Za nami jeśli nie po prostu najlepszy, to z pewnością jeden z najlepszych meczów mistrzostw świata 2026. W starciu o brązowe medale Anglicy pokonali Francuzów 6:4, choć przez dłuższy czas zapowiadało się na to, że cała potyczka będzie w zasadzie jednostronna.

Wszystko dlatego, że w pierwszej połowie "Synowie Albionu" zdobyli cztery bramki przy całkowitym braku odpowiedzi ze strony swoich rywali. Choć ostatecznie "Trójkolorowym" udało się uniknąć wielkiej kompromitacji, to wydarzenia z pierwszej odsłony gry znalazły szeroki oddźwięk w pomeczowych wypowiedziach przedstawicieli francuskiej ekipy.

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Mundial 2026: Rabiot skrytykował grę niektórych kolegów z kadry Francji

Swoje trzy grosze dorzucił tu chociażby selekcjoner "Les Bleus", Didier Deschamps, który wziął odpowiedzialność za wydarzenia mające miejsce do 45. minuty wyłącznie na siebie. Nieco w kontrze znalazł się tu Adrien Rabiot, który podkreślił, że niektórzy jego koledzy "nie dojechali" z występem na odpowiednim poziomie.

"Pierwszą połowę zaczęliśmy w dość żenujący sposób. Zaobserwowałem u niektórych zawodników zachowania, których nigdy wcześniej nie widziałem. To trochę rozczarowujące, bo to był ostatni mecz w rozgrywkach, w których ogólnie wypadliśmy dobrze. Porażka z Hiszpanią była dużym rozczarowaniem, ale do samego końca mieliśmy pracę do wykonania i nie powinniśmy poprzestać na takiej niechlujnej grze" - rzucił ostro 31-latek w rozmowie z beIN Sports.

"Rozmawialiśmy w przerwie, powiedzieliśmy sobie, że musimy pokazać trochę dumy i w drugiej połowie było znacznie lepiej, bo w pierwszej połowie niektóre zachowania były niedopuszczalne" - skwitował.

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MŚ 2026: Wielki finał w tę niedzielę

Po meczu Francja - Anglia do rozegrania został już tylko jeden mecz MŚ - i mowa tu oczywiście o finale turnieju. Pierwszy gwizdek we współzawodnictwie Hiszpania - Argentyna, bo o takim widowisku mowa, wybrzmi 19 lipca o godz. 21.00 czasu polskiego.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Adrien Rabiot EMMANUELE MASTRODONATO / LiveMedia / DPPI via AFP AFP

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