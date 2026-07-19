Możliwy kolejny mundial w USA. Trump już ma plan. Wyciekły kulisy

Kończący się najważniejszy piłkarski turniej czterolecia był wyjątkowy pod wieloma względami. Do zmagań przystąpiło aż 48 reprezentacji. Oznaczało to zarazem większą niż wcześniej liczbę spotkań. Na korzystne efekty takiego stanu rzeczy nie musieliśmy długo czekać. 18 lipca pojawił się natomiast komunikat związany z przebiciem bariery 6,6 miliona kibiców na trybunach.

"Te Mistrzostwa Świata (FIFA) bez wątpienia przerosły wszelkie oczekiwania. To nie tylko były - i nie tylko są - największe Mistrzostwa Świata FIFA w historii. To największe wydarzenie ludzkie, społeczne i kulturalne, jakiego ludzkość kiedykolwiek była świadkiem, a my wszyscy jesteśmy jego częścią. Za to bardzo panu dziękuję, panie prezydencie" - powiedział przeszczęśliwy Gianni Infantino. Humor zapewne dopisuje mu także po tym, gdy dowiedział się o przychodach federacji.

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O szczegółach rozpisuje się "The Guardian". Zdaniem dziennikarzy mowa o ponad 11 miliardach dolarów. Spora część tej kwoty to bilety. FIFA wygrała wojnę z handlarzami wejściówek, tworząc specjalną platformę do odsprzedaży. Pobiera tym samym po 15% od sprzedającego oraz kupującego na rynku wtórnym. Dobre wieści już rzekomo ogłosił sam Szwajcar na specjalnym przyjęciu zorganizowanym przed potyczką finałową w Nowym Jorku. Wśród jego uczestników miał znaleźć się Donald Trump.

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Prezydent Stanów Zjednoczonych nie byłby sobą, gdyby nie zaczął snuć odważnych wizji dotyczących przyszłości. I tak oto zadeklarował chęć organizacji mundialu w 2038 roku. "Powinniście ponownie wybrać Stany Zjednoczone Ameryki. Tym razem pominiemy Kanadę i Meksyk" - przytacza jego słowa "The Guardian". Mało tego, całkiem możliwe, że USA ugości także Klubowe Mistrzostwa Świata. Ten turniej już miał miejsce za oceanem kilkadziesiąt miesięcy temu. Najlepsza okazała się wtedy Chelsea, która w finale pokonała Paris Saint-Germain.

Donald Trump JIM WATSON AFP

Donald Trump MANDEL NGAN AFP

Gianni Infantino i Donald Trump MANDEL NGAN / POOL / AFP AFP





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