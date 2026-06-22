Messi staranował wrota historii. Awans już faktem. Argentyna idzie po swoje

Kibice "Albicelestes" plan na to spotkanie rozrysowali bardzo starannie na długo przed pierwszym gwizdkiem. Miał dwa filary. Po pierwsze - Argentyna wygrywa i melduje się w 1/16 finału. Po drugie - Lionel Messi zdobywa przynajmniej jedną bramkę i staje się najskuteczniejszym strzelcem w historii finałów MŚ.

Projekt wyglądał dobrze. Tyle że trzeba się było jeszcze uporać z nieobliczalnymi Austriakami. Aż do dzisiaj bilans potyczek obu zespołów przedstawiał się symetrycznie: remis i po jednej wygranej na koncie każdej ze stron.

Argentyna - Austria. Messi przełamał historyczną barierę. Obrońcy tytułu już w fazie pucharowej

Emocje sięgnęły zenitu już w czwartej minucie spotkania. W pole karne Austriaków wpadł Lautaro Martinez i został powalony na murawę przez Xavera Schlagera oraz grającego ze złamaną żuchwą Stefana Poscha. Po analizie VAR arbiter wskazał na 11. metr.

Do piłki podszedł Messi. W roli egzekutora spisał się jednak fatalnie. Uderzył nonszalancko, nie trafiając w światło bramki.

W ten sposób zapisał się w kronikach jako pierwszy piłkarz, który nie wykorzystał "jedenastki" w trzech różnych turniejach o mistrzostwo świata. Rzut karny zmarnował wcześniej w potyczkach z Islandią (2018) i Polską (2022). W obu przypadkach dawał jednak bramkarzom szansę na skuteczną interwencję.

Ale kapitan mistrzów świata odkupił winy w 39. minucie. Otrzymał podanie z bocznego sektora od Facundo Mediny, uderzył bez przyjęcia z 15 metrów i było 1:0. W ten sposób otworzył przed sobą wrota historii, zrzucając Miroslava Klose ze szczytu listy najlepszych strzelców w dziejach mundialu.

Od dziś Messi ma na koncie 18 trafień. Do siatki trafiał w pięciu turniejach finałowych, poczynając od 2006 roku. Bez gola wrócił tylko z RPA (2010). Klose na swój 16-bramkowy dorobek pracował w czterech imprezach (2002-14) i pozostawał liderem przez 12 lat.

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Jeśli ktoś spodziewał się po zmianie stron argentyńskiej nawałnicy, musiał poczuć się srogo rozczarowany. Obrońcy tytułu nie poszli za ciosem. Nie wynikało to jednak z zaniechania lub minimalizmu, lecz z dobrej organizacji gry rywala.

Austriacy mogli doprowadzić do wyrównania w 55. minucie. Groźnie z rzutu wolnego uderzał wówczas Marcel Sabizter. Utracie bramki skuteczną interwencją zapobiegł jednak Emiliano Martinez.

W odpowiedzi minimalnie chybił po strzale głową Nico Gonzalez. I długo wydawało się, że tego dnia to wszystko, co mają do zaproponowania Argentyńczycy. Dopiero w doliczonym czasie gry wynik konfrontacji na 2:0 ustalił Messi.

Z sześcioma punktami na koncie ekipa Lionela Scaloniego jest już pewna gry w 1/16 finału. Komplet punktów po dwóch meczach i bilans bramek 5:0. Na razie na listę strzelców wpisuje się tylko Messi, który za dwa dni skończy 39 lat.

Fani "Albicelestes" wierzą, że nie jest to zły prognostyk przed decydującą fazą mundialu.

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Statystyki meczu Argentyna 2 - 0 Austria Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 12 6 Strzały celne 5 1 Strzały niecelne 4 5 Strzały zablokowane 3 0 Ataki 73 94

Lionel Messi zmierza po tytuł króla strzelców. Po dwóch meczach na koncie ma już 5 bramek Michael Dorn Newspix.pl

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