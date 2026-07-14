Mógł grać dla Francji, skończył w kadrze Hiszpanii. Gwiazdor uderzył w selekcjonera "Les Bleus"

Aymeric Laporte przyszedł na świat w 1994 roku we francuskim Agen, mieście typowo akwitańskim, natomiast w jego żyłach płynie też krew baskijska. To właśnie takie korzenie sprawiły, że jego kariera piłkarska zaczęła się z czasem "przesuwać" w kierunku Hiszpanii.

Jako nastolatek najpierw trafił do Aviron Bayonnais FC, a więc zespołu z francuskiej części Kraju Basków, a potem związał się z Athletikiem Bilbao, będąc zaledwie drugim w dziejach klubu graczem wywodzącym się z Francji - szlaki przetarł mu wcześniej jedynie Bixente Lizarazu.

To właśnie w ekipie z San Mames wypłynął on na szerokie futbolowe wody - jeśli jednak mowa o poletku reprezentacyjnym, to na nim pierwotnie Laporte pozostawał niezmiennie graczem "Les Bleus".

We francuskiej kadrze przeszedł przez kilka szczebli młodzieżówek, od drużyny U-17 aż po U-21, po czym... na poziomie seniorskim zaczął grać w zespole hiszpańskim, choć niewiele brakowało, by do takiej zmiany nie doszło.

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Od Francji do Hiszpanii. Wielki zwrot w karierze Laporte'a, w tle konflikt z Deschampsem

W 2016 otrzymał on powołanie od Didiera Deschampsa na mecze el. mistrzostw świata przeciwko Bułgarii i Holandii, ale w żadnym z tych przypadków nie podniósł się z ławki rezerwowych. Przy kolejnym zaproszeniu na zgrupowanie zaś został wyeliminowany z występów przez kontuzję.

Jednocześnie zaczęło narastać wyraźne napięcie między zawodnikiem a szkoleniowcem "Trójkolorowych". "Nie mam nic do niego, ale jeśli ktoś ma coś do mnie, to właśnie on. To decyzje trenera, natomiast nie powołuje mnie z powodów, które uważam za takie natury osobistej" - rzucił w 2018 r. Laporte w rozmowie z telewizją ETB (cytat za "Diario As").

"Hiszpania? Jestem Francuzem; nie mam podwójnego obywatelstwa i nie zamierzam się o nie ubiegać"- twierdził wówczas również futbolista, natomiast z czasem zmienił on spojrzenie na sprawę.

Hiszpański paszport otrzymał ostatecznie w maju 2021 roku, a niedługo potem, 4 czerwca, zadebiutował w "La Furia Roja" w sparingu przeciw Portugalii. Potem wziął udział w opóźnionym o rok przez pandemię Euro 2020 i sprawa jego kariery reprezentacyjnej była już jasna.

"Gra dla Hiszpanii była decyzją, która wcale nie była łatwa" - opowiadał w wywiadzie dla "L'Equipe" wskazując na swoje wcześniejsze sportowe doświadczenia i fakt, ze jego rodzina wciąż mieszkała we Francji. "Ostatecznie jednak zawsze było w moim życiu jasne, że chcę być wśród tych, którzy mnie chcą, a nie z tymi, którzy mnie nie chcą. Nie twierdzę, że Francja mnie nie chciała, ale staram się odwdzięczać tym, którzy we mnie wierzą - i tak właśnie jest w przypadku Hiszpanii" - orzekł.

Jednocześnie znów na światło dzienne wyszły tarcia między nim a Deschampsem. Trener stwierdził bowiem, że nie został zawczasu poinformowany o planach Laporte'a dotyczących zmiany barw. Piłkarz zaś stwierdził, że chciał skontaktować się ze szkoleniowcem w innej sprawie kilka miesięcy wcześniej i, kolokwialnie rzecz ujmując, został olany, więc uznał, że komunikowanie mu czegokolwiek nie ma sensu...

Z "La Furia Roja" Aymeric Laporte zdążył jak dotychczas wywalczyć puchar Ligi narodów za sezon 22/23 oraz, co najistotniejsze, mistrzostwo Europy w roku 2024. Teraz zaś, w trakcie mistrzostw świata 2026, może znów spróbować utrzeć nosa Deschampsowi i postarać się o wyeliminowanie "Les Bleus" z ostatniego turnieju, na jakim 57-latek będzie prowadzić tę drużynę.

Na ostatnim Euro w półfinale podobny scenariusz się wypełnił. Czy powtórka jest możliwa?

Aymeric Laporte i Mikel Oyarzabal w barwach reprezentacji Hiszpanii ALEXANDRE MARTINS AFP

Didier Deschamps AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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