Mówią o Yamalu, tuż po awansie Hiszpanów. Dosadna deklaracja trenera

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

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Jedna bramka przesądziła o awansie Hiszpanów do ćwierćfinału mistrzostw świata. "La Furia Roja" wygrała 1:0 z Portugalią, a tym samym legły w gruzach marzenia Cristiano Ronaldo o triumfie na mundialu. Tuż po spotkaniu na Lamine Yamala spadł niespodziewany cios. Jak wynika z zaskakującej deklaracji selekcjonera Roberto Martineza, został on wyłączony przez Portugalczyków.

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Lamine YamalARIC BECKER / AFP / Lars Baron/Getty ImagesAFP

Ci, którzy liczyli na pasjonujące starcie obfitujące w bramki mogli być w poniedziałkowy wieczór lekko zawiedzeni. Aż do doliczonego czasu przyszło nam poczekać na pierwsze trafienie w rywalizacji Portugalii z Hiszpanią w ramach 1/8 finału. Okazało się ono przesądzające o zwycięstwie, a co za tym idzie, awansie.

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Chociaż Hiszpanie wykreowali sobie wiele sytuacji, a na murawie znów obrońcami "kręcił" Lamine Yamal, to rezerwowi dali podopiecznym Luisa de la Fuente upragnione trafienie. Ferran Torres zagrał świetnie w 91. minucie do Mikela Merino, a gracz Arsenalu pokonał dobrze dysponowanego tego dnia Diogo Costę. 

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Marzenia Cristiano Ronaldo o mistrzostwie świata legły w gruzach. 41-latek zadeklarował, że to jego ostatni wielki turniej, a po końcowym gwizdku arbitra zalał się łzami. Yamal był jednym z pierwszych graczy drużyny przeciwnej, który podszedł pocieszyć i przytulić Portugalczyka. 

Niespodziewanie po meczu na skrzydłowego FC Barcelona spadł cios. Mowa o zaskakującej deklaracji, jaka padła z ust Roberto Martineza.

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Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

Selekcjoner Portugalii ze szpilką w Yamala. Tego nikt się nie spodziewał

Selekcjoner Portugalczyków zdradził, że był to jego ostatni mecz w tej roli. Nie przedłuży on kontraktu i po trzech latach pożegna się z ekipą "Nawigatorów". Wbił on też lekką szpilkę w Yamala. 

Lamine Yamal nie sprawił nam dziś żadnych problemów
wypalił w rozmowie z mediami.

Słowa trenera Portugalczyków dziwią tym bardziej, że 18-latek był zdecydowanie obok Rodriego jednym z najlepszych zawodników na boisku - oddał dwa celne strzały, a do tego wygrał 10 z 21 pojedynków, jakich się podjął.

Z deklaracji Martineza wynikałoby, że Yamal został wyłączony przez defensorów Portugalii, jak miało to miejsce przy okazji ich poprzedniego pojedynku - w finale Ligi Narodów w 2025 roku. A to byłoby zwyczajne zakłamywanie rzeczywistości. 18-latek rozegrał udane zawody, nieustannie nękając obrońców. Inna sprawa, że tego dnia pierwszoplanowymi aktorami okazali się rezerwowi.

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Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na murawie podczas meczu, jeden z nich ubrany w biały strój z numerem 19, drugi w bordowy z numerem 15.
Lamine Yamal w meczu z PortugaliąLEO BARRILARIAFP
Trener w garniturze gestykuluje przy linii bocznej boiska podczas meczu piłkarskiego, w tle widać zawodników rezerwowych i ekipę techniczną na ławce.
Roberto MartinezPAUL ELLISAFP
Dwóch piłkarzy obejmuje się na boisku, jeden z nich ma na plecach nazwisko Ronaldo i numer 7 na czerwonej koszulce.
Lamine Yamal i Cristiano RonaldoRONALDO SCHEMIDTAFP


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