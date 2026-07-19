Messi ogłosił ws. końca kariery w kadrze. Nagłe poruszenie, otrzymał specjalny list

Enzo Ferndandez wystąpił w każdym dotychczasowym spotkaniu reprezentacji Argentyny na mistrzostwach świata w pełnym wymiarze czasowym. Oprócz jednego meczu. Selekcjoner dał mu odpocząć podczas starcia z Jordanią (3:1), kiedy triumfatorzy z Kataru mieli już zapewniony awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca.

Pomocnik Chelsea jest bardzo ważnym ogniwem zespołu. Lionel Scaloni po prostu nie ściąga go z boiska. 25-latek odpłacił mu się najlepiej, jak mógł.

To on uratował Argentynę w półfinale z Anglią

Podczas półfinałowego spotkania z Anglią Argentyńczycy przegrywali od 55. minuty po golu Anthony'ego Gordona. Wyrównać udało się dopiero pół godziny później. Wszystko dzięki Enzo, który po podaniu od Lionela Messiego przyjął, a następnie huknął na dalszy słupek, znajdując się przed linią pola karnego. "Kropkę nad i" postawił Lautaro Martinez (2:1), wprowadzając Albicelestes do wielkiego finału.

Enzo Fernandez to wychowanek River Plate. Kolejnymi przystankami w jego karierze były argentyńska Defensa, SL Benfica oraz wspomniane Chelsea. Z ojczyzny Portugalczycy wykupili go za niecałe 45 milionów euro, a potem sprzedali do Anglii za ponad 120. To piąty najdroższy transfer w historii Premier League.

Od dawna skauci największych klubów świata wiedzieli, że Enzo to materiał na gwiazdę. W wieku zaledwie 21 lat, 10 miesięcy i 13 dni został najmłodszym strzelcem gola dla Argentyny od czasów Lionela Messiego w 2006 roku. Oprócz tego może pochwalić się tytułem 17. zdobywcy nagrody FIFA dla najlepszego młodego piłkarza, którą otrzymał za turniej w Katarze.

Co ciekawe, przed tamtym triumfem Argentyny zaliczył zaledwie trzy występy w reprezentacji. Zagłębiając się w jego biografię, dowiemy się, że nie miał idealnych warunków do osiągnięcia futbolowego sukcesu. Jego ojciec Raul wykonywał prace malarskie, matka Martha była sprzątaczką. Dorastał w rodzinie robotniczej i od najmłodszych lat - podobnie jak rodzeństwo - musiał pracować, aby związać koniec z końcem. "W pewnym momencie swojego życia rozważał porzucenie kariery piłkarskiej, aby wspomóc finansowo rodzinę, jednak rodzice nalegali, aby ją kontynuował" - pisał dziennik straitstimes.com.

Mimo przeciwności losu młody Enzo cały czas żył piłką. Bacznie śledził poczynania reprezentacji Argentyny, która w 2016 roku przegrała w finale Copa America z Chile po rzutach karnych (2:4). Swojej jedenastki nie wykorzystał Lionel Messi. Załamany gwiazdor Barcelony podjął wówczas decyzję o... zakończeniu kariery w kadrze. Szybko okazało się, że były to tylko deklaracje rzucane pod wpływem emocji.

Tak czy inaczej niedoszłe ostatecznie plany Messiego wstrząsnęły 15-letnim Enzo Fernandezem. Na swoim profilu Facebook opublikował obszerny list, w którym dosłownie błagał, aby ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki nie rezygnował z występów w reprezentacji. "Spójrzmy w lustro i zadajmy sobie pytanie, czy wymagamy od siebie 1 procent tego, czego wymagamy od chłopca, którego tak naprawdę nie znamy (...) Rób, co chcesz Lionel, ale pomyśl o pozostaniu. Zostań, żeby mieć to, co ludzie ci odebrali, czyli radość z gry. Oglądanie jak grasz w niebiesko-białych barwach, to największa duma na świecie. Dziękuję i przepraszam" - brzmi fragment listu.

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Sam Lionel Messi nie był zaskoczony, że jego młodszy kolega został gwiazdą światowego futbolu. - Enzo nie jest dla mnie żadną niespodzianką. Znałem go, widziałem, jak trenuje. Mierzyłem się z nim w Lidze Mistrzów. Zasłużył na to, jest spektakularnym chłopakiem. Jest bardzo ważny dla nas i cieszę się z jego występu - mówił po meczu z Meksykiem w Katarze.

Teraz wspólnie będą walczyć o obronę mistrzostwa świata. Finał rozpocznie się o godz. 21:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

Lionel Messi IMAGO/WILLIAM VOLCOV East News

Enzo Fernandez (przy piłce) zapewnił Chelsea triumf w derbach Londynu AFP

Enzo Fernandez (z lewej) i Lionel Messi AFP





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