Messi nie dał rady. Walka trwa. Oto klasyfikacja strzelców MŚ po 1/4 finału

Podczas ćwierćfinałowego spotkania reprezentacji Francji z Marokiem znów błysnął Kylian Mbappe. Gwiazdor Realu Madryt był autorem jednego z dwóch goli, dołożył również asystę. Dzięki temu wskoczył na fotel lidera w klasyfikacji strzelców trwających w USA, Kanadzie i Meksyku mistrzostw świata.

Chrapkę na przeskoczenie młodszego kolegi miał Lionel Messi, który także jest w kapitalnej formie. Argentyna mierzyła się ze Szwajcarią. Triumfatorzy ostatniego mundialu w Katarze wygrali 3:1, jednak legenda Barcelony ani razu nie wpisała się na listę strzelców. To pierwszy mecz na tym turnieju, w którym Messi nie trafił do siatki.

Messi walczy z Mbappe. W tle groźni Anglicy

Wcześniej zdobywał bramki w spotkaniach kolejno z Algierią (3), Austrią (2), Jordanią (1), Republiką Zielonego Przylądka (1) i Egiptem (1) - łącznie osiem trafień i dwie asysty. Tyle samo goli widnieje na koncie Mbappe, z tym że Francuz zanotował o jedną asystę więcej. I to on pozostaje na pierwszy miejscu w zestawieniu najlepszych strzelców.

Po sześć goli mają także Harry Kane i Jude Bellingham. Ten drugi rozegrał fantastyczne spotkanie przeciwko Norwegii. Dwa razy pokonał Orjana Nylanda i wprowadził "Synów Albionu" do półfinału mimo olbrzymich kontrowersji związanych z jego pierwszym trafieniem.

Oto klasyfikacja strzelców MŚ przed półfinałami

1. Kylian Mbappé (Francja) - 8 goli, 3 asysty

2. Lionel Messi (Argentyna) - 8 goli, 2 asysty

3. Erling Haaland (Norwegia) - 7 goli, 0 asyst

4. Jude Bellingham (Anglia) - 6 goli, 1 asysta

4. Harry Kane (Anglia) - 6 goli, 1 asysta

6. Ousmane Dembélé (Francja) - 5 goli, 2 asysty

7. Mikel Oyarzabal (Hiszpania) - 4 gole, 1 asyst

Do końca pozostały cztery spotkania. W półfinałach Anglia zagra z Argentyną, a Francja z Hiszpanią.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Kylian Mbappe ANGELA WEISS / AFP AFP

Jude Bellingham CARL DE SOUZA AFP





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