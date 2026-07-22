Piłkarskie mistrzostwa świata to nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie. To również szereg pobocznych historii, które potrafią wzruszyć nawet najbardziej zatwardziałe serca.

W tegorocznym finale MŚ byliśmy świadkami starcia Hiszpanów z Argentyńczykami. Obrońcy tytułu kompletnie nie potrafili poradzić sobie z grającymi widowiskowy futbol mistrzami Europy. "Albicelestes" uciekali się do bardzo nieczystych zagrań, przez co finałowy mecz był niezwykle ciężkim widowiskiem.

Po upływie regulaminowego czasu gry na tablicy wciąż widniał bezbramkowy remis. Dopiero w dogrywce Hiszpanom udało się przełamać defensywę Argentyńczyków. Gol Ferrana Torresa przyniósł reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego drugi tytuł mistrzów świata.

Gwiazdor oddał złoty medal. Historia jego rodziny porusza cały świat

Zdobywając tegoroczne mistrzostwo świata Hiszpanie dokonali czegoś, co do tej pory nie udało się żadnej innej reprezentacji. Triumfatorzy amerykańskiego turnieju odebrali swoje medale z rąk prezydenta USA Donalda Trumpa. To właśnie te krążki stanowią uhonorowanie ich mistrzowskiej drogi.

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Tuż po zakończeniu finału w sieci pojawiło się nagranie ukazujące, co ze swoim medalem zrobił Nico Williams. 24-letni skrzydłowy podszedł do trybuny, aby oddać trofeum w ręce bardzo wyjątkowej osoby - swojej mamy.

Historia rodziny hiszpańskiego gwiazdora porusza do łez. Jego rodzice pochodzą z Ghany. Początkiem lat 90. XX wieku wyruszyli do Europy, aby tam poszukać lepszej przyszłości. Ich droga była piekielnie trudna. Przebyli oni łącznie ponad 3000 kilometrów. Już na początku wędrówki zostali oszukani przez gang przemytników, który obiecywał im bezpieczną przeprawę przez Afrykę. To poskutkowało koniecznością pieszego przemierzania ekstremalnie gorących piasków Sahary. Do dziś rodzice piłkarza noszą na stopach trwałe ślady swojej "ucieczki z piekła".

Dodatkowo, wspomniana wyżej matka zawodnika - Maria Williams - była wówczas w ciąży. W trakcie wyczerpującego marszu nosiła pod sercem starszego brata Nico - Inakiego Williamsa.

Wiele osób nie przeżyło tej morderczej podróży, jednak rodzicom piłkarzy udało się uniknąć złodziei, gwałcicieli oraz innych niebezpieczeństw czyhających na afrykańskich imigrantów. W końcu państwo Williams dotarli do Melilli, a więc hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej. Tam groziła im jednak deportacja. Pomocną dłoń wyciągnął do nich prawnik katolickiej organizacji pomocowej Caritas. Doradził, aby podali się oni za imigrantów wojennych, a co za tym idzie, ubiegali się o azyl. To pozwoliło im pozostać na terenie Hiszpanii.

Kolejną istotną postacią w ich życiu był katolicki ksiądz Inaki Mardones. To on pomógł rodzinie rozpocząć nowe życie w Bilbao. To również jego imię nosi starszy syn państwa Williams. Kapłan zgodził się również zostać ojcem chrzestnym swojego imiennika.

W późniejszym czasie ojciec piłkarzy - Felix Williams - przeprowadził się do Londynu, aby zarobić pieniądze na utrzymanie rodziny. Jego żona wychowywała w tym czasie synów, podejmując się jednocześnie pracy na mało eksponowanych stanowiskach. W tym czasie Inaki pomagał w opiece nad swoim młodszym bratem, który na świat przyszedł w 2002 roku. Sam Inaki miał wówczas 8 lat.

Już od najmłodszych lat bracia przejawiali ponadprzeciętny talent piłkarski, dzięki czemu dość wcześnie zaczęli stawiać kroki w poważnym świecie futbolu. Obecnie obaj reprezentują natomiast barwy Athleticu Bilbao, czyli klubu z miasta, które podarowało ich rodzinie zupełnie nowe życie. Nieco inaczej sytuacja wygląda natomiast w przypadku barw reprezentacyjnych. Nico wybrał reprezentowanie Hiszpanii, podczas gdy Inaki zdecydował się bronić barw kraju, z którego pochodzą jego rodzice - Ghany.

Nico Williams Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Nico Williams i Gavi cieszą się ze zdobycia mistrzostwa świata FRANCK FIFE AFP

Starszy brat Nico, Inaki Williams, zdecydował się reprezentować barwy Ghany Julian Finney - FIFA Getty Images





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