Miasto Boga, w którym powiało cudem. Argentyna drżała ze strachu przed "kopciuszkiem"

Z jednej z trybun zwisa kolorowy materiał, przypomina witraż. Znajdują się na nim dwie postacie Diego Maradony mający w Argentynie od dawna status świętego, oraz Leo Messi - święty za życia. Przytula Puchar Świata, a w domyśle w opiekę bierze zdarzenia najnowsze, które według scenariusza mają doprowadzić do wywalczenia kolejnego trofeum. Skala miłości do Messiego jest niepojęta, zwłaszcza w Miami. Miastem Boga nazywa się Rio, powinno Miami. A skoro miasto Boga, to i cuda możliwe.

Dzieło kibiców na stadionie w Miami INTERIA.PL

Działy się rzeczy sensacyjne

Messi wrócił do miasta, które w ostatnich latach stało się jego domem. On nie jest tu tylko piłkarzem. Miasto jest piękne, a on wyrasta ponad nie. Murale, dania w restauracjach nazywane na jego cześć, tysiące ludzi podążających jak - bez przesady - za Bogiem. Pod moją taksówkę w drodze na stadion "podpiął się" Hiszpan z San Sebastian. W koszulce Argentyny, z Messim na plecach. Każdy, kto tego dnia jechał w kierunku Miami Gardens, jechał na kolejny strzelecki popis. Messi faktycznie otworzył wynik spotkania, ale później zaczęły dziać się rzeczy sensacyjne.

Nic ich nie zwiastowało, bo do momentu gola dla ekipy z Afryki - skądinąd niepokonanej dotąd na tym turnieju - nie było nawet sekundy, w której Argentyna mogłaby się czuć zagrożona. Ale futbol rzadko wybacza błędy, soccerowi też się to nie zdarza. Jedna drzemka w obronie, szczęśliwy strzał Deroya Duarte - przeszedł między nogami obrońcy oraz nad czubkiem buta Emiliano Martineza i można było się zastanawiać: co tu się właściwie wydarzyło?!

Wzmógł się śpiew argentyńskich kibiców, wzmogły się ataki argentyńskich piłkarzy, ale ci z Wysp Zielonego Przylądka udowadniali, że nieprzypadkowo są jedyną ekipą, która jak do tej pory zatrzymała Hiszpanię. Na dziesięć minut przed końcem Roberto Lopes - 34-letni piłkarz Shamrock Rovers, do którego selekcjoner swego czasu zgłosił się na LinkedInie z pytaniem, czy nie chciałby reprezentować Cabo Verde (zawodnik pierwszą wiadomość potraktował jako spam) - zaprezentował być może najlepszą interwencję mistrzostw, wybijając w beznadziejnej sytuacji piłkę na rzut rożny. Piłkarze z Afryki nie próbowali atakować, ale przecież nie próbowali też wcześniej, a gola strzeli, więc myśl "czy w mieście Boga dojdzie do cudu" zaczeła być coraz bardziej zasadna.

Chyba, że już doszło - bo za taki można uznać samą dogrywkę. Nie, to za mało, trzeba było dorzucić coś więcej. Wydawało się, że przestrzeń pod cud przymyka się z chwilą, gdy Lisandro Martinez wykorzystał lekkie zamieszanie po rzucie rożnym (asystę zaliczył Mac Allister), ale kilka minut później strzał życia (jak sądzimy) oddał Sidny Lopes Cabral.

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Tutaj w powietrzu wisiała katastrofa mistrzów świata i nawet po tym, jak Messi dośrodkował z rzutu rożnego, a Sergio Romero trafił głową do siatki po raz trzeci, działy się rzeczy niezwykłe, bo Kabowerdejczycy naciskali, spychali Argentynę do defensywy, a Emiliano Martinez nie bez powodu doczekał się skandowania swojego nazwiska z trybun. Cudu ostatecznie nie było, ale doskonały mecz - owszem.

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O ćwierćfinał Argentyna zagra z Egiptem.

Statystyki meczu Argentyna 3 - 2 Rep. Ziel. Przylądka Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 22 16 Strzały celne 10 5 Strzały niecelne 5 5 Strzały zablokowane 7 6 Ataki 176 96





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