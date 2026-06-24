Messi zdradził co dalej z jego karierą, już wszystko jasne. "Nie zostawił wątpliwości"

Leo Messi na mistrzostwach świata 2026 gra niczym z nut - po dwóch meczach ma już na swym koncie pięć trafień i jest liderem klasyfikacji strzelców, wyprzedzając m.in. Erlinga Haalanda czy Kyliana Mbappe.

Kapitan reprezentacji Argentyny zaczął od hat-tricka z Algierią, a potem dołożył jeszcze dublet przeciwko Austrii - w tym drugim przypadku również miał szansę na odnotowanie trzech bramek, ale chybił przy strzale z rzutu karnego na samym początku potyczki.

Tak czy inaczej - forma 39-latka (24 czerwca obchodzi on swoje urodziny) jest bez dwóch zdań wysoka i choć często ostatnio mawiało się, że turniej w Ameryce Północnej to dla niego swoisty "ostatni taniec", to patrząc na dyspozycję Messiego można mieć pewne wątpliwości w tym temacie...

MŚ 2026: Messi zapytany o karierę w kadrze po mundialu. "Będę grać dopóki..."

Piłkarz zresztą został ostatnio zagadnięty przez dziennikarzy o sprawę swej dalszej kariery w kadrze, a jego odpowiedź przytoczył Alex Calaff z "Diario Sport". "Jeśli wcześniej istniała jakakolwiek niepewność, teraz nie ma wątpliwości, że jest on w pełni zdolny do dalszego przewodzenia jednej z najpotężniejszych reprezentacji na świecie" - ocenił autor.

Co zaś konkretnie stwierdził Messi? "Tak, tak… Pogram jeszcze przez jakiś czas, dopóki będę mógł dawać z siebie wszystko, pozostanę w dobrej formie fizycznej i będę mógł rywalizować na odpowiednim poziomie oraz pomagać kolegom z drużyny… Będę grał dalej" - wskazał.

Gdy jednak przedstawiciele mediów bezpośrednio odnieśli się do potencjalnego występu na MŚ 2030, "La Pulga" postanowił odrobinę stonować nastrój. "Nie wiem, prawdę mówiąc teraz o tym nie myślę, wydaje mi się to trochę odległa perspektywa… Żyję tym, co jest dzisiaj i skupiam się na teraźniejszości" - podkreślił.

Leo Messi na mundialu 2030? Mógłby pobić znaczący rekord...

Warto przypomnieć, że umowa Leo Messiego z jego obecnym klubem, Interem Miami, ważna jest do końca roku 2028 - tym samym powinien być on aktywnym graczem przynajmniej przez ten czas.

Za cztery lata mundial rozpocznie się dokładnie 8 czerwca 2030 r. - w trakcie jego trwania Messi będzie mieć już 43 lata. Jak dotychczas najstarszym piłkarzem z pola, który wystąpił na MŚ, jest Kameruńczyk Roger Mila - na mistrzostwach w 1994 r. wszedł na boisko w wieku 42 lat i 39 dni.

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP

Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP





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