Pomimo tego, że ekipa prowadzona przez trenera Luisa de la Fuente nie weszła najlepiej w zakończone już mistrzostwa świata, to rozpędzała się z każdym kolejnym meczem udowadniając, że nie bez powodu jest najlepszą ekipą poprzednich mistrzostw Europy.

Starcie finałowe przeciwko Argentynie nie należało do najłatwiejszych, w czym z pewnościa nie pomogła dyspozycja arbitra głównego, Slavko Vincicia i jego kolejnych decyzji, jednak koniec końców, w drogrywce Ferran Torres sztrelił bramkę na 1:0 i jak się okazało, ustalił wynik spotkania.

Po ostatnim gwizdku sędziego, zarówno na stadionie MetLife Stadium, jak i w Hiszpanii nastąpił wybuchł radości, który swoją kontynuację miał mieć juz kilkanaście godzin później. Świeżo upieczeni mistrzowie świata dotarli do swojej ojczyzny, gdzie wywołali niemałe zamieszanie już na płycie lotniska. Ubrani w specjalne t-shirty okolicznościowe od razu - za sprawą Rodriego [Rodrigo Hernández Cascante - przyp. red.] chwalili się wywalczonym trofeum. A to wciąż jedynie początek.

Reprezentacja Hiszpanii wróciła z mundialu do kraju OSCAR DEL POZO AFP

Reprezentacja Hiszpanii wróciła z mundialu do kraju OSCAR DEL POZO AFP

Z informacji podanych jeszcze przed wylotem Hiszpanów do kraju wynika, że czeka ich nie tylko gorące powitanie przez kibiców "La Furia Roja", ale także spotkanie z królem Filipem VI oraz premierem Pedro Sanchezem.

Monarcha oczywiście był obecny również na stadionie, gdzie odbywał się finał mistrzostw świata, gdzie razem z piłkarzami miał okazję cieszyć się z wywalczonego trofeum.

Już na długie godziny przed oficjalną paradą z udziałem piłkarzy reprezentacji Hiszpanii spodziewano się, że w stolicy kraju pojawi się kilkaset tysięcy osób, chcących celebrować ten ważny moment razem z podopiecznymi selekcjonera Luisa de la Fuente.

Dla kadry "La Furia Roja" to drugie mistrzostwo świata w historii, po tym, jak po raz pierwszy Hiszpanom udało się wywalczyć tytuł najlepszej ekipy na świecie podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Republice Południowej Aferyki, w 2010 roku.

Podczas kolejnej imprezy bronić oni będą tytułu w turnieju rozgrywanym m.in. na ich terytorium. Kolejny mundial, w 2030 roku odbędzie się bowiem w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, a kraj obecnych mistrzów globu ma odgrywać najważniejszą rolę - tak jak USA podczas tegorocznego mundialu.

Pedri i Ferran Torres CARL DE SOUZA AFP





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