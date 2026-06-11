Mundial jeszcze się nie zaczął. W Niemczech głośno o dymisji. Dwa scenariusze

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Nadszedł dzień, na który czekali fani futbolu na całym świecie. Już w czwartek późnym wieczorem czasu polskiego rozegrany zostanie mecz otwarcia mistrzostw świata A.D. 2026 Meksyk - RPA. Tymczasem jeszcze przed startem imprezy w Niemczech padły słowa o możliwej dymisji selekcjonera Juliana Nagelsmanna. I to z ust absolutnej legendy.

Trener Julian Nagelsmann oparty o niebieski drążek na boisku z piłkarzami reprezentacji Niemiec w zielonych bluzach.
Reprezentacja Niemiec. Na zdjęciu trener Julian Nagelsmann oraz jego piłkarzeFEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Kirill KUDRYAVTSEV / AFPAFP

A jest nią nie kto inny niż sam Lothar Matthaus, który podzielił się swoimi przedmundialowymi refleksjami na łamach "Bilda", biorąc pod lupę między innymi selekcjonera naszych zachodnich sąsiadów.

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Jego zdaniem bieg piłkarskich zdarzeń może doprowadzić do sytuacji, w której Julian Nagelsmann będzie musiał ustąpić z zaszczytnego stanowiska. Ba, do takiej sytuacji mogą doprowadzić nawet dwa zupełnie skrajne scenariusze.

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Jeden z nich jest dość oczywisty. A jest nim spektakularna klęska niemieckiej delegacji w Ameryce Północnej.

- Jeśli odpadniemy w fazie grupowej, będzie musiał zrezygnować. Wtedy nie będzie żadnych argumentów, by kontynuował pracę. Ale w ogóle nie chcę myśleć o takim scenariuszu - stwierdził Lothar Matthaus.

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Zdaniem 65-latka do dymisji Juliana Nagelsmanna powinien doprowadzić także ewentualny sukces w postaci tytułu mistrza świata.

- Jeśli zostanie mistrzem świata, właściwie powinien sam zrezygnować. Byłby wtedy trzecim najmłodszym trenerem mistrzów świata w historii, po Urugwajczyku Alberto Suppici z 1930 roku i Brazylijczyku Mario Zagallo z 1970 roku. Co miałby jeszcze osiągnąć? Nie wiem, ale mogę sobie wyobrazić, że chciałby wtedy wrócić do codziennej pracy - powiedział legendarny reprezentant Niemiec.

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Na tegorocznym mundialu nasi zachodni sąsiedzi będą rywalizować w grupie E razem z Curacao, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Ekwadorem.

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Julian NagelsmannFEDERICO GAMBARINI AFP


Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEOSARAH LAI / AFPTV / AFPAFP

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