Messi przemówił przed finałem mundialu, mocny przekaz na godziny przed meczem. "Nie do wymazania"

Reprezentacja Argentyny po wielkim zwrocie akcji jakiego dokonała w półfinale mundialu 2026 rozegranym przeciwko kadrze Anglii (powrót z 0:1 na 2:1 w ostatnich minutach starcia) ma przed sobą już tylko jedno wyzwanie na turnieju zorganizowanym w Ameryce Północnej.

W wielkim finale mistrzostw świata "Albicelestes" zmierzą się z Hiszpanią, będąc przy tym w roli obrońców tytułu wywalczonego cztery lata temu na katarskich boiskach. Przed rywalizacją z "La Furia Roja" kilka konkretnych, mobilizujących argentyński zespół słów postanowił przekazać w mediach społecznościowych Leo Messi.

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"Najpiękniejszą rzeczą w trakcie tych wszystkich lat nigdy nie były tylko tytuły, ale cała droga do nich. Dzielenie się codziennością z tą ekipą, rywalizowanie razem, wychodzenie z trudnych momentów i cieszenie się każdym krokiem" - stwierdził kapitan kadry.

"Dziękuję każdemu z moich kolegów z drużyny, kadrze trenerów i wszystkim ludziom, którzy codziennie pracują, aby ten zespół pozostał niczym rodzina. Niezależnie od tego, co się jutro stanie, ta grupa już napisała historię, którą nigdy nie zapomnimy i której nikt nie będzie w stanie wymazać" - podkreślił piłkarz.

Naprzód, Argentyno

MŚ 2026: Finał turnieju w niedzielny wieczór

Mecz Hiszpania - Argentyna odbędzie się 19 lipca o godz. 21.00 czasu polskiego (15.00 czasu lokalnego). Jeśli to "Albicelestes" okażą się górą, będzie to dla nich czwarty triumf na MŚ. Jeśli wygra "La Furia Roja", to będzie to jej drugi tego typu sukces.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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