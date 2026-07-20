Można złapać się za głowę. Tyle Hiszpanie zarobili za mistrzostwo świata
Hiszpanie mają wiele powód do radości. Nie tylko po raz pierwszy od 2010 roku sięgnęli po mistrzostwo świata w piłce nożnej mężczyzn, ale także sporo zarobili za swój triumf. Oprócz pamiątkowych pierścieni mistrzowskich podopieczni Luisa de la Fuente mogą być pewni przelewu na około 190 mln złotych.
Na długo przed rozpoczęciem mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn w USA, Meksyku i Kanadzie wiadomo było, że tym razem rządził będzie przepych. Jeszcze przed startem zmagań FIFA i organizatorzy tegorocznej edycji turnieju ogłosili, że podczas finału mundialu po raz pierwszy w historii w przerwie obejrzeć będziemy mogli Halftime Show z udziałem największych gwiazd branży muzycznej i świata sportu. Była to inspiracja futbolem amerykańskim i Super Bowl, podczas którego od wielu już lat odbywają się tego typu występy.
Sami piłkarze także mocno odczuli prestiż związany z mistrzostwami - na kilka dni przed finałem ogłoszono, że zwycięzcy otrzymają pamiątkowe pierścienie, tak jak w przypadku mistrzów amerykańskiej ligi koszykarskiej (NBA) i futbolu amerykańskiego (NFL). Oprócz pierścieni i końcowe trofeum triumfatorzy zainkasowali także niemałe pieniądze. W tym roku bowiem FIFA postarała się o rekordową pulę nagród, która wyniosła aż 727 mln dolarów (blisko 2,8 mld złotych).
Już za sam udział 48 drużyn zarobiło po 9 mln dolarów (a także po 1,5 mln dolarów na pokrycie przygotowań do mistrzostw świata), wyjście z fazy grupowej oznaczało dodatkową premię w wysokości 2 mln dolarów, występ w 1/8 finału nagradzano 4 mln dolarów, podobnie jak w przypadku awansu do ćwierćfinału. Półfinaliści następnie wzbogacili się o 19 mln dolarów.
Najlepsze cztery zespołu na niskie premie nie mogły narzekać - czwarci Francuzi zarobili łącznie 27 mln dolarów, a Anglicy, którzy sięgnęli ostatecznie po brąz zainkasowali 29 mln dolarów. Argentyńczycy za dotarcie do finału zarobili łącznie 33 mln złotych, a na konto Hiszpanów trafi aż... 50 mln złotych, a więc około 190 mln złotych.
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Hiszpanie z mistrzostwem, Kylian Mbappe królem strzelców
Hiszpanie zacięcie walczyli o końcowy triumf z Argentyńczykami, którzy tego wieczoru nie zamierzali grać czysto. Ostatecznie w podstawowym czasie gry żadna z drużyn nie strzeliła bramki, a nowego mistrza świata wyłoniła dopiero dogrywka, w której na listę strzelców wpisał się Ferran Torres i wynikiem 1:0 zapewnił Hiszpanii zwycięstwo.
Co ciekawe, po tytuł króla strzelców tegorocznego mundialu nie sięgnął żaden z finalistów. Najwięcej bramek podczas mistrzostw świata zdobył bowiem Kylian Mbappe, który strzelił łącznie 10 goli.
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