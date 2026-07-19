Korespondencja z Norwego Jorku

Spotkanie finalistów z mediami odbyło się nie na stadionie, ale w Javits Center, podczas imprezy Fanatics Fest. FIFA zamieniła tradycyjną konferencję prasową w widowisko z udziałem gwiazd innych dyscyplin. Pytania zadawali między innymi Tom Brady, Novak Djoković i Kevin Durant. Na scenie pojawili się przedstawiciele obu reprezentacji: Lionel Messi, Lionel Scaloni, Emiliano Martínez, Luis de la Fuente oraz Rodri.

Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP

Najwięcej pytań do Messiego, ale odpowiedzi bez fajerwerków

Największe zainteresowanie wzbudzał oczywiście Messi. Dla 39-letniego Argentyńczyka może to być ostatni mecz w reprezentacji i ostatnia okazja do zdobycia drugiego z rzędu mistrzostwa świata.

- Damy z siebie wszystko. Mówiłem już wiele razy: nigdy nie przestajemy walczyć - zapowiedział kapitan Argentyny.

Messi odniósł się również do presji towarzyszącej tak wielkiemu wydarzeniu. Zaznaczył, że argentyńscy zawodnicy od dzieciństwa grali z ogromną pasją - w szkole, na ulicach i w małych lokalnych drużynach. Jego zdaniem rywalizacja zawsze była dla nich czymś naturalnym.

- Jako dziecko nauczyłem się, że przegrywa się częściej, niż wygrywa. To pozwoliło mi rozwinąć się jako człowiek i zawodnik - mówił Messi.

Szczególne słowa pod adresem kapitana skierował Lionel Scaloni. Selekcjoner nie chciał przesądzać, czy finał będzie ostatnim występem Messiego w barwach narodowych, ale podkreślił wyjątkowość jego osiągnięcia.

- On jest żywą historią. Legendą. Dotarcie do finału w wieku 39 lat jest czymś niewiarygodnym - powiedział Scaloni. Dodał, że Argentyńczycy powinni cieszyć się obecnością Messiego, dopóki wciąż mogą oglądać go na boisku.

Selekcjoner mistrzów świata bardzo wysoko ocenił również Hiszpanię. Przyznał, że praktycznie każdy element gry rywali stanowi dla niego powód do niepokoju. Nie uważa też, aby doświadczenie z finału w Katarze dawało Argentynie istotną przewagę.

- Gdy Hiszpanie tylko opuszczą hotel, zaczynam się martwić. To znakomity zespół. Wszystko w ich grze mnie niepokoi - stwierdził Scaloni.

Rodri podziwia Messiego

Dużym echem odbiły się również słowa Rodriego. Kapitan Hiszpanii nie ukrywał, jak ogromnym szacunkiem darzy największą gwiazdę przeciwników.

- Nie da się opisać słowami, co Messi znaczy dla Argentyny. Dla mnie jest najlepszym piłkarzem wszech czasów - przyznał pomocnik.

Luis de la Fuente zdradził natomiast, że Hiszpania nie zamierza przydzielać Messiemu jednego zawodnika odpowiedzialnego wyłącznie za krycie. Selekcjoner przypomniał spotkanie z 2004 roku, gdy prowadził młodzieżowy zespół Sevilli przeciwko Barcelonie. Dopóki Messi był indywidualnie pilnowany, utrzymywał się bezbramkowy remis. Po zejściu obrońcy Argentyńczyk zdobył cztery bramki.

- Czy będziemy kryć go indywidualnie? Nie. Czy poświęcimy mu szczególną uwagę? Oczywiście - zapowiedział de la Fuente.

Finał Argentyna - Hiszpania zostanie rozegrany w niedzielę 19 lipca na New York New Jersey Stadium. Początek spotkania o godz. 15 czasu lokalnego, czyli o godz. 21 w Polsce. Argentyna może zostać pierwszą reprezentacją od Brazylii z lat 1958-1962, która obroni tytuł mistrza świata.

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