Mocny głos z Moskwy ws. Szymona Marciniaka. Podał swój werdykt

Najmocniejszym polskim akcentem na mistrzostwach świata jest Szymon Marciniak. Trudno spodziewać się, by dostał drugi raz w karierze finał, ale poprowadzenie hitowego ćwierćfinału czy półfinału również byłoby ogromnym prestiżem. Na razie nasz rodak zaczął turniej od starcia Argentyny z Algierią. Nie obyło się bez kontrowersji. Wiele osób sądziło, że Lionelowi Messiemu należała się czerwona kartka za wejście korkami w łydkę Aissy Mandiego. Środowisko piłkarskie podzieliło się.

Teraz głos na ten temat zabrał Andriej Arszawin, 75-krotny reprezentant Rosji. Miał okazję obejrzeć z trybun kilka meczów trwającego mundialu. Widziano go na meczu Kolumbia - Uzbeskistan (narzucono na niego flagę tego drugiego kraju) na Estadio Azteca, był też w Kansas City, by oglądać obrońców tytułu w starciu z Algierczykami.

Wszyscy mówią, że Messi powinien dostać czerwoną kartkę, ale ja tego ogóle tak nie widziałem podczas meczu

Szymon Marciniak i jego koledzy ocenieni. "Gdyby to się zdarzało w Rosji..."

- Moje wrażenia z sędziowania (podczas turnieju - red.) są dobre. Podczas meczu Paragwaju z Turcją sędzia przez cały mecz machał rękami jak dyrygent. Dał Almironowi czerwoną kartkę za incydent, za który nikt wcześniej nie został wyrzucony z boiska (zasłonił dłonią usta podczas spięcia z Mertem Muldurem - red.), ale wszystko odbyło się zgodnie z przepisami - dodał.

Pracę arbitrów ocenia jako "wzorową". W jego opinii rosyjscy rozjemcy powinni brać z tego przykład. Jak twierdzi, nad Wołgą nie pozwala się na twardszą grę.

- Sędziowie na MŚ są znakomici. Nie gwiżdżą drobnych pchnięć czy uderzeń, zwłaszcza w polu karnym. Jestem pewien, że gdyby to się zdarzyło w naszej lidze, obejrzeliby powtórki wideo i podyktowaliby rzuty karne. Na MŚ tak się nie dzieje. Zaskakujące jest, że praktycznie nie ma kontrowersyjnych sytuacji - podkreślił.

Arszawin w kadrze narodowej grał w latach 2002-2012. Jego największym sukcesem był półfinał EURO 2008. Najgłośniejszym etapem jego kariery klubowej był ten w Arsenalu (2009-2013). Zawiesił buty na kołku z końcem 2018 roku. Przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę UEFA lubiła angażować go do losowań - brał udział w tych do 1/8 finału Ligi Mistrzów 2021/2022 i grup finałów EURO 2020.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Andriej Arszawin Richard Juilliart - UEFA Getty Images





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