Messi podszedł do karnego. Fatalne pudło. Nie mógł strzelić gorzej

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W dziewiątej minucie meczu Argentyny z Austrią Lionel Messi miał okazję zostać samodzielnym najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Tymczasem legenda Barcelony zmarnowała rzut karny w koszmarnym stylu.

Lionel Messi w biało-niebieskiej koszulce przygotowuje się do rzutu karnego, obok zbliżenie na moment strzału
Lionel MessiFOT. DEFODI IMAGES/NEWSPIX.PL / zrzut ekranu TVP SportNewspix.pl

To była dziewiąta minuta spotkania Argentyny z Austrią w drugim meczu fazy grupowej mistrzostw świata. Po analizie VAR sędzia dopatrzył się faulu na Lautaro Martinezie w polu karnym ekipy z Europy. Wskazał na jedenasty metr.

Do karnego podszedł Lionel Messi. 38-latek wziął krótki rozbieg i... przestrzelił, piłka nawet nie otarła słupka. Komentujący to spotkanie Mateusz Borek zwyczajnie zamilkł na kilka sekund.

Tym samym zawodnik Interu Miami zmarnował okazję, aby zostać najlepszym strzelcem w historii mundiali. Po hat-tricku z Algierią ma na koncie 16 trafień, tyle samo co Miroslav Klose.

To w sumie trzeci nietrafiony rzut karny Lionela Messiego w mistrzostwach świata. Spotkanie Argentyny z Austrią trwa, relacja w Interii Sport.

AKTUALIZACJA: W 38. minucie Lionel Messi trafił do siatki. W ten sposób przeszedł do historii.

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Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News
Mężczyzna z brodą w stroju piłkarskim Argentyny, skupiony, z opaską kapitana na ramieniu, na tle rozmytego stadionu.
Lionel MessiLUIS ROBAYO / AFP AFP


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