Mołdawia rozstrzelana w Oslo. 11:1 i pięć goli Haalanda. Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia

Norwegia w piłkarskich mistrzostwach świata dotychczas występowała tylko trzy razy w historii. Debiut przypadł na odległy 1938 rok, a kolejne dwa występy przypadły na czasy nam współczesne. W USA w 1994 roku zakończyło się odpadnięciem w fazie grupowej, a cztery lata później we Francji udało się awansować do fazy pucharowej, gdzie silniejsi okazali się Włosi.

Trwające aktualnie eliminacje do mundialu, który w przyszłym roku odbędzie się w USA, Kanadzie oraz Meksyku, daje ogromne nadzieje na kres wieloletnich oczekiwań, a "złote pokolenie" z Erlingiem Haalandem i Martinem Odegaardem na czele wreszcie zagra na turnieju mistrzowskim.

Norwegia eliminacje rozpoczęła najlepiej jak mogła, bo od rozbicia na wyjeździe 5:0 Mołdawii. W kolejnych seriach gier przyszły zwycięstwa nad Izraelem oraz Estonią, jednak najcenniejsze jest zwycięstwo w starciu z Włochami. Główny rywal do zajęcia pierwszego miejsca w grupie i wywalczenia bezpośredniego awansu w Oslo kompletnie zawiódł, dzięki czemu Norwegia wygrała aż 3:0.

Pierwsze spotkanie szóstej już serii spotkań w ramach grupy I zostało rozegrane wczoraj. Włosi po szalonym spotkaniu finalnie wydostali się spod stryczka i pokonali Izrael wynikiem 5:4. W drugim zaplanowanym starciu Norwegowie po raz drugi w tych eliminacjach mierzyli się z Mołdawią. Faworyt tego spotkania mógł być tylko jeden, co pokazały już pierwsze minuty.

Haaland show w Oslo. Mołdawia mogła tylko obserwować, co wyczynia gwiazda Manchesteru City

Strzelanie już w 6. minucie rozpoczął Felix Horn Myhre, który wykorzystał zgranie Haalanda i z łatwością skierował futbolówkę do pustej bramki. Kolejne minuty to już było absolutne show w wykonaniu snajpera Manchesteru City. Jeden z najlepszych napastników świata do przerwy prócz asysty dołożył jeszcze trzy gole. Mołdawska defensywa była bezradna przy kolejnych próbach Haalanda, a najlepiej oddała to trzecia bramka strzelona przez norweskiego napastnika. Dwukrotny mistrz Anglii w 43. minucie z łatwością ograł strzegącego mołdawskiej bramki Cristian Avram, a później bardzo precyzyjnym uderzeniem przechytrzył stojącego w okolicach linii bramkowej przeciwnika.

Tuż przed przerwą swojego gola strzelił również Odegaard. Pomocnik Arsenalu tym samym zakończył pierwszą połowę z dorobkiem jednej bramki oraz dwóch asyst. W drugiej połowie gospodarzy ani myśleli zwalniać tempa i ciągle nękali zdecydowanie słabszego przeciwnika. W pojedynkach główkowych Haaland zdominował mołdawskich defensorów. Za pierwszym razem przyniosło to czwartego gola w tym spotkaniu, za drugim futbolówka po jego uderzeniu obiła poprzeczkę.

Selekcjoner reprezentacji Norwegii Stale Solbakken przy bardzo wysokim prowadzeniu postawił na rezerwowych, którzy również wywarli wpływ na wynik meczu. W 68. minucie po golu Thelo Aasgaard było już 7:0. Tuż po wejściu na boisko kuriozalnego samobója strzelił Leo Ostigard. Naciskany przez mołdawskiego napastnika Norweg zagrał w "światło bramki" do swojego golkipera. Uczynił to jednak tak źle, że futbolówka finalnie zatrzepotała w siatce.

Norwegowie kompromitujący moment odreagowali w doskonale sobie znany sposób. Przez to po chwili było już 8:1. Kolejny raz głową strzelał Haaland, lecz tym razem powstrzymał go bramkarz. Skuteczną dobitką popisał się Aasgard, który już po chwili mógł świętować hat-tricka. Wszystko dzięki Haalandowi, który zdecydował się oddać mu piłkę przy rzucie karnym. Wprowadzony z ławki piłkarz pewnym uderzeniem strzelił gola na 9:1 dla miejscowych.

I to wciąż nie był koniec. Haaland przez całą drugą połowę polował na kolejne trafienia. Pomimo tego, że "oddał" wykonanie rzutu karnego koledze z kadry, który mógł zanotować hat-tricka, to i tak finalnie dopiął swego i w 83. minucie strzelił piątego gola. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry Haaland zanotował drugą asystę, a czwartego gola zanotował Aasgard. Norwegia finalnie zwyciężyła aż 11:1 w starciu z Mołdawią i w najlepszy możliwy sposób zademonstrowała swoją siłę przed całą Europą.

Statystyki Haalanda w seniorskiej reprezentacji Norwegii porażają. W starciu z Mołdawią zagrał po raz 45, a wliczając wtorkową zdobycz strzelecką, napastnik Manchesteru City może pochwalić się już 48 bramkami strzelonymi dla norweskiej kadry.

Statystyki meczu Norwegia 11 - 1 Mołdawia Posiadanie piłki 70% 30% Strzały 34 2 Strzały celne 18 0 Strzały niecelne 7 1 Strzały zablokowane 9 1 Ataki 134 54

Erling Haaland w meczu z Włochami CORNELIUS POPPE / NTB / AFP AFP

Jakub Kiwior i Martin Odegaard Nigel Keene / ProSportsImages / DPPI (Photo by Nigel Keene / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP