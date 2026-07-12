Messi nie dał rady. Walka trwa. Oto klasyfikacja strzelców MŚ po 1/4 finału
Za nami komplet ćwierćfinałowych meczów mistrzostw świata. Przed nami już tylko cztery spotkania. W nocy z soboty na niedzielę Anglia pokonała 2:1 Norwegię, a Argentyna uporała się ze Szwajcarią (3:1). Tak wygląda klasyfikacja strzelców.
Podczas ćwierćfinałowego spotkania reprezentacji Francji z Marokiem znów błysnął Kylian Mbappe. Gwiazdor Realu Madryt był autorem jednego z dwóch goli, dołożył również asystę. Dzięki temu wskoczył na fotel lidera w klasyfikacji strzelców trwających w USA, Kanadzie i Meksyku mistrzostw świata.
Chrapkę na przeskoczenie młodszego kolegi miał Lionel Messi, który także jest w kapitalnej formie. Argentyna mierzyła się ze Szwajcarią. Triumfatorzy ostatniego mundialu w Katarze wygrali 3:1, jednak legenda Barcelony ani razu nie wpisała się na listę strzelców. To pierwszy mecz na tym turnieju, w którym Messi nie trafił do siatki.
Messi walczy z Mbappe. W tle groźni Anglicy
Wcześniej zdobywał bramki w spotkaniach kolejno z Algierią (3), Austrią (2), Jordanią (1), Republiką Zielonego Przylądka (1) i Egiptem (1) - łącznie osiem trafień i dwie asysty. Tyle samo goli widnieje na koncie Mbappe, z tym że Francuz zanotował o jedną asystę więcej. I to on pozostaje na pierwszy miejscu w zestawieniu najlepszych strzelców.
Po sześć goli mają także Harry Kane i Jude Bellingham. Ten drugi rozegrał fantastyczne spotkanie przeciwko Norwegii. Dwa razy pokonał Orjana Nylanda i wprowadził "Synów Albionu" do półfinału mimo olbrzymich kontrowersji związanych z jego pierwszym trafieniem.
Oto klasyfikacja strzelców MŚ przed półfinałami
- 1. Kylian Mbappé (Francja) - 8 goli, 3 asysty
- 2. Lionel Messi (Argentyna) - 8 goli, 2 asysty
- 3. Erling Haaland (Norwegia) - 7 goli, 0 asyst
- 4. Jude Bellingham (Anglia) - 6 goli, 1 asysta
- 4. Harry Kane (Anglia) - 6 goli, 1 asysta
- 6. Ousmane Dembélé (Francja) - 5 goli, 2 asysty
- 7. Mikel Oyarzabal (Hiszpania) - 4 gole, 1 asyst
Do końca pozostały cztery spotkania. W półfinałach Anglia zagra z Argentyną, a Francja z Hiszpanią.