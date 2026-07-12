Minister Francji ogłasza przed półfinałem, mobilizacja służb. Paryż już gotowy

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Turniej wszedł już w decydującą fazę i we wtorek rozpoczną się rywalizacje półfinałowe. We wtorek naprzeciw siebie staną reprezentacje Francji oraz Hiszpanii, natomiast w środę Anglii oraz Argentyny.

Szczególnie interesujący, lecz nie tylko ze względów sportowych może być pierwszy z wymienionych spotkań. W końcu Paryż już niejednokrotnie przy okazji wielkich wydarzeń związanych z piłką nożną stawał się polem bitwy, gdzie płonęły auta, a także dochodziło do zamieszek z policją.

Takowa sytuacja miała miejsce chociażby po finale Ligi Mistrzów z udziałem PSG (wygrana 1:0 z Arsenalem). Co ciekawe, teraz nadchodzące spotkanie "Trójkolorowych" nakłada się również z Dniem Bastylii, a w jego trakcie dojdzie do parady wojskowej na Polach Elizejskich.

Francja szykuje się na wtorek. Może być gorąco

Z tego względu Francuzi szykują się do tego dnia w sposób szczególny, co w rozmowie dla BFM TV zdradził już Laurent Nunez, minister spraw wewnętrznych. Jak przekazał, cały wtorek oraz noc z wtorku na środę będzie objęta szczególnym nadzorem, a w całym kraju nie będzie tolerancji dla żadnych scen.

- Zabezpieczenie zaplanowano zarówno na dzień, jak i na noc. We wtorek nie będzie żadnej tolerancji dla jakichkolwiek wybryków - powiedział.

W samym Paryżu w gotowości ma być pięć tysięcy funkcjonariuszy. W całej Francji porządku pilnować ma za to aż 70 tysięcy policjantów oraz przedstawicieli żandarmerii. Jak już wspomnieliśmy, półfinały mistrzostw zaplanowane są na wtorek (Francja - Hiszpania) oraz środę (Anglia - Argentyna). Oba spotkania rozpoczną się o godz. 21:00.





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