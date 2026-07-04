Messi oberwał kolanem. Pokazał swoją twarz. Boli od patrzenia

W nocy z 3 na 4 lipca poznaliśmy ostatnie reprezentacje, które wywalczyły awans do 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Egipcjanie po pasjonujących rzutach karnych odprawili z kwitkiem Australię 1:1(4-2), Argentyńczycy rzutem na taśmę wyeliminowali reprezentację Republiki Zielonego Przylądka 3:2, a Kolumbia jedną bramką zapewniła sobie wygraną nad Ghaną 1:0.

Wiele emocji kibicom dostarczył mecz Argentyna - Republika Zielonego Przylądka. Po podstawowym czasie gry na tablicy widniał wynik 1:1. W 29. minucie wynik spotkania otworzył Lionel Messi, a w 59. minucie do remisu doprowadził Deroy Duarte. W dogrywce emocje sięgnęły zenitu - najpierw bramkę zdobył Lisandro Martines, jednak wkrótce potem Argentyńczykom odpowiedział Sidny Lopez Cabral. Oba zespoły powoli zaczęły szykować się na serię rzutów karnych, jednak obyło się bez niej - w 111. minucie gola samobójczego strzelił bowiem Diney. Z awansu ostatecznie cieszyli się więc "Albicelestes".

Już po zakończeniu spotkania Messi udał się na rozmowy z przedstawicielami mediów. Na jego czole nie dało się nie zauważyć ogromnego siniaka, który powstał na skutek bliskiego spotkania z jednym z rywali z Republiki Zielonego Przylądka.

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Lionel Messi na czele. Mbappe i Haaland muszą gonić, a czasu coraz mniej

Po wszystkich meczach 1/16 finału Lionel Messi pozostaje liderem klasyfikacji strzelców. Na tych mistrzostwach świata Argentyńczyk zdobył już siedem bramek. Jednego gola mniej na za swoim koncie lider Francuzów Kylian Mbappe, a czołówkę zamykają ex aequo Erling Haaland z Norwegii i Harry Kane z Anglii.

W nocy z 4 na 5 lipca rozpocznie się etap 1/8 finału. Jako pierwsi na murawę wyjdą Kanadyjczycy i Marokańczycy, a tej samej nocy zobaczymy jeszcze mecz Paragwaj - Francja. Argentyńczycy na swój mecz będą musieli poczekać aż do wtorku - wówczas zmierzą się z reprezentacją Egiptu. Relacje "na żywo" ze wszystkich mundialowych spotkań śledzić można na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

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Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi LEO BARRILARI AFP





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