitańskich piłkarzy, a w Massachusetts ustanowiono nawet "Frantzdy Pierrot Day" na jego cześć.

Sekret drugi: drużyna zamiast gwiazd

Łatwo sprowadzić tę historię do prostego stwierdzenia: "małe kraje korzystają z piłkarzy wychowanych za granicą". Problem w tym, że byłoby to zbyt duże uproszczenie. Ci zawodnicy - przynajmniej w teorii - mieli możliwość reprezentowania znacznie silniejszych federacji. Często mówią o sobie, że chcieli oddać szacunek rodzicom, ale tylko w ich głowach zapisana jest odpowiedź, czy wybór mniejszej reprezentacji nie jest po prostu daniem sobie szansy na grę na tak wielkim turnieju.

Jednocześnie w wielkich reprezentacjach często trzeba zarządzać ego największych gwiazd. W małych kadrach relacje wyglądają zupełnie inaczej. Zawodnicy mówią o rodzinnej atmosferze, wspólnych posiłkach i poczuciu, że reprezentują nie tylko siebie, ale całe społeczeństwo. W Curacao każdy zna każdego. W Republice Zielonego Przylądka niemal każda rodzina ma kogoś mieszkającego za granicą, kto śledzi mecze kadry.

Sekret trzeci: realizm

Najmniejsze reprezentacje doskonale rozumieją swoje ograniczenia. Nie próbują grać jak Hiszpania czy Brazylia. Nie walczą o dominację w posiadaniu piłki za wszelką cenę, bardziej przypominają Polskę Czesława Michniewicza - z tą różnicą, że wybór do reprezentacji jest dużo mniejszy, niż w tamtym przypadku.

Jeśli gdzieś szukać pozytywów powiększenia mistrzostw, to właśnie w tym miejscu. W historii o Tahithie Chongu, który z Manchesteru United trafił do reprezentacji maleńkiego Curacao. W tej o Roberto Lopesie, który zamienił irlandzkie boiska na walkę o marzenia Kabowerdeńczyków. Albo o Ryanie Mendesie prowadzącym swój kraj do największego sukcesu w historii.

Pytanie, czy ich reprezentacje odegrają większą rolę i czy któregoś z nich będziemy pamiętać także po latach.

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