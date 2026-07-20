Na długo przed rozpoczęciem mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn w USA, Meksyku i Kanadzie wiadomo było, że tym razem rządził będzie przepych. Jeszcze przed startem zmagań FIFA i organizatorzy tegorocznej edycji turnieju ogłosili, że podczas finału mundialu po raz pierwszy w historii w przerwie obejrzeć będziemy mogli Halftime Show z udziałem największych gwiazd branży muzycznej i świata sportu. Była to inspiracja futbolem amerykańskim i Super Bowl, podczas którego od wielu już lat odbywają się tego typu występy.

Sami piłkarze także mocno odczuli prestiż związany z mistrzostwami - na kilka dni przed finałem ogłoszono, że zwycięzcy otrzymają pamiątkowe pierścienie, tak jak w przypadku mistrzów amerykańskiej ligi koszykarskiej (NBA) i futbolu amerykańskiego (NFL). Oprócz pierścieni i końcowe trofeum triumfatorzy zainkasowali także niemałe pieniądze. W tym roku bowiem FIFA postarała się o rekordową pulę nagród, która wyniosła aż 727 mln dolarów (blisko 2,8 mld złotych).

Już za sam udział 48 drużyn zarobiło po 9 mln dolarów (a także po 1,5 mln dolarów na pokrycie przygotowań do mistrzostw świata), wyjście z fazy grupowej oznaczało dodatkową premię w wysokości 2 mln dolarów, występ w 1/8 finału nagradzano 4 mln dolarów, podobnie jak w przypadku awansu do ćwierćfinału. Półfinaliści następnie wzbogacili się o 19 mln dolarów.

Najlepsze cztery zespołu na niskie premie nie mogły narzekać - czwarci Francuzi zarobili łącznie 27 mln dolarów, a Anglicy, którzy sięgnęli ostatecznie po brąz zainkasowali 29 mln dolarów. Argentyńczycy za dotarcie do finału zarobili łącznie 33 mln złotych, a na konto Hiszpanów trafi aż... 50 mln złotych, a więc około 190 mln złotych.

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Hiszpanie z mistrzostwem, Kylian Mbappe królem strzelców

Hiszpanie zacięcie walczyli o końcowy triumf z Argentyńczykami, którzy tego wieczoru nie zamierzali grać czysto. Ostatecznie w podstawowym czasie gry żadna z drużyn nie strzeliła bramki, a nowego mistrza świata wyłoniła dopiero dogrywka, w której na listę strzelców wpisał się Ferran Torres i wynikiem 1:0 zapewnił Hiszpanii zwycięstwo.

Co ciekawe, po tytuł króla strzelców tegorocznego mundialu nie sięgnął żaden z finalistów. Najwięcej bramek podczas mistrzostw świata zdobył bowiem Kylian Mbappe, który strzelił łącznie 10 goli.

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Rodri Sebastian Frej/REPORTER East News

Hiszpania najbardziej wygraną drużyną mistrzostw świata 2026 FRANCK FIFE AFP

Lamine Yamal Justin Setterfield AFP





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