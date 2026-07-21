Możliwa rewolucja w kadrze Argentyny, głośno o następcy Scaloniego. Wielkie nazwiska w grze

Argentyna miała okazję stać się trzecią w dziejach futbolu drużyną, która obroniłaby tytuł mistrza świata - po kadrze Włoch (1934, 1938) oraz Brazylii (1958, 1962). Ostatecznie jednak w wielkim finale tegorocznego mundialu uległa Hiszpanii 0:1.

Tymczasem teraz wśród "Albicelestes" może dojść do naprawdę wielkich zmian. Wciąż nie jest jasna przyszłość Leo Messiego w drużynie (choć dość naturalną datą na zakończenie kariery reprezentacyjnej powinien być dla niego roku 2028, kiedy to rozegrane zostanie Copa America). Do tego mnożą się też pytania o selekcjonera Lionela Scaloniego.

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Co dalej ze Scalonim po mundialu? W Argentynie zawrzało, padły nazwiska potencjalnych następców

48-latek ma ważny kontrakt jeszcze do końca tego roku kalendarzowego - sam jednak jak na razie nie udzielił ostatecznej, jasnej odpowiedzi na pytanie, czy dojdzie do jego prolongaty. Gdyby jednak doszło do rozbratu ze Scalonim, to argentyńska federacja (AFA) ma mieć już gotowego potencjalnego następcę.

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Jak poinformował na portalu X włoski dziennikarz Nicolo Schira głównym kandydatem ma być tu Marcelo Gallardo, do niedawna związany z ekipą River Plate, z którą pracował w ogólnym rozrachunku w dwóch okresach - w latach 2014-2022 i 2024-2026. Ten ceniony w kraju ze stolicą w Buenos Aires trener ma na swym koncie również pracę w Nacionalu Montevideo oraz Al-Ittihad.

Gallardo to opcja najbardziej realistyczna, ale wymarzonym selekcjonerem dla włodarzy AFA byłby mimo wszystko Diego Simeone. "Cholo" jednak ma dalej ważny kontrakt z Atletico Madryt (do końca czerwca 2027 r.) i trudno byłoby go wyciągnąć ze stolicy Hiszpanii "na już".

Oczywiście dalej istnieje też szansa, że Scaloni jednak zdecyduje się kontynuować pracę z "Albicelestes" - nikt wszak nie odwraca się plecami do szkoleniowca, który zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwa trofea Copa America. To będą ciekawe miesiące za Atlantykiem...

Lionel Scaloni AFP

Leo Messi i Lionel Scaloni ODD ANDERSEN AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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