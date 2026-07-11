Messi powinien zostać zawieszony. Sędzia się przyznał. "Odpuściłem za koszulkę"
Trwające mistrzostwa świata oprócz niezwykle wysokiego poziomu emocji piłkarskich niosą za sobą także emocje związane z kontrowersjami sędziowskimi. Jedna z nich była udziałem Szymona Marciniaka, który nie pokazał czerwonej kartki Leo Messiemu. Polak uznał, że kartonik się nie należał. Był jednak w historii taki przypadek, gdy arbiter jawnie odpuścił ukaranie Argentyńczyka. - Ostrzegłem go i powiedziałem, że odpuszczam za cenę koszulki - zdradził Carlos Chandia w rozmowie z ESPN.
Trwające mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku są nie tylko przykładem wielkiej sportowej rywalizacji, ale także wpływów z zewnątrz na sport. Najbardziej jaskrawym przykładem jest tutaj oczywiście interwencja Donalda Trumpa, który wniósł o rewizję kary dla Folarina Baloguna.
Polak był o krok od tragedii. Zaatakowali 400 metrów dalej. Zginęło 5 osób
W efekcie sankcja Amerykanina została zawieszona. Oprócz tego oglądaliśmy także wiele decyzji sędziowskich, które sprawiały, że toczyła się dyskusja o ich słuszności. W jednym przypadku na celownik kibiców trafił Szymon Marciniak, który prowadził pierwszy mecz Argentyńczyków na turnieju.
Messi uniknął zawieszenia. Sędzia wyznaje prawdę
Ten zakończył się triumfem mistrzów świata 3:0 nad Algierią, a hat-tricka ustrzelił Lionel Messi. Problem w tym, że według wielu opinii Messi powinien obejrzeć czerwoną kartkę za faul na rywalu. Marciniak uznał, że faul owszem był, ale nie zasługiwał nawet na kartkę koloru żółtego. VAR nie widział w tej decyzji błędu.
Tak naprawdę prawdziwą ocenę tej sytuacji zna tylko FIFA. W kolejnych meczach Argentyńczyków również nie brakowało kontrowersji, jak choćby przy golu na 3:2 w spotkaniu 1/8 finału z Egiptem. Mimo tych wszystkich wątpliwości "Alibicelestes" wciąż są w grze o tytuł. Droga do półfinału wiedzie przez Szwajcarię.
Jak się okazuje, w przeszłości miała miejsce sytuacja, gdy sędzia nie tyle popełnił błąd, co jawnie odpuścił Leo Messiemu. Mowa o początkach kariery Argentyńczyka. W 2007 roku Argentyna w półfinale Copa America mierzyła się z Meksykiem. Argentyńczycy wygrali 3:0 i awansowali do finału, który przegrali z Brazylią.
Oto nowy trener Cristiano Ronaldo. Znają się doskonale, jest komunikat
W pierwszym składzie w tamtym finale wystąpił oczywiście Messi. Jak się jednak okazuje, grać w tym meczu nie powinien. Z Meksykiem arbiter prowadzący spotkanie półfinałowy miał bowiem obowiązek pokazać Messiemu czerwoną kartkę. Carlos Chandia sam opowiedział o sytuacji, gdy odpuścił Leo.
- Niespodziewanie Messi podbił piłkę i dotknął jej ręką - tyle że w środkowej strefie boiska. Nie było tam żadnej sytuacji bramkowej dla Meksykanów ani niczego w tym stylu. Ostrzegłem go i powiedziałem, że odpuszczam za cenę koszulki - i ostatecznie mu jej nie pokazałem - zdradził w rozmowie z ESPN.
- Dał mi tę koszulkę później w szatni. Właściwie chciał ją zdjąć już na boisku, ale powiedziałem mu: "Nie, nie, nie, nie; zanieś ją do szatni". Przyniósł ją więc tam i mi zostawił. Nie pamiętam numeru, ale pamiętam zapach. Nie należał do najlepszych. Teraz ma ją mój syn, przechowuje ją - dodał.
Według Chandii właśnie z powodu tej sytuacji to nie jemu przypadło sędziowanie finału. - Prawda jest taka, że moim zdaniem - skoro nie pokazałem mu żółtej kartki Brazylijczycy zaczęli coś mówić i właśnie dlatego nie sędziowałem finału Copa America - podsumował były sędzia, a obecny polityk.