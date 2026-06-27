Mocne słowa trenera na mundialu. "Nie jesteśmy tutaj, żeby zabawiać ludzi"

Norwegia przed ostatnią kolejką była już pewna awansu do 1/16 finału. Mogła jeszcze wyprzedzić Francję i wygrać grupę, ale potrzebowała do tego zwycięstwa. Stale Solbakken zdecydował się jednak dokonać aż dziesięciu zmian w podstawowym składzie. Od pierwszej minuty nie zagrali między innymi Erling Haaland, Martin Odegaard i Alexander Sorloth. Francuzi wykorzystali osłabienie rywala i już po 32 minutach prowadzili 3:1 po hat-tricku Ousmane'a Dembele. W końcówce wynik na 4:1 ustalił Desire Doue.

Podczas konferencji prasowej Solbakken był pytany o kibiców, którzy wydali duże pieniądze na podróż do USA i liczyli na obejrzenie największych norweskich gwiazd. Selekcjoner przyznał, że rozumie ich rozczarowanie, ale priorytetem pozostaje dla niego faza pucharowa.

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Zdecydowane słowa Norwega

- Jedynym argumentem przeciwko tej decyzji było to, że kibice mogli zobaczyć Erlinga i Martina. My jesteśmy jednak tutaj po to, żeby zajść jak najdalej - odpowiedział Solbakken.

Norweg tłumaczył, że decyzja została podjęta po konsultacjach ze sztabem medycznym oraz samymi zawodnikami. Kilku podstawowych piłkarzy miało problemy ze skurczami po rozegranym w dużej wilgotności spotkaniu z Senegalem.

- Dla mnie, fizjoterapeutów i części zawodników było to oczywiste. Teraz najważniejsze jest naładowanie akumulatorów - podkreślił.

Solbakken mimo wysokiej porażki znalazł również pozytywne elementy w występie swoich rezerwowych. Jego zdaniem Norwegowie stworzyli wystarczająco dużo okazji, aby zdobyć więcej niż jedną bramkę.

- W ofensywie kreowaliśmy sytuacje przez cały mecz. Zawodnikom należy się za to uznanie. Problem polegał na tym, że traciliśmy piłkę w miejscach, w których przeciwko Francji nie można tego robić. Wtedy wszystko dzieje się niezwykle szybko - analizował.

Norwegia zajęła drugie miejsce w grupie i w 1/16 finału zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Solbakken spodziewa się wyjątkowo wymagającego spotkania.

- Czeka nas bardzo ciężki mecz. Pod względem fizycznym Wybrzeże Kości Słoniowej jest jedną z najlepszych drużyn na tym mundialu. Oceniam nasze szanse po 50 procent. Musimy być w najwyższej formie - zaznaczył.

Francuzi zachwycili, ale trener znalazł problem

Znacznie więcej powodów do zadowolenia miał Guy Stephan, który z powodu rodzinnej tragedii Didiera Deschampsa zastępował selekcjonera Francuzów. Przyznał, że szczególnie podobały mu się płynność akcji, mobilność zawodników oraz skuteczność Dembele.

- Podobały mi się wymiany podań, ruch zawodników i trzy bramki Ousmane'a. Hat-trick w spotkaniu mistrzostw świata nie zdarza się często. Cieszy także gol głową Desire Doue - wyliczał Stephan.

Francuzi po dwóch golach Dembele prowadzili 2:0, ale pozwolili rywalom odpowiedzieć niemal natychmiast po wznowieniu gry. Stephan wskazał ten fragment jako ostrzeżenie przed fazą pucharową. - Nie podobały mi się sytuacje, w których zaczynaliśmy grać zbyt swobodnie. Im dalej zajdziemy w turnieju, tym wyższa będzie jakość przeciwników - zauważył.

Szkoleniowiec odniósł się również do stylu swojej drużyny. Francuzi dysponują ogromną liczbą ofensywnych zawodników, ale ich ustawienie może prowadzić do problemów po stracie piłki. - Jesteśmy zespołem pełnym błysku, dryblingów i zwodów. Drugą stroną medalu jest pewien brak równowagi. Musimy go zaakceptować, ale jednocześnie próbować nad nim pracować - powiedział.

Stephan nie zgodził się natomiast ze stwierdzeniem, że obecna reprezentacja jest już mocniejsza od zespołu, który w 2022 roku dotarł do finału mundialu. Przypomniał, że dla niemal połowy zawodników powołanych na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku są to pierwsze mistrzostwa świata.

Francja zakończyła fazę grupową z kompletem dziewięciu punktów i dziesięcioma strzelonymi golami. Teraz do zespołu ma ponownie dołączyć Didier Deschamps.

- Jest satysfakcja z wykonanej pracy, ale bardzo się cieszę, że Didier wraca. Znów będziemy mogli działać razem przed meczami, w których nie będzie już miejsca na błąd - zakończył Stephan.

Erling Haaland RAIGO PAJULA AFP

Erling Haaland (z lewej) tym razem nie okazał się pierwszoplanową postacią spotkania ALBERTO PIZZOLI AFP

Erling Haaland, największa gwiazda reprezentacji Norwegii Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





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