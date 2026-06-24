Mówi o nim cały świat, zaszokował gestem na mundialu

Michel Kuka Mboladinga jest jednym z najsłynniejszych kibiców świata. Swoistym talizmanem tej reprezentacji. W czasie meczów stoi nieruchomo przez 90 minut, wznosząc ku niebu prawą dłoń.

Imituje tym samym posąg Patrice'a Lumumby. To był pierwszy premier niepodległego kraju i jeden z przywódców afrykańskiego ruchu niepodległościowego, który został zamordowany w 1961 roku. Do dziś jest czczony jako postać symboliczna.

Szokujący gest na mundialu. O tym kibicu mówi cały świat

Już w czasie odgrywania hymnu DR Konga zaskoczył gestem. Do skroni przyłożył dwa palce, imitując tym samym pistolet, a drugą ręką zasłonił twarz. W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, co ten szokujący gest oznaczał.

Niektórzy obserwatorzy interpretowali to jako protest polityczny, inni podejrzewali wiadomość do władz USA po tym, jak początkowo odmówiono mu wjazdu na mundial.

Wiele jednak wskazuje na to, że był to protest przeciwko masakrze cywilów w DR Konga, gdzie od lat trwa wojna domowa, w której przez lata zginęło ponad 10 milionów osób.

Sytuacja dotyczy Kiwu Północnego, który jest prowincją DR Konga, obejmującym terytoria Gomy i Bukavu. Od ponad roku tereny te są "okupowane" i zarządzane przez filorwandyjskie milicje M-23, które w 2009 roku złożyły przysięgę wierności tzw. Państwu Islamskiemu (IS). Są to obszary niezwykle bogate w minerały i metale ziem rzadkich.

Michel Kuka Mboladinga Ulises Ruiz AFP

Michel Kuka Mboladinga JUANCHO TORRES/ANADOLU AGENCY AFP

Michel Kuka Mboladinga Ulises Ruiz AFP





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