Mieli zaskoczyć, zawiedli na całej linii. Zawrzało po meczu MŚ. I te słowa o Polsce

Arda Guler, Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz - z m.in. takich zawodników może korzystać Vincenzo Montella, który od 2023 roku jest selekcjonerem reprezentacji Turcji. Turcji, która dostała się na mundial po ograniu Kosowa w finale baraży. W pierwszym meczu zagrała z Australią, była stawiana w roli faworyta, a w kontekście całego turnieju - "czarnego konia".

W rzeczywistości Turcy przez 90 minut "bili głową w mur". Mimo ponad 70-procentowego posiadania piłki ani razu nie trafili do siatki. W przeciwieństwie do rywali, którzy zrobili to dwukrotnie. W ten sposób ekipa Montelli przegrała 0:2.

Tak eksperci zareagowali na porażkę Turcji z Australią

"Z europejskich zwycięzców baraży na razie zaprezentowało się trzech z czterech, zdobyli potężny jeden punkt nogami Bośni i Hercegowiny. Czesi w plecy z Koreą, Turcy z Australią. Nie przesądzam, po prostu dodaję smaku gdybaniu, co pokazałaby Polska" - zastanawia się Paweł Wilkowicz.

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"Turcja wzorowo wywiązuje się z nadanej przeze mnie roli czarnego konia" - dodaje z przekąsem Filip Macuda.

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"No i szacuneczek dla Australii. Pokazali pazur i wyjaśnili Turków. Fajna niespodzianka" - czytamy na profilu Tomasza Hatty.

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"Reprezentacje z Europy na razie naprawdę dzielnie bronią FIFĘ przed zarzutami, że wszystkim wyrządziła wielką krzywdę, nie dając nam więcej miejsc" - ocenia Mateusz Rokuszewski, nawiązując do tego, że po pięciu spotkaniach drużyny z Europy odniosły tylko jedno zwycięstwo.

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"Mówiłem w Kanale Sportowym, że Turcja jest tak silna, jak Montella. Włoch dziś zjedzony taktycznie z absolutnie przestrzelonym planem na grę. 0:2 ze świetnie przygotowaną Australią potwierdziło moją teorię. Katastrofalny w skutkach falstart Turków" - twierdzi Krzysztof Gerlak, ekspert tureckiej piłki.

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"Ale się cieszę, że Australia wygrywa! Za tych kibiców i atmosferę oraz postawę na boisku należy im się coś więcej, niż faza grupowa" - czytamy na profilu użytkownika BuckarooBanza.

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Arda Guler JOSE BRETON AFP

Hakan Calhamoglu, czyli największa gwiazda reprezentacji Turcji AFP





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