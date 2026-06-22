Messi to zrobił, wynik niemieckiego mistrza pobity. Padł rekord goli na mundialach

Reprezentacja Argentyny po tym, jak w grudniu 2022 roku sięgnęła po mistrzostwo świata w Katarze, do tegorocznego mundialu podchodziła, co oczywiste, w roli jednego z głównych faworytów do kolejnego tytułu.

Obrońcy trofeum, co trzeba przyznać, rozpoczęli turniej w Ameryce Północnej w świetnym stylu i pokonali Algierę 3:0. Bohaterem meczu był kapitan "Albicelestes" Leo Messi, który odnotował hat-trick. To zaś ustawiło 38-latka na granicy przebicia naprawdę niesamowitego rekordu.

MŚ 2026: Stało się, Leo Messi indywidualnym rekordzistą pod względem liczby goli na mundialach

Trzy gole przeciw Algierczykom sprawiły bowiem, że Messi dobił do poziomu 16 bramek strzelonych na MŚ, a to oznaczało wyrównanie rekordu wszech czasów należącego do Miroslava Klose.

Na pokonanie bariery ustanowionej przez legendę niemieckiego futbolu polskiego pochodzenia nie trzeba było jednak długo czekać - w kolejnym starciu Argentyny na MŚ 2026, przeciw Austrii, Leo Messi zdobył gola w minucie 38. i tym samym po raz kolejny napisał niebywałą historię, stając się samodzielnym rekordzistą strzeleckim.

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Co ciekawe napastnik mógł już wcześniej dokonać tego przełomu, ale w 9. minucie zmarnował karnego podyktowanego po wcześniejszym faulu na Lautaro Martinezie. W akcji z dalszej części pierwszej połowy był jednak już bezbłędny.

MŚ 2026: Argentyna kończy fazę grupową meczem z Algierią. Messi "ścigany" przez Mbappe

Oczywiście gracz rodem z Rosario będzie mieć jeszcze szanse by śrubować swój wynik - a jest to o tyle istotne, że "ściga go" dużo młodszy Kylian Mbappe, który ma przed sobą wciąż potencjalnie parę edycji mundialu.

Argentyńczycy zakończą fazę grupową MŚ 2026 rywalizacją z Jordanią - dojdzie do niej 28 czerwca o godz. 04.00 według czasu środkowoeuropejskiego. Jeśli "Albicelestes" znów uda się sięgnąć po puchar, to będzie już czwarty tego typu sukces w ich historii.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP





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