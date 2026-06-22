Messi podszedł do karnego. Fatalne pudło. Nie mógł strzelić gorzej

To była dziewiąta minuta spotkania Argentyny z Austrią w drugim meczu fazy grupowej mistrzostw świata. Po analizie VAR sędzia dopatrzył się faulu na Lautaro Martinezie w polu karnym ekipy z Europy. Wskazał na jedenasty metr.

Do karnego podszedł Lionel Messi. 38-latek wziął krótki rozbieg i... przestrzelił, piłka nawet nie otarła słupka. Komentujący to spotkanie Mateusz Borek zwyczajnie zamilkł na kilka sekund.

Tym samym zawodnik Interu Miami zmarnował okazję, aby zostać najlepszym strzelcem w historii mundiali. Po hat-tricku z Algierią ma na koncie 16 trafień, tyle samo co Miroslav Klose.

Rozwiń

To w sumie trzeci nietrafiony rzut karny Lionela Messiego w mistrzostwach świata. Spotkanie Argentyny z Austrią trwa, relacja w Interii Sport.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP





Najlepsze rzuty za trzy punkty w Orlen Basket Lidze 25/26. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport