Minister Francji ogłasza przed półfinałem, mobilizacja służb. Paryż już gotowy
Znakomicie na tegorocznym mundialu radzi sobie reprezentacja Francji. Podopieczni Didiera Deschampsa po ograniu 2:0 Maroka zameldowali się w półfinale, gdzie zmierzą się z Hiszpanią, a spotkanie o wielki finał odbędzie się we wtorek. Co ciekawe, w ten sam dzień odbędą się uroczystości narodowe. Z tego względu Francuzi obawiają się o bezpieczeństwo. Minister spraw wewnętrznych, Laurent Nunez już zapowiedział specjalną mobilizację służb.
W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Turniej wszedł już w decydującą fazę i we wtorek rozpoczną się rywalizacje półfinałowe. We wtorek naprzeciw siebie staną reprezentacje Francji oraz Hiszpanii, natomiast w środę Anglii oraz Argentyny.
Szczególnie interesujący, lecz nie tylko ze względów sportowych może być pierwszy z wymienionych spotkań. W końcu Paryż już niejednokrotnie przy okazji wielkich wydarzeń związanych z piłką nożną stawał się polem bitwy, gdzie płonęły auta, a także dochodziło do zamieszek z policją.
Takowa sytuacja miała miejsce chociażby po finale Ligi Mistrzów z udziałem PSG (wygrana 1:0 z Arsenalem). Co ciekawe, teraz nadchodzące spotkanie "Trójkolorowych" nakłada się również z Dniem Bastylii, a w jego trakcie dojdzie do parady wojskowej na Polach Elizejskich.
Francja szykuje się na wtorek. Może być gorąco
Z tego względu Francuzi szykują się do tego dnia w sposób szczególny, co w rozmowie dla BFM TV zdradził już Laurent Nunez, minister spraw wewnętrznych. Jak przekazał, cały wtorek oraz noc z wtorku na środę będzie objęta szczególnym nadzorem, a w całym kraju nie będzie tolerancji dla żadnych scen.
- Zabezpieczenie zaplanowano zarówno na dzień, jak i na noc. We wtorek nie będzie żadnej tolerancji dla jakichkolwiek wybryków - powiedział.
W samym Paryżu w gotowości ma być pięć tysięcy funkcjonariuszy. W całej Francji porządku pilnować ma za to aż 70 tysięcy policjantów oraz przedstawicieli żandarmerii. Jak już wspomnieliśmy, półfinały mistrzostw zaplanowane są na wtorek (Francja - Hiszpania) oraz środę (Anglia - Argentyna). Oba spotkania rozpoczną się o godz. 21:00.