Mundial jeszcze się nie zaczął. W Niemczech głośno o dymisji. Dwa scenariusze

A jest nią nie kto inny niż sam Lothar Matthaus, który podzielił się swoimi przedmundialowymi refleksjami na łamach "Bilda", biorąc pod lupę między innymi selekcjonera naszych zachodnich sąsiadów.

Jego zdaniem bieg piłkarskich zdarzeń może doprowadzić do sytuacji, w której Julian Nagelsmann będzie musiał ustąpić z zaszczytnego stanowiska. Ba, do takiej sytuacji mogą doprowadzić nawet dwa zupełnie skrajne scenariusze.

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Jeden z nich jest dość oczywisty. A jest nim spektakularna klęska niemieckiej delegacji w Ameryce Północnej.

- Jeśli odpadniemy w fazie grupowej, będzie musiał zrezygnować. Wtedy nie będzie żadnych argumentów, by kontynuował pracę. Ale w ogóle nie chcę myśleć o takim scenariuszu - stwierdził Lothar Matthaus.

Zdaniem 65-latka do dymisji Juliana Nagelsmanna powinien doprowadzić także ewentualny sukces w postaci tytułu mistrza świata.

- Jeśli zostanie mistrzem świata, właściwie powinien sam zrezygnować. Byłby wtedy trzecim najmłodszym trenerem mistrzów świata w historii, po Urugwajczyku Alberto Suppici z 1930 roku i Brazylijczyku Mario Zagallo z 1970 roku. Co miałby jeszcze osiągnąć? Nie wiem, ale mogę sobie wyobrazić, że chciałby wtedy wrócić do codziennej pracy - powiedział legendarny reprezentant Niemiec.

Na tegorocznym mundialu nasi zachodni sąsiedzi będą rywalizować w grupie E razem z Curacao, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Ekwadorem.

Julian Nagelsmann FEDERICO GAMBARINI AFP





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP