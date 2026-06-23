Korespondencja z Los Angeles

Los Angeles to najbardziej nietypowe duże miasto świata - ścisłe centrum jest niemal pozbawione ludzi, którzy rozsiani się po innych częściach tego giganta. Biurowce stoją często puste. Chodniki są szerokie jak piłkarskie boiska, ale nie ma kto po nich chodzić. Wysiadając z metra w downtown, ma się wrażenie, że przez LA przeszła właśnie apokalipsa.

- Dlaczego tutaj jest tak pusto? - pytam kobiety na przystanku.

- Ludzie pracują o tej godzinie.

- Ale na Manhattanie w środku dnia nie da się przejść przez tłum.

- Spokojnie, przejdź jeszcze dwie ulice i zobaczysz tłumy.

Nie widzę, obraz się nie zmienia. Z wyjątkiem jednego szczegółu - pojawiają się bezdomni. Dziesiątki bezdomnych.

Ścisłe centrum Los Angeles. Po prawej - teatr Walta Disneya INTERIA.PL

Kosmos postawiony w ubogiej dzielnicy

SoFi Stadium zachwyca rozmachem, technologią i ceną. Najdroższy stadion świata wyrósł w Inglewood - mieście robotników, imigrantów i rodzin coraz mocniej wypychanych przez rosnące czynsze. W szerszym Los Angeles dziesiątki tysięcy ludzi nie mają własnego dachu nad głową.

Jeszcze niespełna kilometr przed SoFi Stadium można nie mieć pojęcia, że zbliża się do jednego z najbardziej monumentalnych obiektów sportowych na świecie. Idąc przez Inglewood, mija się niewysokie, często parterowe domy. Nad ulicami ciągną się przewody, przed budynkami stoją samochody należące do mieszkańców, a gigantyczna arena długo pozostaje schowana za zwyczajną, robotniczą zabudową.

Potem nagle wyrasta ponad okolicą. Srebrzysta, futurystyczna, przykryta olbrzymim dachem konstrukcja wygląda trochę tak, jakby fragment bogatszej planety wylądował pomiędzy domami południowo-zachodniej części aglomeracji Los Angeles. To właśnie tutaj FIFA organizuje osiem spotkań mistrzostw świata, w tym ćwierćfinał.

Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP

Pięć miliardów dolarów, ale nie z miejskiej kasy

SoFi Stadium jest powszechnie nazywany najdroższym stadionem świata. Najczęściej podawana wartość inwestycji wynosi około 5 miliardów dolarów, a niektóre zestawienia mówią nawet o 5,5 miliarda. Precyzyjna suma pozostaje trudna do ustalenia, ponieważ przedsięwzięcie było prywatne, a część publikowanych wycen obejmuje również elementy powstającego wokół areny kompleksu Hollywood Park. Głównym inwestorem był miliarder Stan Kroenke, właściciel Los Angeles Rams i rozległego portfolio nieruchomości oraz klubów sportowych. NFL najpierw udostępniła projektowi około 400 milionów dolarów finansowania, a w 2020 roku zatwierdziła kolejne 500 milionów.

Nie oznacza to więc, że władze Los Angeles zabrały pięć miliardów dolarów z funduszu mieszkaniowego i przeznaczyły je na stadion. Takie zestawienie byłoby efektowne, ale nieprawdziwe. Konstrukcji nie wybudowano za miejskie podatki w sposób znany z wielu innych amerykańskich stadionów, ale historia publicznych kosztów jest tu bardziej skomplikowana.

Właściciel kompleksu domaga się obecnie od Inglewood około 400 milionów dolarów zwrotu nakładów na drogi, kanalizację, latarnie i inną infrastrukturę publiczną. Powołuje się na porozumienie zawarte z miastem w 2015 roku. Inglewood kwestionuje zarówno obowiązywanie umowy, jak i wysokość roszczenia. Prawnicy miasta odpowiedzieli słowami, które pasują do całej debaty wokół SoFi: "Miliarderzy nie stoją ponad prawem".

Stadion był więc prywatny, lecz jego wpływu na publiczną infrastrukturę, ceny gruntów, bezpieczeństwo, transport i lokalny rynek mieszkaniowy nie da się zamknąć za bramami Hollywood Park.

Miasto mniejszości

Inglewood liczy obecnie nieco ponad 100 tysięcy mieszkańców. To miasto historycznie związane przede wszystkim z ciemnoskórą i latynoską klasą pracującą. Według danych amerykańskiego spisu niemal 49 procent mieszkańców stanowią Latynosi, a 39 procent identyfikuje się jako osoby o ciemnej skórze. Kategorie te mogą się częściowo nakładać.

Prawie 29 procent mieszkańców urodziło się poza Stanami Zjednoczonymi, a w niemal połowie domów używa się języka innego niż angielski. Nie znaczy to oczywiście, że każda rodzina imigrancka jest uboga. Pokazuje jednak, jak wiele osób pracujących przy obsłudze hoteli, restauracji, magazynów, lotniska i wydarzeń sportowych funkcjonuje jednocześnie w rzeczywistości wysokich kosztów życia i niepewności związanej ze statusem migracyjnym.

Mediana dochodu gospodarstwa domowego wynosi w Inglewood około 72,7 tysiąca dolarów rocznie. Z polskiej perspektywy suma może brzmieć imponująco. W realiach południowej Kalifornii trzeba ją jednak zestawić z medianą czynszu sięgającą prawie 1800 dolarów miesięcznie, kosztami samochodu, ubezpieczenia, opieki zdrowotnej i żywności.

Około 14,6 procent mieszkańców żyje poniżej oficjalnej granicy ubóstwa. Jeszcze ważniejsza jest struktura własności: tylko nieco ponad 36 procent lokali zajmują właściciele. Oznacza to, że prawie dwie trzecie miasta stanowią najemcy, szczególnie wrażliwi na podwyżki czynszów. I właśnie mieszkania są najważniejszym punktem sporu o to, komu właściwie służy sportowa rewolucja w Inglewood.

Bezdomny w Los Angeles INTERIA.PL

Podwójna tożsamość

W sąsiedztwie SoFi powstają luksusowe apartamenty, restauracje, sklepy, biura i przestrzenie rozrywkowe. Kawalerki w nowych kompleksach oferowano za ponad 2500 dolarów miesięcznie. Dla części mieszkańców rozwój oznacza wzrost wartości posiadanych domów. Dla najemców może oznaczać wiadomość od właściciela informującą, że za kilka tygodni mają płacić znacznie więcej.

Lokalne organizacje od lat ostrzegają przed procesem, w którym inwestycje poprawiają wizerunek dzielnicy, lecz jednocześnie podnoszą koszty życia tak bardzo, że dotychczasowi mieszkańcy nie mogą już sobie na nią pozwolić.

Stadion stworzył miejsca pracy, przyniósł nowe wpływy podatkowe, przyciągnął biznes i wydarzenia, których transmisje ogląda cały świat. W porozumieniach inwestycyjnych umieszczano cele dotyczące zatrudniania mieszkańców Inglewood. Nie jest więc prawdą, że lokalna społeczność nie odniosła żadnych korzyści.

Problem polega na tym, że nowa praca nie zawsze wystarcza, aby opłacić nowe ceny. Organizacje humanitarne pytały wprost, czy kwocie wydanej na obiekt odpowiada skala inwestycji stabilizujących życie ponad 100 tysięcy mieszkańców. Ich zdaniem inwestycje były potrzebne gdzieś indziej.

Miasto bezdomnych

Kilkanaście kilometrów od stadionu problem staje się jeszcze bardziej widoczny. Namioty na chodnikach, samochody zamienione w miejsce do spania, prowizoryczne konstrukcje pod wiaduktami i ludzie niosący cały swój dobytek są jednym z najbardziej przejmujących obrazów współczesnego Los Angeles.

Według ostatecznych wyników badania LAHSA z 2025 roku w administracyjnych granicach Los Angeles bez stałego miejsca zamieszkania pozostawało około 43,7 tysiąca osób. W całym hrabstwie było ich około 72,2 tysiąca. Ponad 47 tysięcy przebywało poza schroniskami - na ulicach, w namiotach, samochodach lub innych miejscach nieprzeznaczonych do mieszkania. Nawet jeśli liczba bezdomnych w ostatnich latach zaczęła spadać, dane są przerażające. W downtown wystarczył moment, w którym wyjąłem portfel, by sprawdzić, stan posiadania, by pojawił się obok mnie mężczyzna proszący o podzielenie się pieniędzmi.

Na ulicach Los Angeles żyją osoby uzależnione, cierpiące na psychozy, depresję, traumę i ciężkie choroby. Badacze UCSF, którzy przeprowadzili największe od połowy lat 90. reprezentatywne badanie osób bezdomnych w Kalifornii, wskazali jednak główny mechanizm: ludzie tracą mieszkania, ponieważ przy niskich dochodach nie są w stanie płacić rosnących czynszów.

Mediana miesięcznego dochodu badanych w półroczu poprzedzającym bezdomność wynosiła zaledwie 960 dolarów. Większość uważała, że dopłata do czynszu albo jednorazowa pomoc finansowa pozwoliłaby im uniknąć ulicy. Ludzi zaczęły miażdżyć rachunki.

Pracują na mundialu, nie stać ich na mieszkanie obok

Sprzeczność SoFi Stadium najpełniej widać nie na trybunach, ale na zapleczu. Około dwóch tysięcy kucharzy, barmanów, kasjerów, osób zmywających naczynia i obsługujących stoiska przez wiele miesięcy negocjowało nową umowę. Według danych organizacji pomocowych, przed mundialem 96 procent głosujących pracowników poparło możliwość rozpoczęcia strajku. Związek UNITE HERE Local 11 domagał się podwyżek, ochrony przed zastępowaniem ludzi podwykonawcami i automatami, zabezpieczeń dla pracowników imigranckich oraz udziału właścicieli obiektu w finansowaniu dostępnych mieszkań.

Jeden z liderów związku Kurt Petersen pytał: - Co dobrego daje mundial, jeżeli pracownicy nie zarabiają nawet na czynsz?

Kilka dni przed pierwszym meczem zawarto porozumienie. Umowę poparło 99 procent głosujących. Przyniosła ona podwyżki, ograniczenie podwykonawstwa i automatyzacji oraz wielomilionową wpłatę operatora gastronomicznego do funduszu budowy mieszkań dla pracowników branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Władze Kalifornii odpowiadają, że turniej może wygenerować w hrabstwie Los Angeles około 594 milionów dolarów aktywności gospodarczej. Przyjadą kibice, którzy zapłacą za noclegi, jedzenie, transport i rozrywkę. Mundial zwiększy rozpoznawalność regionu przed igrzyskami olimpijskimi w 2028 roku.

Takie prognozy trzeba jednak czytać ostrożnie. "Aktywność gospodarcza" nie jest tym samym co czysty zysk budżetu, a część pieniędzy trafia do międzynarodowych sieci hotelowych, właścicieli platform, sponsorów i FIFA. Publicznie nie pokazano również pełnego kontraktu komitetu organizacyjnego z federacją, który pozwoliłby precyzyjnie ocenić podział ryzyka, kosztów i przychodów.

Pytanie nie brzmi więc tylko: ile pieniędzy przyjedzie do Los Angeles? Brzmi również: do kogo one trafią i co pozostanie po ostatnim gwizdku?

Źródła: własne / Reuters / Sports Business Journal

Widok na Inglewood INTERIA.PL

SoFi Stadium - widok z biura prasowego INTERIA.PL





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