Messi podszedł do karnego. Fatalne pudło. Nie mógł strzelić gorzej
W dziewiątej minucie meczu Argentyny z Austrią Lionel Messi miał okazję zostać samodzielnym najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Tymczasem legenda Barcelony zmarnowała rzut karny w koszmarnym stylu.
To była dziewiąta minuta spotkania Argentyny z Austrią w drugim meczu fazy grupowej mistrzostw świata. Po analizie VAR sędzia dopatrzył się faulu na Lautaro Martinezie w polu karnym ekipy z Europy. Wskazał na jedenasty metr.
Do karnego podszedł Lionel Messi. 38-latek wziął krótki rozbieg i... przestrzelił, piłka nawet nie otarła słupka. Komentujący to spotkanie Mateusz Borek zwyczajnie zamilkł na kilka sekund.
Tym samym zawodnik Interu Miami zmarnował okazję, aby zostać najlepszym strzelcem w historii mundiali. Po hat-tricku z Algierią ma na koncie 16 trafień, tyle samo co Miroslav Klose.
To w sumie trzeci nietrafiony rzut karny Lionela Messiego w mistrzostwach świata. Spotkanie Argentyny z Austrią trwa, relacja w Interii Sport.