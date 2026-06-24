Mundial jak samochód, czyli ile to wszystko kosztuje. Ceny szokują

- Moi znajomi polecieli cztery lata temu do Kataru. Za 4 tys. dolarów mieli zapewniony przelot w dwie strony, hotel, wyżywienie i bilety na sześć meczów tamtych mistrzostw. Ja za dwie wejściówki na mecz Brazylii z Haiti zapłaciłem 2,4 tys. dolarów. Oni za 4 tys. spędzili kilka tygodni w Katarze. Ja mam mundial w swoim mieście, a nie jestem w stanie pójść na więcej niż jeden mecz - mówił Interii Alisson De Souza, młody Brazylijczyk mieszkający od ósmego roku życia w Nowym Jorku.

Alisson - Brazylijczyk z Nowego Jorku INTERIA.PL

Artur Kurasiewicz, prezes polonijnej odnogi Stali Mielec w tym mieście, wstrzymywał się do końca z kupnem biletów na mecz Norwegia - Senegal, ale ostatecznie na tym stracił - wejściówki zamiast tanieć, drożały. I zahaczyły o tysiąc dolarów za sztukę.

Artur Kurasiewicz, prezes Stali Mielec Nowy Jork INTERIA.PL

To kibice, którzy mają mundial pod nosem - nie płacą za przelot, czy zameldowanie. Szczęśliwcy, którzy dostali mistrzostwa tanio, nawet jeśli drogo.

Ile to wszystko kosztuje?

Przed amerykańskimi stadionami można spotkać kibiców ubranych od stóp do głów w barwy swoich reprezentacji. Na trybunach trzymają piwo za około 20 dolarów i zajadają burgery kosztujące niewiele mniej. Można odnieść wrażenie, że cena nie ma większego znaczenia, bo ludzie i tak stoją w kolejkach.

- Ceny są absurdalne, ale podobnie to wygląda na meczach Eagles - mówi mi jeden z kibiców na stadionie w Filadelfii, gdzie w sezonie gra miejscowa ekipa w futbolowej NFL.

- Wydaje mi się, że FIFA specjalnie przydzieliła ten turniej USA, by przyzwyczaić ludzi do takich kosztów i później robić to przy okazji każdego następnego turnieju. A później to powtarzać - dodaje wspomniany na początku Alisson. I ludzie faktycznie się przyzwyczajają. Piwo kosztujące około 20 dolarów nie odstrasza. Podobnie jak frytki za 11 dolarów, burgery za 18-20 dolarów czy pizza, za którą trzeba zapłacić niemal tyle samo. Gdy do ceny dochodzi podatek, jedno piwo i jeden skromny posiłek mogą kosztować równowartość około 150 zł.

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Nie ma tanich biletów

FIFA reklamowała najtańsze bilety po 60 dolarów. Zgarnęła je garstka szczęściarzy, więc nawet nie ma sensu zaliczać do rachunku takiej kwoty. O "normalnych" cenach na spotkania fazy grupowej już wspominaliśmy. FIFA, likwidując działalność "koników" - pisaliśmy o tym w Interii w tym miejscu - sama się takim stała, kasując po 15 proc. prowizji od odsprzedawanej wejściówki. Przy wejściówce za 400 dolarów robi się z tego 460 dolarów. Przy bilecie za 2735 dolarów - ponad 3145 dolarów. W przeliczeniu to prawie 11,5 tysiąca złotych tylko za możliwość wejścia na jedno spotkanie.

Samochód? Kolejne kilkaset złotych

Spośród miast-gospodarzy, trzy (Boston, Nowy Jork, Filadelfia) znajdują się w odległości, którą śmiało można pokonać samochodem. Wynajem na jeden dzień to koszt około 500 zł (plus paliwo i opłaty za autostrady), co może być kwotą niższą od… parkingów. Najtańsze parkingi, jakie widzieliśmy w otoczeniu mundialowych aren, kosztowały 80 dolarów. W Filadelfii zostawienie samochodu przy stadionie wynosiło już 150 dolarów, czyli blisko 550 zł. Kibic podróżujący samotnie może uratować budżet, korzystając z komunikacji. W Los Angeles całodzienna jazda metrem kosztuje zaledwie pięć dolarów. W innych miastach ceny też nie przerażają (Nowy Jork to 3 dolary za kurs). Nie wszędzie jest jednak równie łatwo. Część amerykańskich stadionów zbudowano na przedmieściach, w otoczeniu ogromnych parkingów, a nie gęstej sieci transportu publicznego. W Teksasie korzysta się z płatnych przejazdów z aplikacji - przynajmniej 70 dolarów za jazdę z centrum.

Ceny noclegów różnią się jeszcze bardziej niż ceny wejściówek. Zależą od miasta, terminu, standardu i odległości od stadionu. W najbardziej budżetowej kalkulacji można założyć około 120 dolarów za pokój. Taki nocleg zazwyczaj będzie jednak oddalony od centrum albo stadionu, a do podanej ceny trzeba doliczyć lokalne podatki. Przyzwoity hotel w rozsądnej lokalizacji to raczej około 200-300 dolarów za noc. Podczas najpopularniejszych spotkań albo w drogich miastach takich jak Nowy Jork, Los Angeles, Miami czy San Francisco rachunek może przekroczyć 500 dolarów.

Do obliczeń przyjmijmy:

- wariant budżetowy: 140 dolarów;

- wariant realistyczny: 250 dolarów;

- wariant drogi: 500-600 dolarów.

A to tylko jedna noc. Kibic przylatujący z Polski raczej nie pokona Atlantyku po to, aby kilka godzin po meczu wrócić na lotnisko. Każdy dodatkowy nocleg może więc powiększyć rachunek o kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych.

Głodny, czy z wyczyszczonym portfelem?

Na stadion można wejść, nie kupując niczego do jedzenia. To najprostszy sposób oszczędzania. Jeśli jednak kibic chce zjeść i napić się podczas trwającego kilka godzin wydarzenia, musi przygotować się na kolejny wydatek.

Przykładowy zestaw:

- piwo: około 20 dolarów,

- burger: około 20 dolarów,

- woda lub napój: 6-9 dolarów.

Po doliczeniu podatku rachunek zbliża się do 50 dolarów, czyli około 180 zł. Dwa piwa, burger i frytki oznaczają już wydatek wynoszący około 80-85 dolarów. Ponad 300 zł za jedzenie, które w większości przypadków trudno nazwać restauracyjnym.

Ile to wszystko wyjdzie razem?

Wariant pierwszy: mundial maksymalnie budżetowy

Załóżmy, że kibic:

- kupił "tani" bilet za 300 dolarów;

- korzysta z komunikacji publicznej za 10 dolarów;

- znalazł nocleg za 140 dolarów;

- na stadionie kupił tylko frytki i wodę za około 19 dolarów z podatkiem;

- nie musi lecieć do innego miasta.

Razem: około 1,65 tys. zł. Plus lot z Polski około 3,5 tys. zł w dwie strony. Mamy zatem ponad 5 tys. zł za obejrzenie jednego meczu ze spędzeniem zaledwie jednej nocy w USA. W wersji budżetowej!

Wariant drugi: realistyczny wyjazd jednego kibica

Załóżmy teraz, że kibic:

- kupuje bilet za 800 dolarów na oficjalnym rynku odsprzedaży;

- zostawia samochód na parkingu za 80 dolarów;

- śpi w hotelu kosztującym 250 dolarów;

- kupuje burgera, piwo i wodę;

- musi polecieć do innego miasta: za bliższy lot i nadawany bagaż płaci łącznie 400 dolarów.

Razem: ok. 6000 zł plus lot z Polski, zatem mamy 10 tys. zł za dwudniowy wypad. A kto leci na dwa dni?

Wariant trzeci: finał i najlepsze miejsce

Najdroższe oficjalne bilety na finał osiągały cenę 10 990 dolarów. Gdyby taki bilet został kupiony z 15-procentową opłatą rynku odsprzedaży, koszt wejścia na stadion wyniósłby około 12 640 dolarów.

Dodajmy:

- parking: 150 dolarów;

- hotel w rejonie Nowego Jorku podczas finału: 1000 dolarów;

- jedzenie i napoje: 85 dolarów;

Zakładamy, że kibic z Polski przyleciał bezpośrednio do Nowego Jorku za 4 tys. zł.

Razem: ok. 55 tys. zł.

Tanio to już było. Na przykład w drogim Katarze.

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